Детское воспоминание

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:46

еленадобрая Просмотров: 311 Комментарии: 2 +11 Сегодня, 11:46 by

Здравствуйте! Хочу поделиться коротенькой историей, произошедшей со мной в десятилетнем возрасте. Она не очень страшная, но немного загадочная...Мы с родителями, сестрой и бабушкой жили в хрущевке, трешке. Зал проходной. И вот как-то приспичило мне ночью попить. Я вышла из комнаты и пошла через зал на кухню. В зале спала у нас бабушка. Иду и вдруг чувствую: меня кто то за шиворот пижамы - цоп! И назад потянул. Я сначала почему-то подумала, что бабушка... и такая: "Бааааб, ты что?" А у бабушки сон был чуткий, она мне с дивана: "Внуч, ты чего бродишь? Попить?" Я: "Да" - и стою. Так как меня продолжают не сильно тянуть вверх и назад, я резко перехотела пить, дернулась - и пулей в комнату обратно! Спала я в комнате с родителями, залетела, маму аж разбудила...Наутро всем рассказала, никто не поверил, конечно. Вот, в общем-то, и все. Что было - не знаю, но было точно, бабушка тоже подтвердила, что я пошла, позвала ее и потом, как ретивый конь, ломанулась обратно...Спасибо за внимание!

Ключевые слова: Детство странность комната бабушка воспоминание авторская история

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