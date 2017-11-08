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Истории из жизни

Родители приехали

Недавно утром, пока я еще спала, приехали родители ко мне в гости. Они разговаривали шепотом, но моя собака услышала, что кто-то ходит по квартире, залаяла, начала вокруг них носиться, и я от этого проснулась.

Но тут со мной произошло какое-то странное оцепенение, как будто парализовало. Я хотела что-то сказать и не могла, даже пошевельнуться не получалось. Помню только, что обратила внимание на то, какая красивая и счастливая моя мама. А папа все ее торопил, так как им нужно было опять уезжать.

Мама подошла ко мне со словами: «Сейчас я на нее еще минутку посмотрю и поедем». И тут я будто потеряла сознание на несколько минут. Когда я окончательно пришла в себя, уже никого не было. Только собака все еще стояла и виляла хвостом у дверей.

Кажется, ничем не примечательная история, но мой папа умер десять лет назад, а мама в прошлом году. Зато теперь я точно знаю, что они встретились. И у них все хорошо.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:34
Вчера, 16:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 114Комментарии: 8
+26

Ключевые слова: Квартира собака странное оцепенение призраки

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Комментарии

#1 написал: Spivachka
Вчера, 16:42
+13
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 157
Пришли доченьку проведать. Я тоже, как умру, буду приходить тихонько на сына посмотреть. Чтоб знал, что мама всегда рядом и всегда его любит и защищает.
И на начальника бывшего прийду посмотрю, чтоб помнил меня, и помнил как расчетные не уплатил. Козел))))
Зарегистрирован: 8.11.2017
#2 написал: Fleur Delacour
Вчера, 16:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (133|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 334
Плюс. Где-то я уже читала..."Подслушано"? "Палата №6"? Хмммм
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:08
+3
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Репутация: (1329|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 619
Сон приснился.
Цитата: Spivachka
начальника бывшего прийду посмотрю, чтоб помнил меня, и помнил как расчетные не уплатил.

joy smeh , а если он раньше?
Не, пусть начальство наше раньше, но пусть не вздумают приходить, чего-то там требовать))))
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: Tigger power
Вчера, 17:36
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1896|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 344
Конечно же они приходят, наши родные +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: Мария Сайгина
Вчера, 19:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 164
Цитата: Spivachka

И на начальника бывшего прийду посмотрю, чтоб помнил меня, и помнил как расчетные не уплатил. Козел))))

И не только посмотрю, устрою весёлую жизнь, чтобы мёдом не казалась. Мстя моя будет страшна yaaah
Зарегистрирован: 22.05.2017
#6 написал: LudaM
Вчера, 19:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 551
Жесть...
Мне бы все равно страшно было.
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#7 написал: Black Bagira
Вчера, 21:54
+1
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Репутация: (631|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 079
Если сон приснился, то почему же такая реакция собаки? Вот было бы это всё правдой!
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#8 написал: наборбукв
Сегодня, 05:04
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
Мне тоже как-то приснилось, что с дедушка пришел гости посмотреть на новую квартиру и с ним куча народу. Помню как они пили чай на кухне, я спала с сыном в зале. Заглядывали через меня, чтоб посмотреть на сына, а я непроизвольно старалась его спрятать. Дедушка просил меня поставить чайник, и я в полусне порывалась встать, но тут кто-то подошел и ласково шепнул: не вставай, ложись, я сам. Разбудил меня муж, вернувшись с работы, оказалось. что с сыном мы проспали около 6 часов.
Зарегистрирован: 10.08.2016
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