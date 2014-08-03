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Истории из жизни / Страшные фото

Странная зимняя фотография

Привет. Это не история, как таковая, а описание того, как у меня получилось заснять эту странную вещь на фото.

Я люблю погулять по кладбищу, расположенному недалеко от моего дома. Оно очень старое и красивое. Там много польських и немецких вычурных склепов и, что самое для меня важное, там достаточно мало посетителей, так как гулять я туда хожу, чтоб отдохнуть от человеческого общества.

Кроме того, как художник, я еще обожаю снежную погоду, когда все вокруг заметается огромными сугробами и становится белым.

Ну и, естественно для меня, что после одного сочного снегопада, которые в моих широтах не особо часто случаются, меня так и потянуло на прогулку в мой любимый некрополь.

Красиво, конечно, там было – не передать. Это нужно видеть собственными глазами, так что мне захотелось сделать пару фоток этого белого безмолвия на память, ну, и для соцсетей, конечно же.

И вот, недолго думая, достаю я телефон и давай искать местечко покрасивее. Есть там один памятник из белого мрамора, вот к нему мой путь и лежал. По пути решаю настроить баланс белого на камере, останавливаюсь и фотаю ближайший монумент. Результат меня не удовлетворил, подкручиваю настроийки и фотаю снова то же самое место. И приседаю, потому как на экране вижу вот эту самую желтую вспышку. Глазами в реальности не вижу ее, а на фотке вижу. Фотаю снова – опять ничего, просто памятник с шапкой снега. Пришлось слегка отдышаться.

Однако потом мне пришло в голову, что объяснение этому непонятному феномену может быть очень простым – снежинка попала во вспышку. Смущает только то, что снега в тот день уже не было (что видно на фотках). Неужели это одна снежинка на все кладбище прилетела специально для того, чтоб напугать меня и испортить мою фотку?)

Странная зимняя фотография
Странная зимняя фотография

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:23
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 15:31 by BosolakaПросмотров: 544Комментарии: 18
+10

Ключевые слова: Снег кладбище зима призрак привидение фото Свет авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 16:27
+4
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Публикаций: 352
Комментариев: 6 676
Я не знаю, что это такое. Но это точно не снежинка. От снежинки "искра" должна быть более-менее округлой.
Любопытно, плюсанула.
Почитаю версии))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: Schwindler
Сегодня, 16:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 48
Ну что вы как маленькая(ий), ей богу: "Снежинка, привидение..."
Банальный плазмоид, вот и всё))).
За фото несомненный плюс! (+) Вот)).
Зарегистрирован: 3.02.2018
#3 написал: Asheera
Сегодня, 17:00
+5
Группа: Посетители
Репутация: (110|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 244
Очень красиво!
Конечно, это может быть и блик на линзе, но почему бы не предположить, что это прекрасный дух природы?

Вот, как игриво изогнулся, будто нимфа позирует, подогнув одну изящную ножку request
Зарегистрирован: 29.10.2016
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:16
+3
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Репутация: (472|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 146
Будем считать, что это чья то прекрасная душа
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#5 написал: M717
Сегодня, 18:58
+4
Группа: Посетители
Репутация: (111|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 721
Меня смущает желтый оттенок туманности на черно-белом фото. Уж не фотошоп ли?
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#6 написал: Green Wind
Сегодня, 19:13
+2
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 23
Комментариев: 9 001
Эффект конечно странный. Если бы не место где было сделано фото, я бы подумал, что это оптический эффект. Но сейчас не уверен.

Плюс.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#7 написал: Bosolaka
Сегодня, 19:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 82
Цитата: M717
Меня смущает желтый оттенок туманности на черно-белом фото. Уж не фотошоп ли?


