Мистика Карелии

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эдвард888 Просмотров: 189 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 05:01 by

Первая история имела место быть в двадцатые годы прошлого столетия, тогда моя прабабушка была ещё совсем молодой, лет 19 от роду.В один год стали пропадать в окрестных лесах люди, и не просто пропадать, а исчезать при крайне загадочных обстоятельствах, например, идет компания из четырех человек, и решил один отойти в кусты по природной нужде, и как не было человека. Или другой случай: небольшая окутанная туманом поляна посреди леса, идут четверо охотников, по прямой тропинке заходят в туман, чтобы перейти поляну, выходят только трое, четвёртого так и не нашли. Иногда изредка только находили в лесу конечности в обуви. Продолжалось всё это лет пять, а потом как началось, так и прекратилось. Хотя ни для кого не секрет, что по сей день в карельских лесах пропадают ежегодно десятки, если не сотни людей.От себя хочу добавить, что в самом нахождении только конечностей в обуви нет ничего странного, так как в те времена в наших лесах водилось много волков.Уже годы спустя встретил человека, который рассказал, что, якобы, встречал того, кто заходил в такой же туман и смог вернуться обратно. Он оказался на берегу какого-то озера со странной растительностью и, по его словам, видел три луны на небе. Когда вернулся домой, после непродолжительных блужданий, оказалось, что не было его 2 дня.Призраки (карел. - Хуаму или Пелехюс) являются частыми персонажами в карельских деревенских страшилках.Самый запоминающийся случай, который в 90-е попал в местную газету, это когда соседи видели, как погибший муж стучался в дом к своей вдове, после чего якобы начался пожар, в котором эта вдова и погибла. Так как ни я, ни кто либо из моих знакомых не был свидетелем сего безобразия, от себя могу добавить только то, что странно, что никто из селян вдову не ринулся выручать.Из историй знакомых мне людей весьма интересный случай рассказала тётя Тамара, наша соседка, которая видела своего брата 2 раза после смерти последнего.В первый раз брат разбудил её посреди ночи, после чего они поговорили за столом, и призрак исчез. Второй раз она зашла в дом и обнаружила своего брата на лежанке печи, при этом последний жаловался, что ему холодно, и он пришёл погреться.Ещё одну интересную историю рассказала мне моя прабабушка.Это случилось, когда она возвращалась с работы, в те времена она работала на строительстве железной дороги, укладывала шпалы, стояла зима, а зимы в те времена были холодные, -40 - нередко бывало, и стоял лютый мороз. Идёт по заснеженной лесной тропе и видит перед собой белый прозрачный силуэт, парящий в воздухе, простояв на одном месте пару секунд, силуэт развеялся. Был ли это хрономираж, призрак, либо банальная галлюцинация, наверняка сказать невозможно, так как прабабушка возвращалась домой одна и, соответственно, являлась единственным свидетелем данного явления.

Ключевые слова: Деревенские истории Карелия призраки пропажа людей авторская история

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