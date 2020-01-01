Три истории на Святой Земле

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:08

Причина: Изменен раздел.

KLEWER Просмотров: 84 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:08 by

Здравствуйте. Хочу рассказать свою историю,вернее,их три,и все они произошли со мной на Святой земле-в Израиле. Имен называть не буду,так как люди,так или иначе связанные с этой историей,в Израиле довольно известные,узнаваемые,и их лица можно часто увидеть на 9-м канале местного телевидения.В 2005 году судьба забросила меня в Израиль. После развода с мужем, оставшись с двумя детьми 16,5 и 15 лет, мне надо было думать,как самой их поднимать,давать им высшее образование и т.п. В то время только начали оформлять рабочие визы в Израиль,и я решилась...Не имея вообще никакого опыта о жизни за границей,тем более,в такой специфической стране,просидев благополучно в офисе бухгалтером с 8 до 5 вечера,никогда не расставаясь со своими любимыми детьми более чем на несколько суток-я отдала на оформление визы кипу бумаг-и стала ждать.Шли недели...Никаких новостей из Посольства не было...Бессонница одолевала меня,одолевали мысли о том,справится ли моя мама с детьми,как я буду столько времени без них,что меня ждет в незнакомой стране...В одну из таких бессонных ночей ,где-то уже около ,трех часов ночи,поняв,что мне не уснуть-я включила телевизор.Переключая пультом каналы и особо не останавливаясь ни на одном из них,я вдруг зацепилась за слово "Израиль". Это был канал RTVI. Шла передача "Яхад" об очень известном в Израиле композиторе...(Не буду называть имен.) Помню свой скепсис по поводу слова "известном",потому что считала себя человеком эрудированным ,а мужчина,о котором рассказывали с экрана,мне не был знаком ни по имени, ни физиогномически. Я уже хотела переключить дальше,но оператор,снимая,приблизил камеру ближе-и на стене,позади человека,рассказывающего о своей жизни,творчестве,семье,я увидела большое количество портретов-его-со всеми известными исполнителями России и СНГ.На портретах были очень известные личности,портретов было очень много...Мне стало интересно,и я досмотрела передачу (получасовую) до конца. Я узнала о человеке все-где он родился,где учился,где преподавал,в каком году уехал с семьей жить в Израиль,какие произведения писал и кому писал песни...Помимо всего,в Израиле он открыл небольшой арт-ресторан,где работает дружный коллектив-все молодые,амбициозные ,веселые и красивые-как на подбор.Всех их показывали в этой передаче,я увидела в деталях и ресторан,и коллектив. Наутро,полна впечатлений,я рассказывала друзьям о том,что увидела. Я получила массу хороших впечатлений,и незнакомая страна уже не казалась мне такой пугающей.Прошел месяц. Мне позвонили,что мои документы готовы,и через 3 дня я могу вылетать...Опускаю все подробности-и вот я в Израиле. Моя работа заключалась в том,что я должна помогать престарелой женщине в быту: готовить,убирать,давать ей лекарства,гулять,и т.д.Девушка Анна,представляющая фирму по найму иностранных работников,позвонила мне вечером, назначила встречу с будущим работодателем,сыном моей старушки,в 8 вечера, в его ресторанчике возле гостиницы,где я остановилась,и любезно согласилась меня сопроводить.В 8 вечера,в состоянии "дежа-вю" и смутной непонятной тревоги,я в сопровождении Ани вошла в небольшой офис хозяина ресторана.. Как-то мне все было знакомо...Лицо хозяина,интерьер....Взглядом я прошлась по стенам и....Шок!!Я узнала героя передачи,которую смотрела,находясь еще дома! те же фотки с эстрадными артистами,то же высокое офисное кресло,в котором, так-же,покачиваясь влево-вправо,сидел тот же человек!Бывают же на свете совпадения,скажете вы? Я тоже так думала.Месяцев через 5 я осмелилась рассказать сыну моей бабушки,что видела его,ресторан,фотки его семьи ,слышала всю его биографию еще дома...Мистика в том ,что такая передача не снималась...ЕЕ не было....Все записи программ,в которых снимался-ну,назовем композитора Борисом,например-он любовно хранит дома (как и все творческие люди он немного тщеславен)). Этой записи -нет. О такой передаче НИКТО не помнит-ни в семье,ни в коллективе ресторана-НИГДЕ. Причем,передача с таким названием существует. Я же до сегодняшнего дня ее помню в деталях...Помню,как узнавала на набережной круглые парные фонари(как в той передаче),цвет стен в интерьере,лица людей...Да и откуда мне взять название передачи-Яхад(Вместе),в то время ни единого слова не знавшей на иврите?....Вот такая первая история.Если читателям будет интересно-пишите.Расскажу еще две.)Мне же очень хотелось бы знать,что думают об этом люди. Еще раз:я не спала,мне не приснилось,слишком много было деталей, о которых просто не расскажешь

Ключевые слова: Израиль необъяснимое видение авторская история

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