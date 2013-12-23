Дух кошки

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

cacao girl Просмотров: 613 Комментарии: 5 0 Вчера, 15:39 by

Летней ночью, в августе, я смотрела трансляцию друга, а иногда и отключалась от нее, чтобы посмотреть страшные истории в одной группе, о 4stor тогда не знала.В общем, на время я сняла наушники, так как мои уши уже болели, да и в голове закрадывалась мысль о сне. Всё бы ничего, как вдруг в гостиной я услышала мяукание кошки. Как вы поняли, у меня ее нет. Она умерла, упав с балкона, а гостиная находилась после моей комнаты. Дверь в мою комнату была открыта, а в гостинойникого не было. Это злосчастное "мяу" не могло быть с улицы, так как окна и балкон были закрыты, а живу я на четвертом этаже.Я быстро легла в кровать, отодвинув от себя наушники и планшет, зарывшись под одеяло, и ждала. Из-под одеяла можно было слышать моё быстрое дыхание, а сама я слышала быстрые стуки моего сердца. Успокаивая себя мыслью о том, что мне послышалось, я уже онемела и не смела даже моргать. Иногда через мое громкое и неспокойное дыхание мне казалось, словно кто-то шебуршится в шкафу, что находился в гостиной, а потом и вовсе разгуливает по гостиной. Мне было жарко, но я не смела вылезать из-под одеяла.Я не знаю, сколько времени я лежала под одеялом, но вскоре я чуть-чуть успокоилась и заснула. Проснувшись утром, я сразу кинула взгляд в сторону гостиной. Всё было нормально, и мне уже начало казаться, что я чёртов параноик.Рассказав эту историю одной из моих знакомых, та мне всерьез поверила и сказала, что обычно дух кошки возвращается, когда он что-то не доделал. Эта девушка привела пример того, что животное, возможно, не доело свой корм или что-то другое.После этого инцидента я вовсе боюсь ложиться без света и одной дома. А как вы думаете, что это было?

Ключевые слова: Кошка дух паранойя ночь лето страх авторская история

Другие, подобные истории: