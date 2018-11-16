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Истории из жизни

О «пользе» гаданий, или как бесы «правду» нам говорят

До тридцати лет была я человеком неверующим, а потому, не имея представления о том, что можно, а чего нельзя, наделала массу глупостей. Расскажу одну историю, может, кто-то из моих ошибок сделает правильные выводы.

В советское время, будучи студенткой, была я влюблена в одного молодого человека, тоже студента. Он отвечал мне взаимностью, однако существовало между нами и нашим счастьем одно серьёзное препятствие – расстояние в тысячу километров и две государственные границы, одна из них – советская, которая была на вечном замке. Мне этот молодой человек так нравился, что я буквально спала и во сне его видела, всё на свете бы отдала, только бы оказаться рядом с ним. И настолько это было для меня важно, что я для прояснения ситуации решилась пойти к гадалке.

От неё я узнала следующее: я выйду замуж за человека темноволосого, на пару лет меня старше, который родился 15 октября, и который сейчас находится не в России. А имя его начинается на букву J (Jean!). Всё сошлось до мелочи! От радости я была готова задушить пифию в объятиях и всю дорогу домой пропрыгать на одной ножке. Оставалось только ждать обещанного. А его пришлось ждать несколько лет. В результате всё произошло именно так, как она и предрекла: я уехала в другую советскую республику, которая вскоре отделилась и ввела с Россией визовый режим. Там я вышла замуж за темного шатена по имени Юрий (Jurij), у которого день рождения действительно был 15 октября. Только вот старше меня он был не на пару лет, а на целых 8.

Вот так бесы надо мной посмеялись.

Автор - Лора.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:41
Вчера, 10:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 090Комментарии: 11
+12

Ключевые слова: Студентка граница любовь гадалка радость замужество бесы

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Комментарии

#1 написал: supik
Вчера, 11:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (50|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 620
ой госпидя, в молодости все гадают, и всем хочется звезду с неба!!!!
а достаются лютики - ..нутики.. stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 16.11.2018
  
#2 написал: VENDETTA
Вчера, 12:39
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (173|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 052
Хмм, вот так гадалка, все имена пароли явки знает

И не могу сказать что вам прям навредили, это может вы тогда от того что в зобу дыханье сперло, запомнили именно так что на пару лет старше, а не на 8. То есть слышали то что хотелось
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#3 написал: Jako tako
Вчера, 13:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 710
Бесы посмеялись? Штоа?
Я бы сказала, «ах, жизнь такая непредсказуемая штука». А автор про бесов.
Наверное, поход к гадалке - это ещё не самое страшное, что она делала в молодости по глупости, судя по словам гг.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: Связист
Вчера, 13:56
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
Ну гадалка на 99 процентов попала в цель..(Имя на "J", шатен, 15 октября, не из России ) . А бы сказал - хорошая гадалка.
Зарегистрирован: 26.12.2018
#5 написал: Fleur Delacour
Вчера, 13:56
+4
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Репутация: (378|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 517
Попахивает религиозной пропагандой. Без оценки.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#6 написал: tranka
Вчера, 19:45
+2
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 47
а мне на крещенские святки нагадали 14 мужей-иностранцев, вот жду теперь
Зарегистрирован: 31.03.2020
#7 написал: Keiyoshi
Вчера, 20:17
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 679
А при чем здесь бесы,гадалка же предсказывала а не они,но гадание все равно сбылось +
Зарегистрирован: 17.09.2011
    
#8 написал: guerra
Вчера, 20:57
+4
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 447
и где они посмеялись? по-моему, они были серьезнее некуда. сурово и жестко выдали всю правду.
а то, куда ее за уши притянула автор - не их проблема)
Зарегистрирован: 30.08.2015
 
#9 написал: VicZhou
Вчера, 22:16
+2
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 420
Цитата: tranka
а мне на крещенские святки нагадали 14 мужей-иностранцев, вот жду теперь

Гарем, похоже, нагадали. Радуйтесь))) Только где его расквартировать?))
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#10 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:19
+1
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Репутация: (69|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 700
В смысле посмеялись бесы? Ну правду же автор услышала, просто в тот момент сделала из услышанного неправильный вывод, так сказать "слышала то, что хотела услышать". Да и тут совсем не причём верующий человек или нет)
+++
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#11 написал: Шахерезада
Сегодня, 02:12
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 027
Надо же, с возрастом гадалка ошиблась, а так если бы и здесь угадала не бывать бы нашей героини верующей. laughing
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
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