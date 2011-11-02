Подарок цыганки

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:29

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 61 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 16:29 by

10 лет назад я стояла на остановке и ждала автобус. Был рождественский сочельник. На улице было уже достаточно тесно, да к тому же и холодно. Зима все-таки. Я стояла на остановке и переминалась с ноги на ногу. Уж очень долго нужного мне автобуса не было.Ко мне неожиданно подошла старая цыганка. В руках она держала пакет.— Дочка, дай денег, кушать нечего! — заговорила она со мной.Я уже увидела, что никто денег на остановке из стоящих людей не дал. Она была одета ну совсем не по зимней погоде. Мне до такой степени стало ее жалко, что я тут же достала кошелек и дала ей рублей 300.— Спасибо, милая!, — старая цыганка расплылась в улыбке, обнажив ряд золотых зубов. – Держи вот от меня подарок.— Да не надо, спасибо, — пыталась я отмахнуться, ибо знала, что с цыганами лучше не связываться.— Возьми, милая. Ты добрая! Это зеркало тебе правду скажет!Она всунула мне в руки небольшое зеркальце в старинной оправе. И быстро куда-то ушла, затерявшись в толпе людей. Я хотела сначала подарок ее выбросить, однако потом передумала. Выкинуть всегда успею, вспомнила цыганкины слова о правде.Когда я, наконец, добралась домой, то первым же делом рассказала о странном подарке своей маме. Той стало любопытно, и она предложила погадать на женихов.В 12 ночи мы поставили зеркало на столе. Отец давно уже из семьи ушел, мама так вторично замуж не вышла. Мама стала всматриваться в зеркало. Вдруг она громко закричала. Я подбежала к ней. Мама рассказала, что она в зеркале увидела лицо какого-то рыжеволосого мужчины. Маме рыжие никогда не нравились.Мы с ней еще посмеялись тогда.А потом пошла гадать я. В зеркале я увидела лицо мужчины, в нем я признала одного парня, который мне очень нравился, однако на лицо парень этот выглядел гораздо старше, чем сейчас и был полным. Я рассказала маме, мы снова посмеялись и легли спать.Мне не спалось. Я снова захотела посмотреться в то зеркало. До того мне было интересно. И вот увидела я в зеркале красивого молодого человека, который был очень красивым. Я вглядывалась в его лицо. А оно тем временем становилось недовольным. Я испугалась и убежала прочь от зеркала.На следующий день я отнесла цыганки подарок в парк и там оставила на лавочке.А через полтора года мама познакомилась с мужчиной, который был рыжим. Они начали встречаться, через год поженились. Совсем не мамин типаж. Но любовь есть любовь.Я сама вышла замуж за своего возлюбленного. Через несколько лет он располнел, и я увидела его лицо таким, каким он мне показался в зеркале.Меня сократили на работе, и я нашла себе другую работу. Начальником моим был тот второй привидевшийся молодой человек. Он был младше меня на 5 лет, но это не помешало нам полюбить друг друга. Но я была замужем, и у меня была дочь. Я попыталась закончить свою связь с начальником, а он посмотрел на меня тем самым недовольным взглядом, который я когда-то уже видела в зеркале.В итоге я ушла от мужа, развелась и вышла замуж во второй раз. Я счастлива, воспитываем с мужем дочь от первого брака и сына.Я часто вспоминаю про цыганки подарок и думаю о том, свела ли бы судьба меня со вторым мужем, если бы я не решилась тогда погадать во второй раз?Автор - Анонимно.

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