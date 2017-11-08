Родители приехали

Родители приехалиНедавно утром, пока я еще спала, приехали родители ко мне в гости. Они разговаривали шепотом, но моя собака услышала, что кто-то ходит по квартире, залаяла, начала вокруг них носиться, и я от этого проснулась.
Но тут со мной произошло какое-то странное оцепенение, как будто парализовало. Я хотела что-то сказать и не могла, даже пошевельнуться не получалось. Помню только, что обратила внимание на то, какая красивая и счастливая моя мама. А папа все ее торопил, так как им нужно было опять уезжать.
Мама подошла ко мне со словами: «Сейчас я на нее еще минутку посмотрю и поедем». И тут я будто потеряла сознание на несколько минут. Когда я окончательно пришла в себя, уже никого не было. Только собака все еще стояла и виляла хвостом у дверей.
Кажется, ничем не примечательная история, но мой папа умер десять лет назад, а мама в прошлом году. Зато теперь я точно знаю, что они встретились. И у них все хорошо.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:34
Вчера, 16:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 114Комментарии: 8
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