Несколько историй о домовых. Часть 3

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:51

Синица 55 Просмотров: 614 Комментарии: 12 +8 Вчера, 11:51 by

Приветствую всех посетителей и авторов сайта. Случилось эта история лет 14 назад, когда после развода моего мужа с его предыдущей мадам мы въехали в свой любимый дом, в котором и живем до сих пор.Сразу скажу, что развод хоть и был достаточно тяжелым, но брак их был логически завершен (детей совместных не было), и требовался только раздел имущества. В чем собственно данная мадам совершенно не прогадала и получила солидную часть имущества и совместных сбережений. Кстати, с ней у меня связана странная история: я ее лицо не могла видеть - просто белое пятно в окружении рыжих волос. Причем, что интересно явление это происходило только если она смотрела на меня, был случай, когда она не знала, что я ее вижу, и тогда я видела эту мадам как обычного человека, без туманного белого пятна на месте лица. Ну это небольшое отступление от основного рассказа...Бизнес моего мужа связан со строительством. В том числе он строит дома, обустраивает их территорию вокруг и продает. Вот в такой почти достроенный дом мы въехали после развода. Внутри ремонт только закончен, территория не сделана вообще. Дом для нас однозначно слишком велик, и принято было логическое решение продавать. Жили мы практически на чемоданах. И как бы сам дом нам ни нравился (было ощущение родного дома, очень теплая аура дома, если можно так сказать), но финансовая ситуация подталкивала к продаже однозначно.И могу сказать не только нас огорчала эта ситуация... Как только очередные риэлторы приводят возможного покупателя, и сделка почти решена в положительном ключе, ночью я испытываю все прелести недовольства нашего Кузеньки - домового. Тут и ощущение удушения, тяжесть и присутствие сущности. И сделки срывались под разными предлогами. В конце концов ситуацию с продажей разрешил очередной кризис, когда большие дома на ЮБК достаточно долгое время перестали быть востребованными. Ну и мы не смогли расстаться с домом, который стал нам в полной мере родным.Когда же срок моей беременности практически подошел к концу, и я уже начала перехаживать, наш Кузенька еще раз о себе дал знать. За что ему огромное спасибо. Самостоятельные роды все не наступали, а страх перед ними становился все больше. Прямо панический страх! Надо ехать вызывать роды, а я не хочу и боюсь. И вот однажды ночью, в сотый раз посещая туалет по маленькому (очень извиняюсь за физиологические подробности), встаю с кровати и никак ногами не могу найти тапочки. А без них по холодному полу очень некомфортно. Я наклоняюсь и начинаю их искать. И тут, чувствую из - под кровати меня как дернут за руку! Я естественно закричала, разбудила мужа. Мне он конечно же не поверил совершенно. А я поняла, что это предупреждение, и врач в роддоме подтвердила, что воды начали зеленеть, и еще немного, и была бы нешуточная угроза для жизни плода.Достаточно долгое время мне, мягко сказать, некомфортно было вставать с потели ночью. И, чтобы "вышибить клин клином" стала смотреть фильмы ужасов в большом количестве и "подсела" на истории мистического характера. Так я и нашла этот замечательный сайт, без преувеличения сказать, фанаткой, которого я являюсь.А наш домовой больше не буянит и ведет себя очень мирно.

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