Минутка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:34

Rudoznatetz Просмотров: 74 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:34 by

Сейчас уже сложно вспомнить, в каком году и какими словами мы запустили череду событий, которые так или иначе свершились и продолжают свершаться в моей жизни. Но, разговаривая с друзьями и коллегами, понимаю: я не одинок в своей череде – каждый из них мог поделиться не одной историей, произошедшей в реальной жизни.А ведь ещё моя бабушка говорила:. Теперь-то я могу дополнить: «И никто не знает, когда и как исполнится сказанное, может даже совсем не так, как хотелось». И вот вам несколько примеров.Когда-то очень давно, будучи мелким несмышлёнышем, впервые поехал с родителями на поезде. Поездка его столь удивила и впечатлила, что он заявил родителям:Видимо, где-то в этот момент тоненько прозвенел колокольчик, отмечая ту самую волшебную минутку.Мальчик вырос. Выбрал себе самую мирную и вполне оседлую профессию, с которой, казалось, можно проработать всю жизнь и благополучно уйти на пенсию. Но в один из дней – ДЗЫНЬ! – сработал где-то когда-то запущенный таймер, и Анатолий легко и непринуждённо устроился работать в иностранную компанию. Вначале – вахты, а потом и регулярные командировки. Поездок в его жизни пришло столько, что он узнавал поезда и самолёты, что называется, в лицо. Новые города, новые гостиницы. География поездок не ограничивалась одним континентом. Он чаще бывал в дороге, либо на работе, чем дома. И сам уже не рад был такой жизни, но однажды сказанное «Всё-всё увижу» до сих пор продолжает работать.***Однажды, в ребяческом запале, повздорил с родителями, обиженно выдав: ««Треньк!» – вновь включился вселенский таймер, о котором никто ничего не знает.Прошло тридцать лет, Сергей начал строить карьеру, работая в автосервисе, как – ДЗЫ-Ы-ЫНЬ! – в один из дней ему позвонили из рекрутингового агентства с трудовым предложением. Работа была разъездной и не в этой местности, но он согласился. За этим проектом пришёл следующий. И вот уже более пяти лет Сергей несколько раз в месяц летает в различные уголки родной страны, где занимается любимой работой. Правда, он чертовски боится летать, но ведь сказанное исполнилось: самолёты стали его вторым домом в полётах в другие города.А вот вам ещё парочка историй. Правда, уже покороче.***Одна знакомая предпочитала все свои бытовые скандалы завершать фразой: «Сгинь с глаз моих, чтобы я тебя не видела». Супруг однажды усмехнулся:– Какая ты, однако, смелая – такими словами разбрасываться. А ну, как и в самом деле сгину?– Да больно надо! – парировала знакомая: – Рыдать не стану. Исчезни, тебе говорю!И вновь где-то раздался звон колокольчиков.Прошло несколько месяцев, и у знакомой на веках образовался халязион – воспаление края века. Как ячмень, только само оно не проходит, а опухоль увеличивается. И через некоторое время опухоль достигла таких размеров, что мешала смотреть на окружающий мир.«Вот тебе и сгинь, чтоб я тебя не видела», – вздохнул про себя супруг, набирая номер глазной клиники.Знакомой сделали операцию, удалив опухоль. Реабилитация прошла успешно, и о том, что было – напоминает тонкий незаметный шрам на нижнем веке. Но с тех пор никто и никогда не слышал от неё фразы: «Сгинь, чтобы глаза мои тебя не видели».***Жила-была супружеская пара, назовём их Алла и Василий. Жили, как все: иногда ссорились, потом мирились. На поклон всегда шёл Василий – не умел он долго сердиться, да и супругу любил. В жизни ж всяко бывает: где-то брякнет с устатку, где-то вспылит. Но было у него непреложное правило: ссоры в завтрашний день не брать.Алла к ссорам относилась очень серьёзно: раз уж начались, то будут продолжаться, пока всё не выяснит. С перерывами на обед и сон.Василий воспринимал совместный ночной сон как знак к примирению. Он запрыгивал под одеяло, прижимался к супруге, неизменно обнимая и прижимая её к себе.– Руку убрал, – гордо произносила Алла, - мы ещё ничего не закончили!Василий молча убирал руку, но не отодвигался.– И не дыши на меня! Бесит, – пыталась отодвинуться от мужа Алла.Василий отвернулся от супруги, поудобнее укладываясь на спину.Утром он уже не дышал.P.S. А в вашей жизни была такая минутка? Обсудим?

Ключевые слова: Мистика время случайное слово исполнение желаний авторская история

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