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Истории из жизни

Детское воспоминание

Здравствуйте! Хочу поделиться коротенькой историей, произошедшей со мной в десятилетнем возрасте. Она не очень страшная, но немного загадочная...

Мы с родителями, сестрой и бабушкой жили в хрущевке, трешке. Зал проходной. И вот как-то приспичило мне ночью попить. Я вышла из комнаты и пошла через зал на кухню. В зале спала у нас бабушка. Иду и вдруг чувствую: меня кто то за шиворот пижамы - цоп! И назад потянул. Я сначала почему-то подумала, что бабушка... и такая: "Бааааб, ты что?" А у бабушки сон был чуткий, она мне с дивана: "Внуч, ты чего бродишь? Попить?" Я: "Да" - и стою. Так как меня продолжают не сильно тянуть вверх и назад, я резко перехотела пить, дернулась - и пулей в комнату обратно! Спала я в комнате с родителями, залетела, маму аж разбудила...

Наутро всем рассказала, никто не поверил, конечно. Вот, в общем-то, и все. Что было - не знаю, но было точно, бабушка тоже подтвердила, что я пошла, позвала ее и потом, как ретивый конь, ломанулась обратно...

Спасибо за внимание!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:46
Сегодня, 11:46 by еленадобраяПросмотров: 311Комментарии: 2
+11

Ключевые слова: Детство странность комната бабушка воспоминание авторская история

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Комментарии

#1 написал: VicZhou
Сегодня, 13:39
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 353
Это была вешалка. Или крючок, или ручка двери. Эти трое любят так хватать и тянуть обратно. А у страха глаза - велики, на них можно и уехать крышей))).
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:11
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Публикаций: 79
Комментариев: 4 994
Цитата: VicZhou
Это была вешалка. Или крючок, или ручка двери. Эти трое любят так хватать и тянуть обратно. А у страха глаза - велики, на них можно и уехать крышей))).

Тоже так думаю.
Иду однажды по улице, средь белого дня. Вдруг варежка за что-то цепляется, дергаю дергаю. А это псина сзади подкралась и ухватила
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
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