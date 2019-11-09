Та сила, которая защищает

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 254 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 08:40 by

Как-то зашел разговор об Ангелах-Хранителях, их помощи людям. Вот что поведали некоторые из участников этой беседы:«Бабушка моя рассказывала: ей надо было на незнакомом вокзале сделать пересадку с одного поезда на другой. Время суток было то ли поздний вечер, то ли даже ночь, и она заблудилась между железнодорожными путями и составами. Бегала, металась между стоящими на путях поездами, не понимая, как ей выйти к своему. А на перроне никого, до отправления поезда считанные минуты, следующий только через сутки. От отчаяния она стала кричать, взывая к небу о помощи. Звала то ли Николая Угодника, а может, Ангела-Хранителя, не помню точно. И вдруг, словно из ниоткуда, из темноты, выныривает мужчина, ни слова не говоря, ни о чем её не спрашивая, берёт из её рук сумку и, все так же ни слова не говоря, делает ей знак рукой следовать за ним, быстрым шагом идёт и приводит её к поезду. Она, как зачарованная, побежала за ним, зашла в вагон, он отдал ей сумку и быстро скрылся, словно исчез. И тут выяснилось, что он не только проводил её к её поезду, но даже посадил в её же вагон! Это точно по её воплю к небу о помощи, эта помощь пришла мгновенно! Ведь не было между ними произнесено ни слова, а он знал куда именно надо её отвести.Да и со мной лично был похожий случай. Я заблудилась зимой, почти ночью, в незнакомой местности и мне грозила ночь на морозе. В отчаянии я начала плакать и, глядя в тёмное небо, почти кричать “Господи, помоги! Пошли мне помощь!”. Не прошло и пяти минут, как вижу, что мимо проехала белая машина, метров через 10 она развернулась и подъехала ко мне. За рулём сидел мужчина, который хорошо знал, где находится нужный мне дом. Довёз меня бесплатно и даже прошёл со мной до дверей, чтобы убедиться, что это точно тот адрес, который мне нужен. До этой машины много машин проезжали просто мимо, также я спрашивала дорогу и у редких прохожих, но ранее никто ничем не смог мне помочь. И только когда намаявшись, отчаявшись и сильно замерзнув, я со слезами попросила небо о помощи, тогда помощь не заставила себя ждать».* * *«Моя родственница уже много лет живет в Америке, работала раньше в Нью-Йорке, в одной из башен-близнецов. В день катастрофы 11 сентября она забыла свой пропуск дома, хотя всегда была собранным человеком. С полдороги вернулась за пропуском домой, а когда подъезжала к зданиям, все уже произошло и стояло оцепление полиции. Это был первый раз, когда она приехала на работу с большим опозданием. Весь кошмар наблюдала со стороны».* * *«Много лет назад я ухаживала за сестрой в больнице. На соседней койке тоже лежала женщина. И к ней несколько раз приходила молодая интересная женщина, только очень хромавшая. Как-то мы разговорились, и она мне поведала о себе интересную историю.Осенью она с дядей, мамой и маленьким сыночком ехали с уборки картофеля на грузовике. Случилась авария, и машина перевернулась в кювет. Пострадали все, кроме мальчика. Женщина поведала, что когда они опрокидывались, ей показалось, что все происходит как при замедленной съемке… и она увидела женские руки, подхватывающие её ребенка через лобовое стекло и уносящие его на расстояние. Так потом все и оказалось. Взрослые все пострадали, получив травмы разной степени тяжести, а малыша нашли на пригорке, в метрах 30 от машины. Поцарапанный, но целёхонький!» Похожий случай я описала здесь, на сайте, в рассказе «Дорожная история», где машина в горах попала под обвал. Заднее сидение, с беременной женщиной, из машины было чудом перенесено на дорогу и оказалось в стороне от обвала. Муж этой женщины сильно пострадал, но остался жив, а шофер с маленьким мальчиком, сидящие на переднем сидении, погибли на месте.