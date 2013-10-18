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Истории из жизни

Кому не суждено, с тем не случится?

Почему кто-то попадает в авиакатастрофу, а кто-то не попадает на рейс и остается в живых?

В этой истории нет чудовищ и жуткой мистики. Но есть рассказ о том, как причудливо переплетается ткань реальности.

Избежать гибели порой помогает интуиция, вызывающая стойкое нежелание идти, ехать, лететь куда-то. А порой словно что-то извне вмешивается и ставит препятствия, чтоб спасти человека.

В 1994-95 годах родители продавали нашу квартиру, чтоб купить дом. Мы хотели жить в частном доме и сначала долгое время пытались совершить обмен, но квартира была в неудобном районе, на краю города. Тогда было принято решение её продать и потом уже дом купить. Выбрали несколько продающихся домиков, которые понравились и по цене подходили. Но квартира никак не продавалась, а дома постепенно обретали новых хозяев. С одним продавцом в итоге родители договорились, чтоб он немного подождал. Он продавать не торопился и ради нас согласился, снял на время свое объявление. Дом был хорошим во всех отношениях, всё так, как нам было нужно, родители им прямо восторгались, и район чудесный.

Но время шло, квартира была, как заколдованная (и, кстати, это была та самая нехорошая квартира, о которой тут есть история): покупатели смотрели и уходили, а потом не возвращались, несмотря на идеальное состояние, прекрасную планировку и небольшую цену. И через пару месяцев хозяин "нашего" дома не выдержал больше. Он сообщил нам, что продает-таки свою недвижимость. Конечно, мы расстроились. Но такова жизнь, значит, это был не наш дом. Мы стали искать другие варианты.

А спустя небольшое время услышали ужасные новости (городок у нас небольшой), уточнили, проверили - так и есть. В тот дом въехала новая семья, и в первую же их ночь коротнула проводка, начался пожар, и они все моментально сгорели во сне. Бывший хозяин клялся, что всё было в порядке с электричеством, но случилось то, что случилось...

Страшно подумать, что мы могли оказаться на их месте. Кстати, после этого случая довольно быстро мы нашли вариант обмена и переехали в пригород. Будто бы путь открылся.

Судьба?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:08
Вчера, 15:08 by TalishaПросмотров: 1 148Комментарии: 19
+24

Ключевые слова: Пожар дом судьба спасение свыше авторская история

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Комментарии

#1 написал: VicZhou
Вчера, 15:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 359
Однозначно.
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#2 написал: Calipso
Вчера, 16:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 70
Верю в судьбу. То, что должно будет случится - случится! А что не должно - не случится. Знаете, у меня тоже был эпизод в жизни, когда я очень боялась сделать одну перемену. Эта перемена (если бы она произошла) в моем представлении была связана с очень большими проблемами и последствиями. Но в конце концов это случилось, и знаете? Оказалось все проще простого и никаких проблем не было вообще, а последствия оказались очень даже благоприятными. Я потом очень жалела, что столько времени потеряла просто из-за каких-то страхов и своих же предрассудков. Тогда мне в голову пришло только одно (как будто снизошла на меня эта мысль - вот честно!) - это должно было произойти именно сейчас, в этот день и в этот год, а не раньше, потому что всему свое время! За историю +++
Зарегистрирован: 10.03.2015
#3 написал: Tigger power
Вчера, 16:40
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2282|-7)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 808
Очень страшно +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#4 написал: DRUID
Вчера, 16:41
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (245|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 231
Недавно друг моего знакомого, собирался ехать с вахты домой, в компании коллег. Опоздал на поезд буквально на 10 минут. Поехал один следующим рейсом. А его коллеги , 4 человека, купили в поезде водку, утром не проснулись. Вот так бывает.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#5 написал: Luminary
Вчера, 18:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 920
Верю в такие случаи, есть и судьба, и закономерность событий, и 6 чувство, все не случайно, отличная история.
Зарегистрирован: 20.01.2014
  
#6 написал: МАСЯНЯ1808
Вчера, 18:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 291
Цитата: Calipso
Верю в судьбу. То, что должно будет случится - случится! А что не должно - не случится. Знаете, у меня тоже был эпизод в жизни, когда я очень боялась сделать одну перемену. Эта перемена (если бы она произошла) в моем представлении была связана с очень большими проблемами и последствиями. Но в конце концов это случилось, и знаете? Оказалось все проще простого и никаких проблем не было вообще, а последствия оказались очень даже благоприятными. Я потом очень жалела, что столько времени потеряла просто из-за каких-то страхов и своих же предрассудков. Тогда мне в голову пришло только одно (как будто снизошла на меня эта мысль - вот честно!) - это должно было произойти именно сейчас, в этот день и в этот год, а не раньше, потому что всему свое время! За историю +++

