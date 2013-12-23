Странности в детском саду

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:06

Причина: Авторская стилистика сохранена, удалена категория

Чёрная леди Просмотров: 59 Комментарии: 1 0 Сегодня, 07:06 by

Произошло это около месяца назад. Мы с двумя подругами решили сходить в старый детский садик, а точнее, - на его детскую площадку (да, это странно, но в этот садик можно прийти в любое время - ворота открыты). Было примерно шесть часов вечера. Когда мы туда пришли, все, вроде, было в порядке. Мы качались на качелях и играли в правду или действие. Через примерно 15 минут, когда я закончила своё действие и снова села на качель, я заметила, что качель держит большая рука в серой перчатке. Рука находилась чуть выше моей головы. Когда я обернулась, никого уже не было. Я рассказала об этом Кате и Насте (подругам). Девочки очень испугались, и мы решили пойти домой. По дороге Настя рассказала, что видела в одном из окон садика чей-то силуэт.Через неделю мы опять пошли в тот садик, но в другом составе - я, Катя и наша подруга Амира. В этот раз с нами пошли и наши родители. Амира играла с моей собакой, Катя говорила с кем-то по телефону, а я села на качель. Через пять минут я позвонила своему другу, который обещал приехать, и, закончив разговор, посмотрела на здание садика. Вроде все было как обычно, но тут я увидела мужчину в сером рабочем комбинезоне. Он шёл почти вплотную к стене садика. Вдруг он поднял голову и посмотрел на меня. Я очень испугалась, а он быстро дошёл до угла детсада и исчез. Нет, он не завернул за угол, а именно исчез. Как я это поняла? В том месте садик стоял вплотную к забору и завернуть за угол было невозможно. Этого мужчину также заметила моя собака - она начала лаять на него, а когда он исчез, Мия (собака) ещё минуты две рычала на пустое место. Я жутко испугалась и рассказала Кате (Амире всего 5, она бы не поняла, и, если что, она - дочь маминой подруги, поэтому я с ней и общаюсь). Катя тоже испугалась и сказала, что, когда мы летом ходили в этот садик, она несколько раз видела силуэт в окнах садика.Ну вот что это могло быть? Может, вы знаете?

Ключевые слова: Детский садик призраки силуэты собака авторская история

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