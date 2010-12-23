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Истории из жизни

Предупреждение покойной мамы

Полгода назад умерла моя мама, что стало для меня большим потрясением. Она не болела, была относительно нестарой (72 года), и неожиданный инфаркт прервал ее жизнь.

Я очень скучаю, часто прошу, чтобы мама хоть раз приснилась, поговорила, ведь умерла она внезапно и ничего не успела сказать мне на прощанье. И вот недавно я проснулась с чувством тревоги от того, что я куда-то должна идти, как это бывает, когда проспишь на работу. Было воскресенье, выходной, и я с облегчением легла спать обратно.

Но вот уснуть не смогла, откуда-то появилась уверенность, что я должна поехать на могилу к маме. Сон мне не снился, а откуда я знаю, что мне нужно поехать на кладбище, не знаю. Подумала, что если мама услышала мою просьбу, то могла бы и во сне сказать, а не звать меня так далеко. Но решила все-таки поехать, так как почему-то не находила себе места дома.

На кладбище я пробыла где-то с полчаса. Купила цветы, поговорила с мамой и уже решила возвращаться, как позвонила подруга.

Она приехала ко мне, увидела, что дверь открыта, в квартире беспорядок, и сразу вызвала милицию. Оказалось, что ко мне в дом залезли воры. В милиции мне сказали, что мне еще повезло, потому что этажом выше тоже взломали дверь после ограбления моей квартиры, а там хозяйка оказалась дома, ее просто стукнули чем-то тяжелым по голове, и она, не приходя в сознание, умерла в больнице.

Вот я и подумала, что это мама специально вызвала меня из дома и тем самым спасла от беды. Оказывается, что они даже оттуда нас охраняют и подсказывают.


Автор - Зина.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:59
Сегодня, 15:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 106Комментарии: 1
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Ключевые слова: Мама смерть просьба кладбище квартира ограбление предупреждение

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:32
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Комментариев: 2 825
Ну это какие то шизанутые воры. Идти на дело в воскресенье, когда вся страна дома и свидетелей полно на каждом шагу. И ладно бы по тихому забрались, а то по всей лестнице набег да еще и с разбоем учинили. Что то не верится мне в эту историю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
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