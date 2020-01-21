Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Нехорошая квартира

История № 2, из моей жизни, ранее не публиковала.
Эта квартира мне не понравилась сразу, не знаю почему. Папу - военного летчика - очередной раз перевели на новое место службы, мы с мамой и отцом пошли смотреть служебную квартиру, которую предложили отцу. Все стены в квартире были беленые и белого цвета, это было ужасно, как в больнице... При этом она производила мрачное впечатление. Родители порадовались ее планировке, что у каждого будет своя комната. Я не радовалась вообще, хотя меня такие вещи порадовали бы, но не в этой квартире. Я не любила там оставаться одна, она давила что ли... Часто, делая уроки, боковым зрением я видела белое облачко на пороге своей комнаты. Или в коридоре, недалеко от входа в мою комнату. Оно висело где-то в метре от пола. Иногда, как только я поворачивалась, оно тут же исчезало, и можно было подумать, что показалось. Но иногда оно таяло в воздухе медленно, и его можно было вполне заметить. Никаких очертаний, просто небольшое облачко диаметром с полметра. Так как это было безобидно, я привыкла, потом и не обращала внимания, родителям не рассказывала.

Дом был старый, полы дощатые, скрипели нещадно. У всех, и у соседей тоже. Со временем я стала отличать, когда скрипят полы за стенкой у соседей, у них за несколько лет появилось двое малышей, было отчетливо слышно, кто идет - вот мелкие побежали, вот их мама прошла, а вот папа. Соответственно скрипы у себя дома я тоже знала. Это были тихие времена, когда максимум мурлыкало радио или в доме было тихо. Не было гаджетов и пр. развлекаловок.

И вот так получилось, что у родителей выпали рабочие смены в один день. И я была дома одна до позднего вечера. По телевизору шел концерт в честь какого-то праздника, ну типа ко дню милиции, т.е. праздник не особо значимый. Поясню, это были времена, когда детям мультики по телевизору показывали минут 10. И более ничего интересного. Потому такой концерт - это было что-то фееричное и интересное в то время. И вот я села в папино кресло, Мурзик улегся мне на колени спать. Мы так и смотрели концерт. Я услышала скрип половиц метрах в 2-3 от себя, и медленные шаги вдоль стены - я сама знала уже все эти скрипы.

А тут кот резко вскочил у меня на коленях, спину выгнул и зашипел, он хотел убежать, но я вцепилась в него мертвой хваткой, обняла как единственную родную душеньку, ведь дома мы тогда были одни. Мурзик с ужасом сидел, вытаращив глаза и вздыбившись, смотря на кого-то, кто медленно шел вдоль стены... Я поджала ноги в кресле, обняла кота покрепче. Хоть он и вырывался, я не отпустила его, мне так было меньше страшно... Шаги шли в нашу сторону, метра 3-4, длилось это не быстро. Какой там концерт... Я не видела и не слышала ничего, кроме этих шагов. Я боялась встать с кресла, будто это был мой спасительный островок... Мы с котом просидели так не один час. Уже стало темнеть, пришел кто-то из родителей, уже не помню, скорее всего мама. В этой же гостиной я видела Женщину в белом, об этом была моя первая история. Поговаривали взрослые, что в соседнем подъезде жила благополучная семья: папа, мама, сын и дочь. И их папа повесился у них дома в туалете.

Другой случай, что мужчина, который тоже жил с семьей в этом доме, застрелился на работе. Об этом всем не принято было говорить, задавать вопросы. Я не рассказывала никому о том, что происходило в нашей квартире. И даже родителям - меня так воспитывали, что мое мнение не имеет никакого значения. Только спустя годы рассказала и спросила, видели ли они что-нибудь необычное в той квартире, сказали, что нет. Когда я перешла в старшие классы, мы переехали на новую квартиру, счастью моему не было предела, я словно груз с плеч сбросила.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:17
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:17 by ИренкаПросмотров: 147Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Шаги кот некто авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: vikki z
Вчера, 21:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 186
Да действительно есть квартиры, которые отталкивают, особенно те, где кто-то умер не своей смертью или при тяжёлой болезни. Приятного мало, когда кто-то ходит конечно жутко... За историю +++про женщину в белом вашу историю не читала, но обязательно прочитаю. А по поводу праздника милиции на сей день полиции не соглашусь, если бы вы работали в органах для вас бы этот праздник был важен)
Зарегистрирован: 21.01.2020
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.