Супер. Однозначно поддерживаю! У меня самой вся жизнь из подобных ситуёвин. И все к лучшему на 90 процентов.
Зарегистрирован: 19.03.2018
#7 написал: Luminary
Вчера, 18:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 920
Цитата: Calipso
Верю в судьбу. То, что должно будет случится - случится! А что не должно - не случится. Знаете, у меня тоже был эпизод в жизни, когда я очень боялась сделать одну перемену. Эта перемена (если бы она произошла) в моем представлении была связана с очень большими проблемами и последствиями. Но в конце концов это случилось, и знаете? Оказалось все проще простого и никаких проблем не было вообще, а последствия оказались очень даже благоприятными. Я потом очень жалела, что столько времени потеряла просто из-за каких-то страхов и своих же предрассудков. Тогда мне в голову пришло только одно (как будто снизошла на меня эта мысль - вот честно!) - это должно было произойти именно сейчас, в этот день и в этот год, а не раньше, потому что всему свое время! За историю +++

это случайно не рождение ребенка?)
Зарегистрирован: 20.01.2014
  
#8 написал: Calipso
Вчера, 18:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 70
Цитата: Luminary
это случайно не рождение ребенка?)

Нет
Зарегистрирован: 10.03.2015
#9 написал: Booboo888
Вчера, 19:06
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Цитата: Calipso
Верю в судьбу. То, что должно будет случится - случится! А что не должно - не случится. Знаете, у меня тоже был эпизод в жизни, когда я очень боялась сделать одну перемену. Эта перемена (если бы она произошла) в моем представлении была связана с очень большими проблемами и последствиями. Но в конце концов это случилось, и знаете? Оказалось все проще простого и никаких проблем не было вообще, а последствия оказались очень даже благоприятными. Я потом очень жалела, что столько времени потеряла просто из-за каких-то страхов и своих же предрассудков. Тогда мне в голову пришло только одно (как будто снизошла на меня эта мысль - вот честно!) - это должно было произойти именно сейчас, в этот день и в этот год, а не раньше, потому что всему свое время! За историю +++

Вот я так же детей хочу ,но боюсь ,а лет уже 28 пора давно :(
Зарегистрирован: 11.06.2019
#10 написал: Мария Сайгина
Вчера, 19:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 721
Цитата: Booboo888
Цитата: Calipso
Верю в судьбу. То, что должно будет случится - случится! А что не должно - не случится. Знаете, у меня тоже был эпизод в жизни, когда я очень боялась сделать одну перемену. Эта перемена (если бы она произошла) в моем представлении была связана с очень большими проблемами и последствиями. Но в конце концов это случилось, и знаете? Оказалось все проще простого и никаких проблем не было вообще, а последствия оказались очень даже благоприятными. Я потом очень жалела, что столько времени потеряла просто из-за каких-то страхов и своих же предрассудков. Тогда мне в голову пришло только одно (как будто снизошла на меня эта мысль - вот честно!) - это должно было произойти именно сейчас, в этот день и в этот год, а не раньше, потому что всему свое время! За историю +++

Вот я так же детей хочу ,но боюсь ,а лет уже 28 пора давно :(

Почему боитесь? Откуда взялись страхи?

Цитата: DRUID
Недавно друг моего знакомого, собирался ехать с вахты домой, в компании коллег. Опоздал на поезд буквально на 10 минут. Поехал один следующим рейсом. А его коллеги , 4 человека, купили в поезде водку, утром не проснулись. Вот так бывает.

