Подарок цыганки

Подарок цыганки10 лет назад я стояла на остановке и ждала автобус. Был рождественский сочельник. На улице было уже достаточно тесно, да к тому же и холодно. Зима все-таки. Я стояла на остановке и переминалась с ноги на ногу. Уж очень долго нужного мне автобуса не было.
Ко мне неожиданно подошла старая цыганка. В руках она держала пакет.
— Дочка, дай денег, кушать нечего! — заговорила она со мной.
Я уже увидела, что никто денег на остановке из стоящих людей не дал. Она была одета ну совсем не по зимней погоде. Мне до такой степени стало ее жалко, что я тут же достала кошелек и дала ей рублей 300.
— Спасибо, милая!, — старая цыганка расплылась в улыбке, обнажив ряд золотых зубов. – Держи вот от меня подарок.
— Да не надо, спасибо, — пыталась я отмахнуться, ибо знала, что с цыганами лучше не связываться.
— Возьми, милая. Ты добрая! Это зеркало тебе правду скажет!
Она всунула мне в руки небольшое зеркальце в старинной оправе. И быстро куда-то ушла, затерявшись в толпе людей. Я хотела сначала подарок ее выбросить, однако потом передумала. Выкинуть всегда успею, вспомнила цыганкины слова о правде.
Когда я, наконец, добралась домой, то первым же делом рассказала о странном подарке своей маме. Той стало любопытно, и она предложила погадать на женихов.
В 12 ночи мы поставили зеркало на столе. Отец давно уже из семьи ушел, мама так вторично замуж не вышла. Мама стала всматриваться в зеркало. Вдруг она громко закричала. Я подбежала к ней. Мама рассказала, что она в зеркале увидела лицо какого-то рыжеволосого мужчины. Маме рыжие никогда не нравились.
Мы с ней еще посмеялись тогда.
А потом пошла гадать я. В зеркале я увидела лицо мужчины, в нем я признала одного парня, который мне очень нравился, однако на лицо парень этот выглядел гораздо старше, чем сейчас и был полным. Я рассказала маме, мы снова посмеялись и легли спать.
Мне не спалось. Я снова захотела посмотреться в то зеркало. До того мне было интересно. И вот увидела я в зеркале красивого молодого человека, который был очень красивым. Я вглядывалась в его лицо. А оно тем временем становилось недовольным. Я испугалась и убежала прочь от зеркала.
На следующий день я отнесла цыганки подарок в парк и там оставила на лавочке.
А через полтора года мама познакомилась с мужчиной, который был рыжим. Они начали встречаться, через год поженились. Совсем не мамин типаж. Но любовь есть любовь.
Я сама вышла замуж за своего возлюбленного. Через несколько лет он располнел, и я увидела его лицо таким, каким он мне показался в зеркале.
Меня сократили на работе, и я нашла себе другую работу. Начальником моим был тот второй привидевшийся молодой человек. Он был младше меня на 5 лет, но это не помешало нам полюбить друг друга. Но я была замужем, и у меня была дочь. Я попыталась закончить свою связь с начальником, а он посмотрел на меня тем самым недовольным взглядом, который я когда-то уже видела в зеркале.
В итоге я ушла от мужа, развелась и вышла замуж во второй раз. Я счастлива, воспитываем с мужем дочь от первого брака и сына.
Я часто вспоминаю про цыганки подарок и думаю о том, свела ли бы судьба меня со вторым мужем, если бы я не решилась тогда погадать во второй раз?
Автор - Анонимно.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:29
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 16:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 61Комментарии: 1
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