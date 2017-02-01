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Истории из жизни

Ночью

То, что хочу рассказать, происходило дважды. Дважды я контактировала с духом или призраком, когда приезжала домой из другого города, в двухкомнатную квартиру, где жили я, мама и младший брат.
Первый раз этот дух посетил меня перед самим сном. Я лежала тогда на диване, голова находилась ближе к шкафу за ним. Напротив дивана была кровать где спал младший брат. Я почувствовала, что кто-то смотрит на меня в темноте. Решила притвориться спящей, несмотря на то, что действительно клонило в сон. Как вдруг ощутила, будто кто-то сел мне на грудь, затрудняя дыхание. Только после вопроса "кобру или к худу", с меня слезли.
Следующий раз наступил через пару недель. Тогда я была одна в комнате и решила переночевать на кровати брата. Мама всегда рано вставала,около 6 утра, а туалет и ванная находились прямо за дверью нашей комнаты. Я вновь не могла сразу уснуть, продолжая лежать лицом к стене. Вдруг, недалеко от изголовья кровати услышала, как кто-то зовет меня. От страха я не стала оборачиваться, а просто лежала тихо, боясь даже закричать... И вот опять голос зовет меня по имени, добавив: "Я знаю, что ты не спишь. Обернись, я стою за тобой". Мне никогда еще не было так страшно! Я продолжала молчать, не зная, что и предпринять, отчего мои мысли смешались в кучу и сон, наконец, овладел мной.
Проснулась уже от шума в ванной, утром, в надежде больше этого не слышать, я убежала в мамину комнату и легла на её кровать, после чего удалось полностью успокоиться.
В голове оставался лишь один вопрос: "Зачем ты мучил меня все это время?"...

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 01:58
Причина: Стилистика автора сохранена. Изменён раздел.
Сегодня, 01:58 by Kaktus26Просмотров: 70Комментарии: 0
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Ключевые слова: Призрак Дух Мистика Сон Зов по имени Авторская история

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