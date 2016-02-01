Душа отца

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:53

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 155 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 04:53 by

Отец мой всю жизнь работал на шахте, уголь добывал.Однажды он вышел на смену и там поцарапал обо что-то руку. Рана была незначительной. Отец ее даже обрабатывать не стал. Однако через день локоть, где эта рана и находилась, покраснел. У отца поднялась высокая температура. Мы вызвали скорую.Отца забрали в больницу и положили в хирургическое отделение. В ту ночь мы с мамой и старшей сестрой Аней долго не могли уснуть. За отца беспокоились очень. Спать легли все в нашей детской комнате.Проснулась я среди ночи от какого-то постороннего шума. Прислушалась и поняла, что в соседней комнате громко храпит отец.— Мама, слышишь, как наш папка храпит? — сказала в темноте Аня.— Да, доченька, слышу, — с нескрываемым страхом в голосе ответила ей мама.Мы с сестрой подскочили и побежали к маме, которая спала на диване в нашей комнате. Залезли все втроем под одеяло. Лежим, боимся пошевелиться. Отца-то дома нет. Он в больнице лежит. Так и не сомкнули глаз до утра.А утром сразу поехали в больницу к отцу. Его, оказывается, за ночь успели в реанимацию перевести, — cтало плохо в одночасье.Когда отец выздоровел, и его выписали из больницы, мы рассказали ему, как он ночью храпел. Отец очень удивился. А потом рассказал, что в тут ночь он в больнице чуть не умер. Мама предположила, что, видимо, дома у нас была душа отца.Автор - Виктория Смирнова.

Ключевые слова: Работа шахта больница реанимация душа отца

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