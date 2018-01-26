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Истории из жизни

Поговорил

Вчера услышала такую историю.

У тети Лены есть сын, запойный, буйный и транжира. Так уж получилось. Хотя сама тетя Лена – женщина очень порядочная, всю жизнь она и ее покойный муж, отец ее непутевого сына, работали и купили себе очень хорошую квартиру. Потом муж умер, и сын начал требовать у матери продать квартиру и купить две маленьких: одну ему, а одну ей. Но для нее ее квартира – это память о ее муже и о лучших годах ее жизни, и при мысли о продаже у нее сердце разрывалось.

Но сына она любит и поэтому приняла решение все-таки квартиру продать. Утром планировала начать процесс. А ночью снится ей сон: пришел к ней муж поговорить. Спрашивает, что ты, Лена, мол, такая грустная. А она ему отвечает: «Да вот, буду квартиру продавать, куда деваться…» Муж ей в ответ: «Ты подожди продавать, я сейчас с мамой поговорю!» А мама его - баба Катя, старая, но очень крепкая старушка, бабушка непутевого сына тети Лены. Жила она в отдельной трешке, шикарной, с советских времен ей доставшейся. В юности баба Катя была каратисткой и снайпером и сейчас в свои 77 лет на лыжах ходила. В общем, умирать она не собиралась и трешкой своей делиться с внуком тем более даже в мыслях не допускала.

И вот просыпается утром тетя Лена под впечатлением от сна, а ей звонит соседка бабы Кати и причитает в трубку: «Ой, Лена, разбилась ваша бабушка, баба Катя, разбилась!!! Только что спускалась по лестнице, упала и шею себе сломала! Умерла за секунду!»

В итоге сыну тети Лены досталась отдельная квартира – трешка бабы Кати, и ей не пришлось продавать ее собственную.

Что вы думаете по этому поводу? Бывает ли так, чтобы умершие способствовали уходу на тот свет своих живых родственников?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:15
Вчера, 16:15 by Ливерная колбасаПросмотров: 1 038Комментарии: 14
+20

Ключевые слова: Смерть тот свет родственники авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 16:36
+5
Группа: Посетители
Репутация: (127|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 616
Ой-йо-йой какой осадочек поганенький.

Сомневаюсь, что покойный сын мать свою на тот свет утащил , что-бы алкоголику- тунеядцу жилплощадь освободить.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#2 написал: Scary_stories
Вчера, 16:37
+8
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 479
Способствовать смерти - это вряд ли, а вот знать о ней вполне возможно. У меня же есть и другая версия: возможно сама тётя Лена, обладает супер интуицией, или даром предвидения, а её подсознание "нарисовало" ей этот сон в первом случае, или она "получила" этот сон - в случае, если у неё имеется дар предвидения. Хотя вполне возможно, что интуиция и дар предвидения - это одно и тоже. История очень интересная. Плюс.
Зарегистрирован: 21.08.2013
 
#3 написал: Tigger power
Вчера, 16:38
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (1917|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 3 449
Я думаю покойный муж тети Лены никоим образом не способствовал смерти собственной матушки, просто может знал уже, что несчастный случай грядет. Надо же как в жизни бывает... +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:40
+3
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Публикаций: 66
Комментариев: 3 722
Ой ой scream . Не хотелось бы так думать.

Всему своё время отмерено.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Julia_Yudina
Вчера, 17:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 39
Эммм ... Способствовал ? Серьезно ? Смерти матери родной ? Я считаю что бред.
А вот то что мог знать возможно. Умирать может она не собиралась но 77 лет , но не нам решать когда это случится
Зарегистрирован: 28.03.2018
#6 написал: Eulalia
Вчера, 18:09
+6
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 385
у меня немного эгоистичный вопрос, вот алкоголики,когда делят жилплощадь, или требуют разменять, хоть немного пропитыми извилинами думают, как они содержать квартиру будут? Коммуналку платить? Или это тупо надежда на крышу над головой, чтоб было где в запой уйти и в итоге насобирать баснословные задолженности по счетам(
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#7 написал: DRUID
Вчера, 18:22
+4
Группа: Посетители
Репутация: (127|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 616
Цитата: Eulalia
у меня немного эгоистичный вопрос, вот алкоголики,когда делят жилплощадь, или требуют разменять, хоть немного пропитыми извилинами думают, как они содержать квартиру будут? Коммуналку платить? Или это тупо надежда на крышу над головой, чтоб было где в запой уйти и в итоге насобирать баснословные задолженности по счетам(


