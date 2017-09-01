Искуситель

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:59

Эвиллс Просмотров: 37 Комментарии: 0 +5 Вчера, 13:59 by

Шакала я напомнил Вам сейчас.Мадам, Вы так уж строго не судите!Звезда у Вас в созвездии зажглась,А Вы мне лишь упрёки говорите.Смотрите, как прекрасна и юна.Смотрите, как талантливо играет!Мадам, у Вас такая не одна?Нет. Лишь от этой сердце замирает.Вы говорите, много я прошу?Я с Вами - не разбойник, не грабитель.Я Вашими словами дорожу,Когда сказали: "Дьявол-искуситель!"Мне не нужна жестокая душа,Вы без того уж мне принадлежите.Вы деньгами швыряетесь, спеша.Нет. Вы мне не о деньгах расскажите.Раскройте одиночество своё,Пусть предо мною двери распахнутся!Хоть любите Вы только лишь её,Позвольте в Ваши сны мне окунуться.Я понимаю, Вам близка она,Подруга боевая и не только.Но я смотрел её обрывки сна.Она, как Вы, жестока? Не настолько!Со мной готова дружбу разделитьПодруга Ваша, верность не нарушив.И Вы меня готовы полюбить.Узнал я, лишь мечтания подслушав.Решайтесь же, прекрасная моя!Я подарю Вам то, о чём мечтали.И вспыхнет счастьем кровь, для Вас горя!Вам покорятся призрачные дали.

Ключевые слова: Дьявол любовь искушение зов мечты авторский стих

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