И как после всего этого в судьбу не верить. По истории аналогично, не время было на тот свет уходить
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#11 написал: Calipso
Вчера, 20:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 70
Цитата: Booboo888
Вот я так же детей хочу ,но боюсь ,а лет уже 28 пора давно :(

У меня эта ситуация не была связана с рождением ребенка. Но вот что хочу сказать: то, что мне хотелось изменить и я так боялась это сделать, все равно случилось! Оно к тому шло медленно, но верно. И в один прекрасный день это стало неотвратимым, я даже уже стала понимать, что это будет, но как и когда, не знала. И знаете, я стала искать знаки. Не фанатично в каждом чьем-нибудь слове или рекламном щите что-то там себе придумывать, а просто сказала себе: если что-то привлечет мое внимание, если что-то кольнет в груди, значит это знак. И да! Они были, эти знаки, все указывали на то, что то, что я задумала, нужно сделать! Но самый последний знак был особенным! Я потеряла свой нательный крестик. Сразу, естественно, подумала, что это связано с чем-то плохим. Полезла в инет, но... к моему удивлению, священники и батюшки утверждали, что это начало чего-то нового, а старое должно уйти. Вот тут у меня не осталось ни малейшего сомнения, что я должна сделать то, что должна! И я это сделала, и страхи куда-то и почему-то ушли на 3-й план. И я не жалею сейчас ни о чем ни секунды!
Я все это к чему... Вам не надо бояться! Если Вы должны родить - то родите! Ловите знаки, они реально помогают! И еще раз - всему свое время! Успехов!
Зарегистрирован: 10.03.2015
#12 написал: abrashechka
Вчера, 22:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (424|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 341
Судьба, однозначно. Плюс.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#13 написал: Ласковая_Смерть
Вчера, 23:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (266|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 126
Цитата: Booboo888
Цитата: Calipso
Верю в судьбу. То, что должно будет случится - случится! А что не должно - не случится. Знаете, у меня тоже был эпизод в жизни, когда я очень боялась сделать одну перемену. Эта перемена (если бы она произошла) в моем представлении была связана с очень большими проблемами и последствиями. Но в конце концов это случилось, и знаете? Оказалось все проще простого и никаких проблем не было вообще, а последствия оказались очень даже благоприятными. Я потом очень жалела, что столько времени потеряла просто из-за каких-то страхов и своих же предрассудков. Тогда мне в голову пришло только одно (как будто снизошла на меня эта мысль - вот честно!) - это должно было произойти именно сейчас, в этот день и в этот год, а не раньше, потому что всему свое время! За историю +++

Вот я так же детей хочу ,но боюсь ,а лет уже 28 пора давно :(


Все мы боимся, я боялась так, что думала с ума сойду или ласты склею, но как видите жива и пишу не из психушки.
Запомните, человеку не даётся больше, чем он может вынести.
Любые страхи отходят на задний план, когда это чудо крепко обнимает, прижимается, бесконечно доверяет и любит тебя просто так, просто потому что ты мама
Зарегистрирован: 4.11.2016
#14 написал: Booboo888
Вчера, 23:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Вот я так же детей хочу ,но боюсь ,а лет уже 28 пора давно :([/quote]
Почему боитесь? Откуда взялись страхи?

Скорее всего партнёр не самый надежный,а я возлагаю на вторую половинку большую ответственность.знаб что сама виновата в выборе спутника жизни...
Зарегистрирован: 11.06.2019
#15 написал: верю-не верю
Вчера, 23:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 201
Почему то я верю словам хозяина дома что с проводкой было все в порядке. И дело не в доме, а, по-видимому, в судьбе той семьи. Суждено было им уйти в другой мир. Вот это и случилось с ними, а с вашей семьей в том доме такого, возможно, и не произошло бы. Но -" Береженого Бог бережет". Хорошо, что нашли себе другое жилье.
Зарегистрирован: 17.05.2019
#16 написал: Booboo888
Вчера, 23:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
[quote=Ласковая_Смерть][quote=Booboo888][quote=Calipso]Верю в судьбу. То, что должно будет случится - случится! А что не должно - не случится. Знаете, у меня тоже был эпизод в жизни, когда я очень боялась сделать одну перемену. Эта перемена (если бы она произошла) в моем представлении была связана с очень большими проблемами и последствиями. Но в конце концов это случилось, и знаете? Оказалось все проще простого и никаких проблем не было вообще, а последствия оказались очень даже благоприятными. Я потом очень жалела, что столько времени потеряла просто из-за каких-то страхов и своих же предрассудков. Тогда мне в голову пришло только одно (как будто снизошла на меня эта мысль - вот честно!) - это должно было произойти именно сейчас, в этот день и в этот год, а не раньше, потому что всему свое время! За историю +++[/quote]
Вот я так же детей хочу ,но боюсь ,а лет уже 28 пора давно :([/quote]

