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Истории из жизни

Сухой цветок из ведьминского коктейля

Эта история случилась с моим норвежским сожителем в прошлом году в мае, когда мы приехали на побывку ко мне в Киев.

Решили мы с Томом поехать на Украину в мае месяце год или два назад. Зубы нам нужно было подлечить, а ему особенно (импланты ставить).

Все было супер. И погодка майская была, как летняя, особенно то после северной Норвегии (ох, и почему я раньше не ценила наши погодные прелести?).

Мужу моему Киев очень нравится! Он полюбил его с первого раза и теперь после прожитых лет в Норвегии я понимаю его очень. В этот раз мы приехали в Киев, а потом поехали к моим родственникам в Мелитополь (это Запорожская область на Украине).

Приехали в гости и потом обратно в Киев, а там птички поют, лето и тепло, речка и люди все такие красивые, особенно наши дамы. Сняла я нам гостиницу. Я не знаю точно, здание было старое и с историей или мой муж кого принес из заведения. А было вот что.

Мы пошли неподалеку в «Ведьмин бар» и я принесла оттуда желтый сухой цветок из моего коктейля (там подают коктейли в ведьминском стиле с паром сухим и с сухоцветами).

Легли мы спать, мне нормально, а муж ворочается постоянно. Я думала, что это из-за операции на зубах. Как-никак, а три имплантата сразу вкрутили.

В общем, он подскакивает и начинает кричать, что пришел какой-то мужик по форме (старая одежда) и пытался его душить, а он, пересилив страх, схватил его, и он исчез. Проснулся муж в ужасе (странно что я ничего не чувствовала, возможно он весь удар на себя взял).

Решили мы опять поспать немного, ибо скоро к дантисту опять идти. Так мой муж опять не спал и кричал, что маленькие и холодные ручки его трогали за стопы.

Я не знаю, кто или что там живет или жило, но я принесла с собой из ведьминого бара сухой цветок. Потом после этих событий я его выкинула с балкона отеля, где мы были. А еще там водились во дворе очень большие крысы!

Решили сходить в церковь. Придя туда, я спросила у женщины, что продавала свечки. Она сказала, что я принесла домой рогатого, и дала нам свечи восковые и угольные с ладаном.

Автор: Лина.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:18
Сегодня, 10:18 by lily210384Просмотров: 827Комментарии: 6
+8

Ключевые слова: Украина родственники бар цветок сон свечи

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 13:26
0
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Публикаций: 16
Комментариев: 1 828
Мне кажется Лина неправильно выбрала партнёра.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Гюльнара
Сегодня, 13:53
+1
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Публикаций: 15
Комментариев: 814
Ну
Цитата: Eifersucht
Мне кажется Лина неправильно выбрала партнёра.

Ну да, она и сама в нем сомневается: то "сожитель", то "муж". Или тогда казалось - муж, а оказалось - сожитель. Киевские призраки решили проверить - правда ли у норвежских мужиков ноги холодные? История интересная, жаль, что до автора далеко.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#3 написал: Дама в черном
Сегодня, 14:09
+2
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 358
Вряд ли дело в цветке, это же не реальная ведьма, которая занимается там колдовством, в этом баре и коктейль, не колдовское зелье. Что мешало уйти оттуда, найти другое место для проживания, если такое дело и крысы ? По идее, это первая разумная мысль, которая должна была прийти а голову
Зарегистрирован: 4.08.2014
 
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 14:56
+2
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Репутация: (111|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 691
Я тоже думаю, что дело не в баре/цветке.
Призраки отеля никогда не видели живого норвежца, скорее всего. Отсюда и интерес к нему. *шутка*.
Но история интересная!
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:22
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Публикаций: 2 630
Комментариев: 13 586
Рогатый мужик по форме невзлюбил норвежца!? Значит было за что! )) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                      
#6 написал: Баба Клава
Сегодня, 22:39
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3021|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 119
Как у нас все любят слушать бред, что бабки в церквях говорят.Вот откуда она знает, кто кого и откуда там притащил? Ну глупости же.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
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