Фотка не чб, просто там, на кладбище, в тот день не встречались другие цвета. Только белый снег и черные памятники, деревья, и тд.
Присмотрись, режим съёмки цветной
Зарегистрирован: 8.06.2015
#8 написал: conjure one
Сегодня, 19:31
+6
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 847
Может оказаться, что объяснение вполне материалистично. Но кладбищенский антураж всё же настраивает на мистический лад. Фотография получилась для любителей готики) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#9 написал: nerenga
Сегодня, 19:32
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Комментариев: 682
А этот ужасный черный обелиск? Кто там похоронен? С ним наверно это связано.
Зарегистрирован: 30.10.2013
  
#10 написал: Green Wind
Сегодня, 19:42
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Комментариев: 9 001
Цитата: nerenga
А этот ужасный черный обелиск? Кто там похоронен? С ним наверно это связано.


Кстати да. Нет ли у Вас, автор, фотографии этого черного обелиска с лицевой стороны?
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#11 написал: Bosolaka
Сегодня, 20:00
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Комментариев: 82
Цитата: Green Wind
Цитата: nerenga
А этот ужасный черный обелиск? Кто там похоронен? С ним наверно это связано.


Кстати да. Нет ли у Вас, автор, фотографии этого черного обелиска с лицевой стороны?



Кажется это и есть лицевая сторона. Сейчас посмотрю на фотке оригинального размера
Зарегистрирован: 8.06.2015
#12 написал: Green Wind
Сегодня, 20:12
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Публикаций: 23
Комментариев: 9 001
Цитата: Bosolaka
Кажется это и есть лицевая сторона. Сейчас посмотрю на фотке оригинального размера


А почему там нет никаких надписей?
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#13 написал: Bosolaka
Сегодня, 20:16
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Публикаций: 3
Комментариев: 82
Цитата: Green Wind
Цитата: Bosolaka
Кажется это и есть лицевая сторона. Сейчас посмотрю на фотке оригинального размера


А почему там нет никаких надписей?



Не, не видно ничего. Наверное, все же изнаночная.
Хотя, не факт. Дело в том, что надписи на плитах гравируют, т.е. снимают полированный слой в тех местах где делают надпись. А во время влажной погоды эти гравировки намокают, темнеют и сливаются с фоном, поэтому плохо читаются.
Зарегистрирован: 8.06.2015
#14 написал: Green Wind
Сегодня, 20:24
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Публикаций: 23
Комментариев: 9 001
Цитата: Bosolaka
Не, не видно ничего. Наверное, все же изнаночная.
Хотя, не факт. Дело в том, что надписи на плитах гравируют, т.е. снимают полированный слой в тех местах где делают надпись. А во время влажной погоды эти гравировки намокают, темнеют и сливаются с фоном, поэтому плохо читаются.


Стало интересно кто же там похоронен.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#15 написал: Gatta_Black
Сегодня, 20:26
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Публикаций: 6
Комментариев: 356
Цитата: M717
Меня смущает желтый оттенок туманности на черно-белом фото. Уж не фотошоп ли?

Фото не черно-белое, там на заднем плане есть красный оттенок какого-то венка или что там ещё стоит. Видимо, просто так пейзаж получился на фотографии, что она кажется ЧБ.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#16 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 21:08
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Комментариев: 9 295
Не знаю даже. Я как-то видал на кладбище непонятную переливающуюся разными цветами фигню, писал об этлм историю года полтора назад, но у меня наоборот получилось: воочую я ее увидел, а на видеорегистратор она не записалась, хотя должна была попасть в поле съемки...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#17 написал: ARCB
Сегодня, 21:10
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Публикаций: 3
Комментариев: 81
Эх... Редко бываю на кладбище, а когда бываю, фотки делаю, конечно, видео... Но ничего, ни мистического, ни физического. Автор, Вам везёт, ждём ещё фоток, прогуливайтесь дальше. Да и пейзажи люблю :) истории конечно плюс!
Зарегистрирован: 16.05.2016
#18 написал: Космонасть
Сегодня, 21:28
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Публикаций: 0
Комментариев: 531
Нет,фотка конечно красивая, но зачем фоткать просто так в таких местах? (да-да,мой старомодный старушечий взгляд на вещи))) Нет,это не снежинка ,снежинки по-другому выглядят ;
Цитата: nerenga
А этот ужасный черный обелиск? Кто там похоронен? С ним наверно это связано.

А чиво это он ужасный?Оо Обелиск как обелиск
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
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