Алкоголики думают только о себе , жалеют только себя и живут одним днём.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#8 написал: Космонасть
Вчера, 18:24
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (701|0)
Публикаций: 113
Комментариев: 1 443
Спустил старушку с лестницы, лишь бы сыну - транжире квартирку отдельную оставить? Не-не, не хочу верить в такие ужасы
Зарегистрирован: 2.11.2017
      
#9 написал: Ливерная колбаса
Вчера, 18:58
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1133|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 761
Цитата: Eulalia
у меня немного эгоистичный вопрос, вот алкоголики,когда делят жилплощадь, или требуют разменять, хоть немного пропитыми извилинами думают, как они содержать квартиру будут?
у них мозги пропитые, они о завтрашнем дне не умеют думать. За них же ответственность всегда матери несут. С младенческих лет. Поэтому все вопросы - к матерям алкоголиков. Еще алкоголики пьют в четких структурах - в армии, например. Жесткие правила им заменяют маму, так как в армии люди сами себе не принадлежат, о них тоже заботится кто-то свыше: вовремя кормит-поит, одевает и приказы отдает - что делать и как жить. Чем свободнее человек в своем выборе, тем меньше он пьет. Так что в этой истории мать алкоголика поступает как настоящая мать алкоголика.

А вот почему ее муж ее слушает... это и правда интересный вопрос. Может, муж просто соскучился по своей маме и нашел повод ее к себе позвать?... Удил трех зайцев, как говорится. И маму себе обрел, и сыну услужил, и жену порадовал.
Зарегистрирован: 31.10.2014
    
#10 написал: Летяга
Вчера, 19:07
+4
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 612
Комментариев: 7 645
Мне больше про интуицию/предвидение версия нравится.
А про "способствовал" - меньше. Но мы ведь не знаем, что "ТАМ". Только домыслы разной степени адекватности. Вдруг там здорово?
А как будет жить в трёшке агрессивный алкаш-транжира я даже не представляю. Разве что квартиру бабушкину продать, а ему купить в три раза меньше 487
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#11 написал: conjure one
Вчера, 19:13
+6
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Репутация: (5640|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 211
Цитата: Ливерная колбаса
Убил трех зайцев, как говорится. И маму себе обрел, и сыну услужил, и жену порадовал.


На первый взгляд всё так и выглядит. Но, скорее всего, это стечение обстоятельств, провидение, а приснившийся покойный муж - это как подсказка, где в этой ситуации выход. +++

Пьяница маменькин сынок зрелище плачевное и неприятное. А бабку жаль. Её жизненная позиция мне импонирует. 434
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#12 написал: Ливерная колбаса
Вчера, 22:21
+1
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Репутация: (1133|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 761
Так никто мне и не ответил: встречали ли вы такое в реальной жизни - чтобы один родственник ушел на тот свет и "потянул" за собой тех, кого любил при жизни?...
Зарегистрирован: 31.10.2014
    
#13 написал: conjure one
Вчера, 22:45
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5640|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 211
Цитата: Ливерная колбаса
Так никто мне и не ответил: встречали ли вы такое в реальной жизни - чтобы один родственник ушел на тот свет и "потянул" за собой тех, кого любил при жизни?...


Было такое, это всё очень печально. Но не знаю, на самом ли деле кто-то кого-то тянет. Не хотелось бы так думать. Здесь, скорее, вмешательство третьей стороны... Мистической.
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#14 написал: Tigger power
Вчера, 22:52
0
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Репутация: (1917|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 3 449
Цитата: Ливерная колбаса
Так никто мне и не ответил: встречали ли вы такое в реальной жизни - чтобы один родственник ушел на тот свет и "потянул" за собой тех, кого любил при жизни?...

Не было ни у меня, ни у знакомых таких или сходных случаев, хотя может мы просто мало знаем и замечаем.
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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