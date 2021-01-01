Вещий сон

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:07

Зденка Просмотров: 43 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:07 by

В прошлом году в апреле у меня умер отец.Он сильно изменился за время болезни, после двух инсультов стал капризным, как ребенок, и практически неуправляемым. В нем почти невозможно было узнать того здравомыслящего и очень самостоятельного мужчину, которым он был пару лет назад.Мама тоже болела, и в начале июня ей все-таки пришлось лечь в больницу, куда мы с сестрой по очереди ездили каждый день в течение двух недель.И вот в одно прекрасное теплое июньское утро я проснулась со сложным ощущением радости и тревоги одновременно. Мне снился мой папа. Впервые со дня его смерти. Он был таким, как в моем детстве - здоровым, молодым и надежным, с неповторимым чувством юмора. И зачем-то собирался делать ремонт в нашей квартире. Я вижу, как он снимает ковролин в комнате и начинает мыть полы.Я во сне пыталась продлить это счастье общения с ним, но в какой-то момент поняла, что мамы в квартире нет! Не в том смысле, что она куда-то вышла из дома, а словно она там никогда и не жила.А через час, когда я уже стояла на пороге, чтобы ехать в больницу, мне позвонили оттуда и сказали, что мама умерла этой ночью...

Ключевые слова: Мама отец болезнь больница инсульт смерть сон авторская история

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