Предупреждение покойной мамы

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 106 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 15:59 by

Полгода назад умерла моя мама, что стало для меня большим потрясением. Она не болела, была относительно нестарой (72 года), и неожиданный инфаркт прервал ее жизнь.Я очень скучаю, часто прошу, чтобы мама хоть раз приснилась, поговорила, ведь умерла она внезапно и ничего не успела сказать мне на прощанье. И вот недавно я проснулась с чувством тревоги от того, что я куда-то должна идти, как это бывает, когда проспишь на работу. Было воскресенье, выходной, и я с облегчением легла спать обратно.Но вот уснуть не смогла, откуда-то появилась уверенность, что я должна поехать на могилу к маме. Сон мне не снился, а откуда я знаю, что мне нужно поехать на кладбище, не знаю. Подумала, что если мама услышала мою просьбу, то могла бы и во сне сказать, а не звать меня так далеко. Но решила все-таки поехать, так как почему-то не находила себе места дома.На кладбище я пробыла где-то с полчаса. Купила цветы, поговорила с мамой и уже решила возвращаться, как позвонила подруга.Она приехала ко мне, увидела, что дверь открыта, в квартире беспорядок, и сразу вызвала милицию. Оказалось, что ко мне в дом залезли воры. В милиции мне сказали, что мне еще повезло, потому что этажом выше тоже взломали дверь после ограбления моей квартиры, а там хозяйка оказалась дома, ее просто стукнули чем-то тяжелым по голове, и она, не приходя в сознание, умерла в больнице.Вот я и подумала, что это мама специально вызвала меня из дома и тем самым спасла от беды. Оказывается, что они даже оттуда нас охраняют и подсказывают.Автор - Зина.

Ключевые слова: Мама смерть просьба кладбище квартира ограбление предупреждение

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