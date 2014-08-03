Что же это? Снежинка во вспышке Привидение



Странная зимняя фотография

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:23

Причина: Изменён раздел.

Bosolaka Просмотров: 544 Комментарии: 18 +10 Сегодня, 15:31 by

Привет. Это не история, как таковая, а описание того, как у меня получилось заснять эту странную вещь на фото.Я люблю погулять по кладбищу, расположенному недалеко от моего дома. Оно очень старое и красивое. Там много польських и немецких вычурных склепов и, что самое для меня важное, там достаточно мало посетителей, так как гулять я туда хожу, чтоб отдохнуть от человеческого общества.Кроме того, как художник, я еще обожаю снежную погоду, когда все вокруг заметается огромными сугробами и становится белым.Ну и, естественно для меня, что после одного сочного снегопада, которые в моих широтах не особо часто случаются, меня так и потянуло на прогулку в мой любимый некрополь.Красиво, конечно, там было – не передать. Это нужно видеть собственными глазами, так что мне захотелось сделать пару фоток этого белого безмолвия на память, ну, и для соцсетей, конечно же.И вот, недолго думая, достаю я телефон и давай искать местечко покрасивее. Есть там один памятник из белого мрамора, вот к нему мой путь и лежал. По пути решаю настроить баланс белого на камере, останавливаюсь и фотаю ближайший монумент. Результат меня не удовлетворил, подкручиваю настроийки и фотаю снова то же самое место. И приседаю, потому как на экране вижу вот эту самую желтую вспышку. Глазами в реальности не вижу ее, а на фотке вижу. Фотаю снова – опять ничего, просто памятник с шапкой снега. Пришлось слегка отдышаться.Однако потом мне пришло в голову, что объяснение этому непонятному феномену может быть очень простым – снежинка попала во вспышку. Смущает только то, что снега в тот день уже не было (что видно на фотках). Неужели это одна снежинка на все кладбище прилетела специально для того, чтоб напугать меня и испортить мою фотку?)

Ключевые слова: Снег кладбище зима призрак привидение фото Свет авторская история

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