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Стихи

Искуситель

Искуситель

Шакала я напомнил Вам сейчас.
Мадам, Вы так уж строго не судите!
Звезда у Вас в созвездии зажглась,
А Вы мне лишь упрёки говорите.

Смотрите, как прекрасна и юна.
Смотрите, как талантливо играет!
Мадам, у Вас такая не одна?
Нет. Лишь от этой сердце замирает.

Вы говорите, много я прошу?
Я с Вами - не разбойник, не грабитель.
Я Вашими словами дорожу,
Когда сказали: "Дьявол-искуситель!"

Мне не нужна жестокая душа,
Вы без того уж мне принадлежите.
Вы деньгами швыряетесь, спеша.
Нет. Вы мне не о деньгах расскажите.

Раскройте одиночество своё,
Пусть предо мною двери распахнутся!
Хоть любите Вы только лишь её,
Позвольте в Ваши сны мне окунуться.

Я понимаю, Вам близка она,
Подруга боевая и не только.
Но я смотрел её обрывки сна.
Она, как Вы, жестока? Не настолько!

Со мной готова дружбу разделить
Подруга Ваша, верность не нарушив.
И Вы меня готовы полюбить.
Узнал я, лишь мечтания подслушав.

Решайтесь же, прекрасная моя!
Я подарю Вам то, о чём мечтали.
И вспыхнет счастьем кровь, для Вас горя!
Вам покорятся призрачные дали.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:59
Вчера, 13:59 by ЭвиллсПросмотров: 37Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дьявол любовь искушение зов мечты авторский стих

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