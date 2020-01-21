Нехорошая квартира

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

Иренка Просмотров: 147 Комментарии: 1 +4 Вчера, 21:17 by

История № 2, из моей жизни, ранее не публиковала.Эта квартира мне не понравилась сразу, не знаю почему. Папу - военного летчика - очередной раз перевели на новое место службы, мы с мамой и отцом пошли смотреть служебную квартиру, которую предложили отцу. Все стены в квартире были беленые и белого цвета, это было ужасно, как в больнице... При этом она производила мрачное впечатление. Родители порадовались ее планировке, что у каждого будет своя комната. Я не радовалась вообще, хотя меня такие вещи порадовали бы, но не в этой квартире. Я не любила там оставаться одна, она давила что ли... Часто, делая уроки, боковым зрением я видела белое облачко на пороге своей комнаты. Или в коридоре, недалеко от входа в мою комнату. Оно висело где-то в метре от пола. Иногда, как только я поворачивалась, оно тут же исчезало, и можно было подумать, что показалось. Но иногда оно таяло в воздухе медленно, и его можно было вполне заметить. Никаких очертаний, просто небольшое облачко диаметром с полметра. Так как это было безобидно, я привыкла, потом и не обращала внимания, родителям не рассказывала.Дом был старый, полы дощатые, скрипели нещадно. У всех, и у соседей тоже. Со временем я стала отличать, когда скрипят полы за стенкой у соседей, у них за несколько лет появилось двое малышей, было отчетливо слышно, кто идет - вот мелкие побежали, вот их мама прошла, а вот папа. Соответственно скрипы у себя дома я тоже знала. Это были тихие времена, когда максимум мурлыкало радио или в доме было тихо. Не было гаджетов и пр. развлекаловок.И вот так получилось, что у родителей выпали рабочие смены в один день. И я была дома одна до позднего вечера. По телевизору шел концерт в честь какого-то праздника, ну типа ко дню милиции, т.е. праздник не особо значимый. Поясню, это были времена, когда детям мультики по телевизору показывали минут 10. И более ничего интересного. Потому такой концерт - это было что-то фееричное и интересное в то время. И вот я села в папино кресло, Мурзик улегся мне на колени спать. Мы так и смотрели концерт. Я услышала скрип половиц метрах в 2-3 от себя, и медленные шаги вдоль стены - я сама знала уже все эти скрипы.А тут кот резко вскочил у меня на коленях, спину выгнул и зашипел, он хотел убежать, но я вцепилась в него мертвой хваткой, обняла как единственную родную душеньку, ведь дома мы тогда были одни. Мурзик с ужасом сидел, вытаращив глаза и вздыбившись, смотря на кого-то, кто медленно шел вдоль стены... Я поджала ноги в кресле, обняла кота покрепче. Хоть он и вырывался, я не отпустила его, мне так было меньше страшно... Шаги шли в нашу сторону, метра 3-4, длилось это не быстро. Какой там концерт... Я не видела и не слышала ничего, кроме этих шагов. Я боялась встать с кресла, будто это был мой спасительный островок... Мы с котом просидели так не один час. Уже стало темнеть, пришел кто-то из родителей, уже не помню, скорее всего мама. В этой же гостиной я видела Женщину в белом, об этом была моя первая история. Поговаривали взрослые, что в соседнем подъезде жила благополучная семья: папа, мама, сын и дочь. И их папа повесился у них дома в туалете.Другой случай, что мужчина, который тоже жил с семьей в этом доме, застрелился на работе. Об этом всем не принято было говорить, задавать вопросы. Я не рассказывала никому о том, что происходило в нашей квартире. И даже родителям - меня так воспитывали, что мое мнение не имеет никакого значения. Только спустя годы рассказала и спросила, видели ли они что-нибудь необычное в той квартире, сказали, что нет. Когда я перешла в старшие классы, мы переехали на новую квартиру, счастью моему не было предела, я словно груз с плеч сбросила.

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