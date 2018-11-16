О «пользе» гаданий, или как бесы «правду» нам говорят

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 090 Комментарии: 11 +12 Вчера, 10:41 by

До тридцати лет была я человеком неверующим, а потому, не имея представления о том, что можно, а чего нельзя, наделала массу глупостей. Расскажу одну историю, может, кто-то из моих ошибок сделает правильные выводы.В советское время, будучи студенткой, была я влюблена в одного молодого человека, тоже студента. Он отвечал мне взаимностью, однако существовало между нами и нашим счастьем одно серьёзное препятствие – расстояние в тысячу километров и две государственные границы, одна из них – советская, которая была на вечном замке. Мне этот молодой человек так нравился, что я буквально спала и во сне его видела, всё на свете бы отдала, только бы оказаться рядом с ним. И настолько это было для меня важно, что я для прояснения ситуации решилась пойти к гадалке.От неё я узнала следующее: я выйду замуж за человека темноволосого, на пару лет меня старше, который родился 15 октября, и который сейчас находится не в России. А имя его начинается на букву J (Jean!). Всё сошлось до мелочи! От радости я была готова задушить пифию в объятиях и всю дорогу домой пропрыгать на одной ножке. Оставалось только ждать обещанного. А его пришлось ждать несколько лет. В результате всё произошло именно так, как она и предрекла: я уехала в другую советскую республику, которая вскоре отделилась и ввела с Россией визовый режим. Там я вышла замуж за темного шатена по имени Юрий (Jurij), у которого день рождения действительно был 15 октября. Только вот старше меня он был не на пару лет, а на целых 8.Вот так бесы надо мной посмеялись.Автор - Лора.

Ключевые слова: Студентка граница любовь гадалка радость замужество бесы

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