Поговорил

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:15

Ливерная колбаса Просмотров: 1 038 Комментарии: 14 +20 Вчера, 16:15 by

Вчера услышала такую историю.У тети Лены есть сын, запойный, буйный и транжира. Так уж получилось. Хотя сама тетя Лена – женщина очень порядочная, всю жизнь она и ее покойный муж, отец ее непутевого сына, работали и купили себе очень хорошую квартиру. Потом муж умер, и сын начал требовать у матери продать квартиру и купить две маленьких: одну ему, а одну ей. Но для нее ее квартира – это память о ее муже и о лучших годах ее жизни, и при мысли о продаже у нее сердце разрывалось.Но сына она любит и поэтому приняла решение все-таки квартиру продать. Утром планировала начать процесс. А ночью снится ей сон: пришел к ней муж поговорить. Спрашивает, что ты, Лена, мол, такая грустная. А она ему отвечает: «Да вот, буду квартиру продавать, куда деваться…» Муж ей в ответ: «Ты подожди продавать, я сейчас с мамой поговорю!» А мама его - баба Катя, старая, но очень крепкая старушка, бабушка непутевого сына тети Лены. Жила она в отдельной трешке, шикарной, с советских времен ей доставшейся. В юности баба Катя была каратисткой и снайпером и сейчас в свои 77 лет на лыжах ходила. В общем, умирать она не собиралась и трешкой своей делиться с внуком тем более даже в мыслях не допускала.И вот просыпается утром тетя Лена под впечатлением от сна, а ей звонит соседка бабы Кати и причитает в трубку: «Ой, Лена, разбилась ваша бабушка, баба Катя, разбилась!!! Только что спускалась по лестнице, упала и шею себе сломала! Умерла за секунду!»В итоге сыну тети Лены досталась отдельная квартира – трешка бабы Кати, и ей не пришлось продавать ее собственную.Что вы думаете по этому поводу? Бывает ли так, чтобы умершие способствовали уходу на тот свет своих живых родственников?

Ключевые слова: Смерть тот свет родственники авторская история

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