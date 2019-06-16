Наперегонки с тенью

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:51

Плюшечка Просмотров: 143 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 04:51 by

Живу в небольшом городке, численностью около 15 тысяч человек. За дочкой в садик идти примерно 2 км. Чаще всего хожу пешком туда и обратно по одной улице, интенсивного движения там нет, за всю дорогу могу встретить пару-тройку человек. Это все предыстория.Вчера как обычно пошла в садик, в ушах наушники с музыкой, поравнялась с девчонками-школьницами, которые стояли на перекрёстке, обогнала их и пошла быстрым темпом. Тут вижу по тени, что за мной идёт кто-то, подумала, что это одна из школьниц. (Улица прямая, солнце в спину.) По очертаниям, правда, больше на парня похоже, но в руках сумка. Я не оборачивалась. Вижу как тень становится выше, следовательно, меня обогнать хотят. Я подумала, фигушки, меня не обгонишь, и все прибавляла шагу, типа как соревнование устроила. Но и девчонка не сдаётся, тень все выше и выше к моей поднимается, и вот понимаю, что сейчас уже боковым зрением ноги девчонки увижу. А их нет... Поворачиваюсь, а улица за мной пустая. Время было начало пятого, рановато, вроде, для мистики. Но разумного объяснения за вечер не нашла.Ну и в оправдание, что взрослая тётя наперегонки по улице ходит, скажу: за длинные выходные наела пару лишних кг, скачала на телефон приложение, которое скорость и потраченные калории считает, поэтому и темп держала.

Ключевые слова: Тень дорога дочь приложение авторская история

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