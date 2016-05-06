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Истории из жизни

Маленькое перышко от Ангела-хранителя

Когда-то бабушка мне говорила, если перышко птицы случайно залетело в окно или упало прямо под ноги, то это хороший знак. Вспомнила об этом, когда однажды возвращалась с работы.

Шел сильный снег, я шла быстрым шагом, как вдруг мне прямо на руку село маленькое перышко, примерно как бы воробей его потерял. Я сначала подумала, что это снег, затем разглядев, спрятала его в карман и уже потом вспомнила слова бабушки.

На душе стало легко и тепло, может, это было самовнушение или предчувствие чего-то радостного. Дома показала маме, она сказала, что это Ангел-хранитель подал мне какой-то знак.

Я работаю медсестрой и вечером уже должна была выходить на дежурство, как позвонила сотрудница и попросила поменяться сменами. Я согласилась, так как мне было все равно, когда выходить на работу, жили мы на тот момент вдвоем с мамой.

Среди ночи меня разбудил звонок телефона, звонила заведующая нашим отделением и просила срочно приехать на работу. Только там я узнала, что машина скорой помощи, в которой ехала моя сотрудница с вызова, попала в аварию. Все живы, но сильно пострадали. У меня сразу мелькнула мысль, что на ее месте должна была быть я. Значит, ангел меня защитил таким образом, или это просто было предупреждение? Но почему защита пришла за счет другого человека?

Автор - Маняша.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:44
Сегодня, 06:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 341Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Бабушка хороший знак перышко сильный снег медсестра авария работа Ангел-хранитель

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 07:35
+2
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 312
Хочется верить, что перышко - это знак от Ангела-хранителя.
Не думаю, что защита приходит за счет страданий и неудач другого человека. У каждого своя судьба. Там наверху запланирована судьба каждого и постигнуть его смысл нам не дано.Наверное во Вселенной все события идут целенаправленно и все имеет свою причину и значение.++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 12:02
0
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Публикаций: 17
Комментариев: 1 846
Автор пишет, все живы. Если предположить, что Маняша выходит на смену, авария, и она погибает. А что если ангел - хранитель уберёг её от смерти, но устроил подмену, зная, что коллеге ничего серьёзного не грозит в этой аварии.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 14:33
0
Онлайн
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Публикаций: 2
Комментариев: 618
Интересная история.
Плюс
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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