Что-то в съемной квартире

Новость отредактировал conjure one - Вчера, 23:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

_ptichka_ Просмотров: 279 Комментарии: 3 +7 Вчера, 13:54 by

Здравствуйте, обитатели сайта. Хотелось бы узнать ваше мнение, может, кто-то видел подобное. Сразу прошу, не надо посылать меня в церковь.Итак, небольшая вводная.Два месяца назад я переехала в другой город, снимаю комнату в квартире. В этой же квартире живет еще одна девушка, а владелица квартиры живет в другом доме. От соседки ничего такого (о чем я поведу свой рассказ) я не слышала. Насколько я знаю, у владелицы квартиры умер муж лет 9 назад, не знаю при каких обстоятельствах и в квартире ли.Следует дать небольшое описание плана квартиры, дабы читатели имели представление о месте действия. Войдя в квартиру, попадаешь в небольшую прихожую, которую образует поворот коридора. Слева от входа кухня, сам коридор, длинный и неширокий, вдоль правой стены стоят шкафы, слева расположены кухня (о ней я упоминала), комната, в которой я живу, комната соседки. В противоположной от входа стороне коридора располагаются ванная и туалет, в том месте коридор поворачивает на 90 градусов (получается этакая буква Т), по левую сторону - комната соседки, по правую - владелицы квартиры. С той стороны полностью коридор просматривается только из ванной.Собственно действие.В первые дни, как только я вселилась, было вполне спокойно. Через какое-то время я впервые увидела это существо. Точнее, это было одно из нескольких, но тогда я не знала об этом. Видела я его в двух местах: возле входа в свою комнату и непосредственно в комнате, в углу возле входа. В комнате я его видела раз или два и то в самом начале, а в коридоре - до сих пор. Как ни странно, но четче всего я вижу его ноги. Роста в этом существе не более полуметра, напоминает оно состарившегося младенца с артритными суставами и складками по всему телу, как у шарпея. Оно лысое, кожа неприятно-розоватая. Ножки кривые, немного колесом, ступни маленькие. Лица не видела. В упор я его не вижу (я вообще пока не научилась подобные вещи видеть прямым взглядом, только боковым зрением и недолго), только когда бросаю взгляд в сторону. Топчется оно возле входа в комнату, в которой я живу, наблюдает за мной. Зла от него я не чувствую, оно вообще ничего не делает, только стоит и смотрит, любопытное, видимо. Вижу и когда в своей комнате нахожусь, и когда в ванной стою. Оно не прямо возле входа в комнату, а немного левее топчется. Иногда вижу его кривенькие ножки, когда прихожу в квартиру. Так что я завела привычку с ним здороваться, шепотом, чтоб соседей не тревожить.Второе существо я видела один раз, и мне этого хватило. Слендермена все знают? Вот представьте себе, что он стоит напротив входа в вашу комнату, да еще и без костюма. Вот и мне не хочется продолжать знакомство)) Ну, на счет костюма я не уточняла, а ростом и фигурой оно точь-в-точь Слендермен. А цветом - как первое, маленькое и кривоногое, мерзко-розовое и в складочку, только у этого складочки поменьше, видимо, все в рост ушло.Третье заявилось позавчера. Суббота, выходной, можно поспать подольше. Часов в 7 утра вечерний чай настойчиво потребовал свободы и пришлось вставать, потом пошла попить на кухню. Прохожу мимо комнаты и вижу, как возле дивана, на котором я сплю, стоит некто. Классическая такая фигура, темная, чуть ли не в балахоне, разве что косы не хватает. Стоит, значит, и пялится на мое спальное место, даже наклонилась слегка вперед. Я сама себе удивляюсь, но мне было в тот момент все равно, я сходила попить, вернулась в комнату, залезла под одеяло и уснула дальше. И мне было все равно, что кто-то там пару минут назад стоял над постелью, лишь бы спать не мешали.Четвертое явление было непосредственно вчера. Сидела я за компьютером, в комнате горел верхний свет. По стене возле входа в комнату проплыла вполне отчетливая темная тень размером с небольшую птицу (проплыла около выключателя, по размеру больше его раза в два). Проплыла не сказать что медленно, но и не совсем уже и быстро. Такое ощущение, что оно намеренно не шустрило, чтобы я его заметила. Мол, второй час ночи, иди уже спать. Ну я и послушалась, а что остается?Не сказать, чтобы странные всякие тени и силуэты для меня в новинку. Я и дома всякого насмотрелась, и в отелях. Но тут как-то уж очень систематично это все. И с каждым днем все чаше. То ли еще будет?

Ключевые слова: тени странные фигуры потусторонние посетители существо авторская история

Другие, подобные истории: