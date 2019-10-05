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Истории из жизни

Несколько историй о домовых. Часть 3

Приветствую всех посетителей и авторов сайта. Случилось эта история лет 14 назад, когда после развода моего мужа с его предыдущей мадам мы въехали в свой любимый дом, в котором и живем до сих пор.

Сразу скажу, что развод хоть и был достаточно тяжелым, но брак их был логически завершен (детей совместных не было), и требовался только раздел имущества. В чем собственно данная мадам совершенно не прогадала и получила солидную часть имущества и совместных сбережений. Кстати, с ней у меня связана странная история: я ее лицо не могла видеть - просто белое пятно в окружении рыжих волос. Причем, что интересно явление это происходило только если она смотрела на меня, был случай, когда она не знала, что я ее вижу, и тогда я видела эту мадам как обычного человека, без туманного белого пятна на месте лица. Ну это небольшое отступление от основного рассказа...

Бизнес моего мужа связан со строительством. В том числе он строит дома, обустраивает их территорию вокруг и продает. Вот в такой почти достроенный дом мы въехали после развода. Внутри ремонт только закончен, территория не сделана вообще. Дом для нас однозначно слишком велик, и принято было логическое решение продавать. Жили мы практически на чемоданах. И как бы сам дом нам ни нравился (было ощущение родного дома, очень теплая аура дома, если можно так сказать), но финансовая ситуация подталкивала к продаже однозначно.

И могу сказать не только нас огорчала эта ситуация... Как только очередные риэлторы приводят возможного покупателя, и сделка почти решена в положительном ключе, ночью я испытываю все прелести недовольства нашего Кузеньки - домового. Тут и ощущение удушения, тяжесть и присутствие сущности. И сделки срывались под разными предлогами. В конце концов ситуацию с продажей разрешил очередной кризис, когда большие дома на ЮБК достаточно долгое время перестали быть востребованными. Ну и мы не смогли расстаться с домом, который стал нам в полной мере родным.

Когда же срок моей беременности практически подошел к концу, и я уже начала перехаживать, наш Кузенька еще раз о себе дал знать. За что ему огромное спасибо. Самостоятельные роды все не наступали, а страх перед ними становился все больше. Прямо панический страх! Надо ехать вызывать роды, а я не хочу и боюсь. И вот однажды ночью, в сотый раз посещая туалет по маленькому (очень извиняюсь за физиологические подробности), встаю с кровати и никак ногами не могу найти тапочки. А без них по холодному полу очень некомфортно. Я наклоняюсь и начинаю их искать. И тут, чувствую из - под кровати меня как дернут за руку! Я естественно закричала, разбудила мужа. Мне он конечно же не поверил совершенно. А я поняла, что это предупреждение, и врач в роддоме подтвердила, что воды начали зеленеть, и еще немного, и была бы нешуточная угроза для жизни плода.

Достаточно долгое время мне, мягко сказать, некомфортно было вставать с потели ночью. И, чтобы "вышибить клин клином" стала смотреть фильмы ужасов в большом количестве и "подсела" на истории мистического характера. Так я и нашла этот замечательный сайт, без преувеличения сказать, фанаткой, которого я являюсь.

А наш домовой больше не буянит и ведет себя очень мирно.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:51
Вчера, 11:51 by Синица 55Просмотров: 614Комментарии: 12
+8

Ключевые слова: Дом дмовой беременность предупреждение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Вчера, 14:11
+4
Группа: Посетители
Репутация: (197|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 285
Пренебрежительно к женщине "та мадам" только из-за сутяжничества? Или у вашего мужа все жёны "те мадамы"?
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#2 написал: monika 76
Вчера, 15:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 21
Слишком много Мадам.... Кузьма конечно молодечик, давай мол чего ты ждёшь...
Зарегистрирован: 6.03.2020
#3 написал: Синица 55
Вчера, 17:25
+3
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 12
Цитата: Kinigos
Пренебрежительно к женщине "та мадам" только из-за сутяжничества? Или у вашего мужа все жёны "те мадамы"?

На самом деле к этой женщине в один момент жизни были гораздо более нецезурные эпитеты. И у меня, и у мужа. Она хотела облить меня кислотой, за несколько лет до развода надежные источники мужу донесли, что она ищет кому бы "заказать" свого на тот момент мужа. Деньги, предназначенные на строительство объектов, в том числе деньги инвесторов крала из сейфа мужа, отдавала своему сыну. Так что "мадам" еще та))
Мой муж даже когда ездил в Иерусалим с паломничеством, просил Бога освободить его от этих отношений.
Зарегистрирован: 24.08.2019
#4 написал: Kiria
Вчера, 17:27
+4
Группа: Редакторы
Репутация: (132|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 45
В защиту автора, ну назвала она бывшую жену "Мадам"... Ее тоже можно понять-не думаю, что здесь все бывших называют милыми. Она же не оскорбила ее. Да и не сама суть в данной истории. А то, что Хозяин хозяйничал перед происшествием. Давайте будет лояльнее друг к другу. За историю +++ от меня.
Зарегистрирован: 12.04.2018
#5 написал: Синица 55
Вчера, 17:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 12
Цитата: Kiria
В защиту автора, ну назвала она бывшую жену "Мадам"... Ее тоже можно понять-не думаю, что здесь все бывших называют милыми. Она же не оскорбила ее. Да и не сама суть в данной истории. А то, что Хозяин хозяйничал перед происшествием. Давайте будет лояльнее друг к другу. За историю +++ от меня.

Спасибо)
Зарегистрирован: 24.08.2019
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:27
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (3589|-1)
Публикаций: 2 630
Комментариев: 13 583
За заботливого домового, который очень хочет пополнения в доме и уюта.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                      
#7 написал: Сабелька
Вчера, 22:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 95
История ни о чем... И работа редактора ужасающая просто. Читать невозможно.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#8 написал: sini556
Вчера, 23:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
О да, далеко не все бывшие жены жертвы и ангелы во плоти)) так же как и домовые бывают разными. Этот конкретный домовой , хоть и шоковым образом позаботился о хозяйке)
Зарегистрирован: 21.01.2021
#9 написал: Сицилия
Сегодня, 01:03
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Комментариев: 42
Сама история не плоха и случай интересный. Только весь гинекологический кабинет не плохо бы прикрыть. И подробности про бывших жен ваших теперешних мужей нам фиолетово. Если называете себя фанаткой нашего сайта , то должны уж знать такие мелочи. И правда, редактор, исправь ошибки в тексте.
Зарегистрирован: 30.09.2011
#10 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:49
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Домовой очень ждал пополнения) +++
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#11 написал: Kinigos
Сегодня, 04:01
0
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Комментариев: 1 285
Цитата: sini556
О да, далеко не все бывшие жены жертвы и ангелы во плоти)) так же как и домовые бывают разными. Этот конкретный домовой , хоть и шоковым образом позаботился о хозяйке)

Стало быть жертвы и ангелы это нынешние жёны, которые, кстати, в одночасье могут перейти в ранг бывших. По истории может это сам домовой спровоцировал стресс и выход мекония у плода.
Откуда у молодой матери столько свободного времени, чтобы смотреть и читать ужасы в Большом количестве?
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#12 написал: Баба Клава
Сегодня, 04:09
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Публикаций: 45
Комментариев: 3 115
Шта? Кузенька? Ну ну
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
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