* * *«Был в моей жизни один-единственный случай – в ранние детские годы, задолго до Крещения. Семья была неверующая, обычная советская семья. Про Бога и духовный мир никто ничего не говорил. То есть всё религиозное шло как-то мимо нас. Поэтому я и не мог тогда понять, что произошло, и никакой оценки этому не давал. Собственно, какого-то масштабного чуда и не было.В нашей двухкомнатной «хрущевской» квартире в Оренбурге стоял письменный стол. Он стоял у стены, ближе к окну. Над столом родители прикрепили к стене отрывной календарь. Мне было лет пять. Читать я не умел, но уже знал, что каждый день с календаря отрывают листочек, и спешил это делать.Маленькому ребенку, чтобы добраться до календаря, нужно было пройти определенный путь. То есть вначале забраться на стул. Со стула – на письменный стол. Там подняться в полный рост, сделать несколько шагов, и тогда пред моим лицом представал календарь, который я внимательно разглядывал, а потом выполнял столь значимое, как мне казалось, действо – отрывал листок. Но в один прекрасный день, забравшись на стол и сделав по краю пару шагов, я повернулся к стене и вдруг решил взглянуть назад. Стоял я на краю, а когда посмотрел назад и вниз, то у меня закружилась голова. Я был маленький, а стол – большой. Я пошатнулся, даже дернулся, и закрыл глаза. Вот тогда-то и произошло необъяснимое.Собственно, никаких образов, видений или ощущений телесных не было. Но меня как будто кто-то очень тепло, с ласковой заботой, принял в объятия и мягко посадил на пол. Повторю, что, собственно, ощущения чьих-то рук, вообще чего-то телесного, не было. При этом внутри возникло мирное, тихое, радостное чувство, не было ни малейшего страха, как будто кто-то явил свою добрую, исполненную любви защиту».* * *«Тётя рассказывала, что как-то ранним утром ей позвонил сынок из командировки. И она точно помнит, что он звонил ей на городской номер телефона и спрашивал как там его дочка!? Было очень рано, но тётя всё же решилась позвонить снохе и узнать, как самочувствие внучки? Оказалось, что сноха рано утром вышла в круглосуточный магазин, а девочка осталась дома одна, так как ещё спала в своей кроватке. Когда тетя позвонила и спросила о внучке, сноха уже подходила к подъезду и увидела, что дочка (4 лет) висит на форточке пятого этажа. Помнит только, что как будто кто-то подхватил её, она чудесным образом очень быстро поднялась в квартиру на 5-ый этаж и успела снять дочь с форточки. Спасибо Ангелу-Хранителю!»Вот и судите сами: есть ли та сила, которая защищает некоторых из нас! А моя бабушка учила так: «Чтобы Твой Ангел-Хранитель весь день был с Тобой и охранял Тебя, его надо с собой позвать. Всегда, выходя из дома, надо говорить такие слова: Ангел-Хранитель мой, пойдем со мной! Ты впереди, я - за тобой».* * *У моих знакомых был случай: их сыну было три годика, шло какое-то празднование. Пока взрослые веселились на кухне, малыш подошёл к открытому погребу, в котором стояли стеклянные банки и скопом лежали всякие железяки. Каким-то образом, видимо, решив залезть в этот погреб, ребёнок провалился туда. А высота там была ни много ни мало 3 метра. Когда родители стали искать его, он отозвался. Заглянув внутрь, они увидели, что их сын стоит прямо на крошечном участке между опасными предметами. С оханьями и аханьями они его вытащили. Стали осматривать, искать повреждения и… не нашли ни одного. Стали расспрашивать, как упал, всё такое. На что мальчик ответил “меня какие-то белые дяденьки подхватили и поставили туда”. Провалиться в этот погреб и остаться невредимым было практически нереально. Вот так вот Ангелы защитили ребёнка. Сейчас он уже взрослый человек.Автор - Елена.

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