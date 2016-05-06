Маленькое перышко от Ангела-хранителя

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 341 Комментарии: 3 +9 Сегодня, 06:44 by

Когда-то бабушка мне говорила, если перышко птицы случайно залетело в окно или упало прямо под ноги, то это хороший знак. Вспомнила об этом, когда однажды возвращалась с работы.Шел сильный снег, я шла быстрым шагом, как вдруг мне прямо на руку село маленькое перышко, примерно как бы воробей его потерял. Я сначала подумала, что это снег, затем разглядев, спрятала его в карман и уже потом вспомнила слова бабушки.На душе стало легко и тепло, может, это было самовнушение или предчувствие чего-то радостного. Дома показала маме, она сказала, что это Ангел-хранитель подал мне какой-то знак.Я работаю медсестрой и вечером уже должна была выходить на дежурство, как позвонила сотрудница и попросила поменяться сменами. Я согласилась, так как мне было все равно, когда выходить на работу, жили мы на тот момент вдвоем с мамой.Среди ночи меня разбудил звонок телефона, звонила заведующая нашим отделением и просила срочно приехать на работу. Только там я узнала, что машина скорой помощи, в которой ехала моя сотрудница с вызова, попала в аварию. Все живы, но сильно пострадали. У меня сразу мелькнула мысль, что на ее месте должна была быть я. Значит, ангел меня защитил таким образом, или это просто было предупреждение? Но почему защита пришла за счет другого человека?Автор - Маняша.

Ключевые слова: Бабушка хороший знак перышко сильный снег медсестра авария работа Ангел-хранитель

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