МинуткаСейчас уже сложно вспомнить, в каком году и какими словами мы запустили череду событий, которые так или иначе свершились и продолжают свершаться в моей жизни. Но, разговаривая с друзьями и коллегами, понимаю: я не одинок в своей череде – каждый из них мог поделиться не одной историей, произошедшей в реальной жизни.
А ведь ещё моя бабушка говорила: «Запомни, в жизни каждого человека есть такая минутка, когда исполнится всё, что скажешь. Только никто не знает, когда придёт та минутка и какими словами ты её встретишь». Теперь-то я могу дополнить: «И никто не знает, когда и как исполнится сказанное, может даже совсем не так, как хотелось». И вот вам несколько примеров.
Анатолий.
Когда-то очень давно, будучи мелким несмышлёнышем, впервые поехал с родителями на поезде. Поездка его столь удивила и впечатлила, что он заявил родителям:
– Когда я вырасту, буду работать проводником, потому что они везде ездят и видят разные города. Я как сяду в поезд, как поеду – всё-всё увижу!
Видимо, где-то в этот момент тоненько прозвенел колокольчик, отмечая ту самую волшебную минутку.
Мальчик вырос. Выбрал себе самую мирную и вполне оседлую профессию, с которой, казалось, можно проработать всю жизнь и благополучно уйти на пенсию. Но в один из дней – ДЗЫНЬ! – сработал где-то когда-то запущенный таймер, и Анатолий легко и непринуждённо устроился работать в иностранную компанию. Вначале – вахты, а потом и регулярные командировки. Поездок в его жизни пришло столько, что он узнавал поезда и самолёты, что называется, в лицо. Новые города, новые гостиницы. География поездок не ограничивалась одним континентом. Он чаще бывал в дороге, либо на работе, чем дома. И сам уже не рад был такой жизни, но однажды сказанное «Всё-всё увижу» до сих пор продолжает работать.
***
Степан.
Однажды, в ребяческом запале, повздорил с родителями, обиженно выдав: «Вам-то хорошо – вы в молодости на самолётах летали в другие города, а я вот даже самолёт вблизи не видел»!
«Треньк!» – вновь включился вселенский таймер, о котором никто ничего не знает.
Прошло тридцать лет, Сергей начал строить карьеру, работая в автосервисе, как – ДЗЫ-Ы-ЫНЬ! – в один из дней ему позвонили из рекрутингового агентства с трудовым предложением. Работа была разъездной и не в этой местности, но он согласился. За этим проектом пришёл следующий. И вот уже более пяти лет Сергей несколько раз в месяц летает в различные уголки родной страны, где занимается любимой работой. Правда, он чертовски боится летать, но ведь сказанное исполнилось: самолёты стали его вторым домом в полётах в другие города.
А вот вам ещё парочка историй. Правда, уже покороче.
***
Чтобы я тебя не видела!
Одна знакомая предпочитала все свои бытовые скандалы завершать фразой: «Сгинь с глаз моих, чтобы я тебя не видела». Супруг однажды усмехнулся:
– Какая ты, однако, смелая – такими словами разбрасываться. А ну, как и в самом деле сгину?
– Да больно надо! – парировала знакомая: – Рыдать не стану. Исчезни, тебе говорю!
И вновь где-то раздался звон колокольчиков.
Прошло несколько месяцев, и у знакомой на веках образовался халязион – воспаление края века. Как ячмень, только само оно не проходит, а опухоль увеличивается. И через некоторое время опухоль достигла таких размеров, что мешала смотреть на окружающий мир.
«Вот тебе и сгинь, чтоб я тебя не видела», – вздохнул про себя супруг, набирая номер глазной клиники.
Знакомой сделали операцию, удалив опухоль. Реабилитация прошла успешно, и о том, что было – напоминает тонкий незаметный шрам на нижнем веке. Но с тех пор никто и никогда не слышал от неё фразы: «Сгинь, чтобы глаза мои тебя не видели».
***
Василий.
Жила-была супружеская пара, назовём их Алла и Василий. Жили, как все: иногда ссорились, потом мирились. На поклон всегда шёл Василий – не умел он долго сердиться, да и супругу любил. В жизни ж всяко бывает: где-то брякнет с устатку, где-то вспылит. Но было у него непреложное правило: ссоры в завтрашний день не брать.
Алла к ссорам относилась очень серьёзно: раз уж начались, то будут продолжаться, пока всё не выяснит. С перерывами на обед и сон.
Василий воспринимал совместный ночной сон как знак к примирению. Он запрыгивал под одеяло, прижимался к супруге, неизменно обнимая и прижимая её к себе.
– Руку убрал, – гордо произносила Алла, - мы ещё ничего не закончили!
Василий молча убирал руку, но не отодвигался.
– И не дыши на меня! Бесит, – пыталась отодвинуться от мужа Алла.
Василий отвернулся от супруги, поудобнее укладываясь на спину.
Утром он уже не дышал.
«В жизни каждого человека есть такая минутка, когда исполнится всё, что скажешь. Только никто не знает, когда придёт та минутка и какими словами ты её встретишь».
P.S. А в вашей жизни была такая минутка? Обсудим?
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:34
Сегодня, 07:34 by RudoznatetzПросмотров: 74Комментарии: 0
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