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Истории из жизни

Душа отца

Отец мой всю жизнь работал на шахте, уголь добывал.

Однажды он вышел на смену и там поцарапал обо что-то руку. Рана была незначительной. Отец ее даже обрабатывать не стал. Однако через день локоть, где эта рана и находилась, покраснел. У отца поднялась высокая температура. Мы вызвали скорую.

Отца забрали в больницу и положили в хирургическое отделение. В ту ночь мы с мамой и старшей сестрой Аней долго не могли уснуть. За отца беспокоились очень. Спать легли все в нашей детской комнате.

Проснулась я среди ночи от какого-то постороннего шума. Прислушалась и поняла, что в соседней комнате громко храпит отец.
— Мама, слышишь, как наш папка храпит? — сказала в темноте Аня.
— Да, доченька, слышу, — с нескрываемым страхом в голосе ответила ей мама.

Мы с сестрой подскочили и побежали к маме, которая спала на диване в нашей комнате. Залезли все втроем под одеяло. Лежим, боимся пошевелиться. Отца-то дома нет. Он в больнице лежит. Так и не сомкнули глаз до утра.
А утром сразу поехали в больницу к отцу. Его, оказывается, за ночь успели в реанимацию перевести, — cтало плохо в одночасье.

Когда отец выздоровел, и его выписали из больницы, мы рассказали ему, как он ночью храпел. Отец очень удивился. А потом рассказал, что в тут ночь он в больнице чуть не умер. Мама предположила, что, видимо, дома у нас была душа отца.

Автор - Виктория Смирнова.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:53
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 04:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 155Комментарии: 1
+6

Ключевые слова: Работа шахта больница реанимация душа отца

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Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 07:36
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Опять история про астральное тело.
Видимо отцу совсем плохо было.
На "границе" побывал.
+++
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
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