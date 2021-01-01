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Истории из жизни

Вещий сон

В прошлом году в апреле у меня умер отец.

Он сильно изменился за время болезни, после двух инсультов стал капризным, как ребенок, и практически неуправляемым. В нем почти невозможно было узнать того здравомыслящего и очень самостоятельного мужчину, которым он был пару лет назад.

Мама тоже болела, и в начале июня ей все-таки пришлось лечь в больницу, куда мы с сестрой по очереди ездили каждый день в течение двух недель.

И вот в одно прекрасное теплое июньское утро я проснулась со сложным ощущением радости и тревоги одновременно. Мне снился мой папа. Впервые со дня его смерти. Он был таким, как в моем детстве - здоровым, молодым и надежным, с неповторимым чувством юмора. И зачем-то собирался делать ремонт в нашей квартире. Я вижу, как он снимает ковролин в комнате и начинает мыть полы.

Я во сне пыталась продлить это счастье общения с ним, но в какой-то момент поняла, что мамы в квартире нет! Не в том смысле, что она куда-то вышла из дома, а словно она там никогда и не жила.

А через час, когда я уже стояла на пороге, чтобы ехать в больницу, мне позвонили оттуда и сказали, что мама умерла этой ночью...


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:07
Сегодня, 10:07 by ЗденкаПросмотров: 43Комментарии: 0
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Ключевые слова: Мама отец болезнь больница инсульт смерть сон авторская история

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