Сухой цветок из ведьминского коктейля

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:18

lily210384 Просмотров: 827 Комментарии: 6 +8 Сегодня, 10:18 by

Эта история случилась с моим норвежским сожителем в прошлом году в мае, когда мы приехали на побывку ко мне в Киев.Решили мы с Томом поехать на Украину в мае месяце год или два назад. Зубы нам нужно было подлечить, а ему особенно (импланты ставить).Все было супер. И погодка майская была, как летняя, особенно то после северной Норвегии (ох, и почему я раньше не ценила наши погодные прелести?).Мужу моему Киев очень нравится! Он полюбил его с первого раза и теперь после прожитых лет в Норвегии я понимаю его очень. В этот раз мы приехали в Киев, а потом поехали к моим родственникам в Мелитополь (это Запорожская область на Украине).Приехали в гости и потом обратно в Киев, а там птички поют, лето и тепло, речка и люди все такие красивые, особенно наши дамы. Сняла я нам гостиницу. Я не знаю точно, здание было старое и с историей или мой муж кого принес из заведения. А было вот что.Мы пошли неподалеку в «Ведьмин бар» и я принесла оттуда желтый сухой цветок из моего коктейля (там подают коктейли в ведьминском стиле с паром сухим и с сухоцветами).Легли мы спать, мне нормально, а муж ворочается постоянно. Я думала, что это из-за операции на зубах. Как-никак, а три имплантата сразу вкрутили.В общем, он подскакивает и начинает кричать, что пришел какой-то мужик по форме (старая одежда) и пытался его душить, а он, пересилив страх, схватил его, и он исчез. Проснулся муж в ужасе (странно что я ничего не чувствовала, возможно он весь удар на себя взял).Решили мы опять поспать немного, ибо скоро к дантисту опять идти. Так мой муж опять не спал и кричал, что маленькие и холодные ручки его трогали за стопы.Я не знаю, кто или что там живет или жило, но я принесла с собой из ведьминого бара сухой цветок. Потом после этих событий я его выкинула с балкона отеля, где мы были. А еще там водились во дворе очень большие крысы!Решили сходить в церковь. Придя туда, я спросила у женщины, что продавала свечки. Она сказала, что я принесла домой рогатого, и дала нам свечи восковые и угольные с ладаном.Автор: Лина.

Ключевые слова: Украина родственники бар цветок сон свечи

Другие, подобные истории: