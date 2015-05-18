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Истории из жизни

До сих пор не понимаю, что это!

Дело было в прошлом году. Мы с мамой и братом поехали на день рождения моей тети. Было лето, и на улице было жарко, чтобы не париться в тесной квартире - моя тетя решила арендовать на сутки дом. Мы туда приехали, ну, и гуляли до ночи. Телевизора там не было, и мне, и моей сестре (дочери моей тети) стало скучно, и наши родители решили, что можно вызвать такси и отправить нас домой.

Мы приехали домой, переоделись, сделали чайку и пошли смотреть телевизор. Передача закончилась, и моя сестра пошла в душ, после нее пошла я. В общем, выхожу я из душа (у нее однокомнатная квартира, слева от ванны кухня, а справа зал), а в зале свет выключен, хотя на тот момент, когда я уходила, был включен. И в кухне тоже горел свет. Я, естественно, спросила - здесь она или нет, на что она ответила мне: "Да, я уже почти заснула, заходи и ложись".

Я, конечно же, сразу решила, что рановато она что-то легла, но на счет этого ничего ей не сказала. Хотела было я зайти, но вспомнила, что оставила телефон на кухне, а завтра нужно рано вставать... и мне нужен будильник. Сказала ей, что сначала заберу телефон, а потом приду, на что недовольно она проворчала что-то типа: "Тебе не нужен будет уже телефон, заходи уже!" Я, естественно, не послушала ее, потому что знаю, что она любитель поспать, и пошла за телефоном. Когда я зашла на кухню, немного офигела. Моя сестра сидела за столом, пила чай и копалась в телефоне!

И да, многие напишут, что это неправда, но, уверяю вас, так все и было. Я заметила, что такое случается со многими людьми, никто пока не нашел этому объяснения.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49 by Agata_MocarellaПросмотров: 167Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Сестра зал свет авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 09:06
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Комментариев: 3 211
Мертвым телефон не нужен - как бы намекало это нечто с голосом сестры, что если ляжет с ней, то до утра не доживет? Жуть. И как ложиться, не выключив свет на кухне? Повезло....
"Ложись уже... я голодная!!!"
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#2 написал: Ольга 1981
Сегодня, 09:52
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Публикаций: 1
Комментариев: 238
О, Боже! Кошмар какой! Аж мурашки побежали!
Зарегистрирован: 13.12.2017
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