Ночью

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 01:58

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменён раздел.

Kaktus26 Просмотров: 70 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:58 by

То, что хочу рассказать, происходило дважды. Дважды я контактировала с духом или призраком, когда приезжала домой из другого города, в двухкомнатную квартиру, где жили я, мама и младший брат.Первый раз этот дух посетил меня перед самим сном. Я лежала тогда на диване, голова находилась ближе к шкафу за ним. Напротив дивана была кровать где спал младший брат. Я почувствовала, что кто-то смотрит на меня в темноте. Решила притвориться спящей, несмотря на то, что действительно клонило в сон. Как вдруг ощутила, будто кто-то сел мне на грудь, затрудняя дыхание. Только после вопроса "кобру или к худу", с меня слезли.Следующий раз наступил через пару недель. Тогда я была одна в комнате и решила переночевать на кровати брата. Мама всегда рано вставала,около 6 утра, а туалет и ванная находились прямо за дверью нашей комнаты. Я вновь не могла сразу уснуть, продолжая лежать лицом к стене. Вдруг, недалеко от изголовья кровати услышала, как кто-то зовет меня. От страха я не стала оборачиваться, а просто лежала тихо, боясь даже закричать... И вот опять голос зовет меня по имени, добавив: "Я знаю, что ты не спишь. Обернись, я стою за тобой". Мне никогда еще не было так страшно! Я продолжала молчать, не зная, что и предпринять, отчего мои мысли смешались в кучу и сон, наконец, овладел мной.Проснулась уже от шума в ванной, утром, в надежде больше этого не слышать, я убежала в мамину комнату и легла на её кровать, после чего удалось полностью успокоиться.В голове оставался лишь один вопрос: "Зачем ты мучил меня все это время?"...

Ключевые слова: Призрак Дух Мистика Сон Зов по имени Авторская история

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