Все мы боимся, я боялась так, что думала с ума сойду или ласты склею, но как видите жива и пишу не из психушки.
Запомните, человеку не даётся больше, чем он может вынести.
Любые страхи отходят на задний план, когда это чудо крепко обнимает, прижимается, бесконечно доверяет и любит тебя просто так, просто потому что ты мама[/
Спасибо автору за историю,хотя комментарии не очень в тему ,за то что извиняюсь)комментаторы нарисовали улюку на моем лице ?буду избавляться от страхов,буду думать
Зарегистрирован: 11.06.2019
#17 написал: Booboo888
Сегодня, 00:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Цитата: Calipso
Цитата: Booboo888
Вот я так же детей хочу ,но боюсь ,а лет уже 28 пора давно :(

У меня эта ситуация не была связана с рождением ребенка. Но вот что хочу сказать: то, что мне хотелось изменить и я так боялась это сделать, все равно случилось! Оно к тому шло медленно, но верно. И в один прекрасный день это стало неотвратимым, я даже уже стала понимать, что это будет, но как и когда, не знала. И знаете, я стала искать знаки. Не фанатично в каждом чьем-нибудь слове или рекламном щите что-то там себе придумывать, а просто сказала себе: если что-то привлечет мое внимание, если что-то кольнет в груди, значит это знак. И да! Они были, эти знаки, все указывали на то, что то, что я задумала, нужно сделать! Но самый последний знак был особенным! Я потеряла свой нательный крестик. Сразу, естественно, подумала, что это связано с чем-то плохим. Полезла в инет, но... к моему удивлению, священники и батюшки утверждали, что это начало чего-то нового, а старое должно уйти. Вот тут у меня не осталось ни малейшего сомнения, что я должна сделать то, что должна! И я это сделала, и страхи куда-то и почему-то ушли на 3-й план. И я не жалею сейчас ни о чем ни секунды!
Я все это к чему... Вам не надо бояться! Если Вы должны родить - то родите! Ловите знаки, они реально помогают! И еще раз - всему свое время! Успехов!


Спасибо вам за совет и ответ ,на душе легче стало
Зарегистрирован: 11.06.2019
#18 написал: Прохожий
Сегодня, 00:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 954
Цитата: Calipso
Верю в судьбу. То, что должно будет случится - случится! А что не должно - не случится. Знаете, у меня тоже был эпизод в жизни, когда я очень боялась сделать одну перемену. Эта перемена (если бы она произошла) в моем представлении была связана с очень большими проблемами и последствиями. Но в конце концов это случилось, и знаете? Оказалось все проще простого и никаких проблем не было вообще, а последствия оказались очень даже благоприятными. Я потом очень жалела, что столько времени потеряла просто из-за каких-то страхов и своих же предрассудков. Тогда мне в голову пришло только одно (как будто снизошла на меня эта мысль - вот честно!) - это должно было произойти именно сейчас, в этот день и в этот год, а не раньше, потому что всему свое время! За историю +++


Фатализм какой-то. Получается, можно ничего не делать - ни добра, ни зла; что судьбой определено, то и будет?
Зачем, к примеру, людей на пожаре спасать - может, им просто суждено сгореть? А если судьба все же уготовила спасение - тоже можно не суетиться: все равно огонь им вреда не причинит?
А если мысль дальше развить - можно не учиться, не лечиться, не жениться: судьба сама знаний, здоровья и детей подбросит.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#19 написал: Talisha
Сегодня, 06:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (1594|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 903
Цитата: Прохожий

Фатализм какой-то. Получается, можно ничего не делать - ни добра, ни зла; что судьбой определено, то и будет?
Зачем, к примеру, людей на пожаре спасать - может, им просто суждено сгореть? А если судьба все же уготовила спасение - тоже можно не суетиться: все равно огонь им вреда не причинит?
А если мысль дальше развить - можно не учиться, не лечиться, не жениться: судьба сама знаний, здоровья и детей подбросит.

не, я думаю, человек каждую минуту делает выбор по жизни, куда двигаться. И кто-то иногда заходит в тупик - тогда только "перезагрузка". Но у Бога нет других рук, кроме наших, вот ими он и от огня спасает и в других обстоятельствах. Главное - делать по жизни то, что интересно, к чему тянет (это к слову о лечиться, жениться, учиться), а то многие делают то, к чему не лежит душа, как все чтоб - и в тупик приходят в итоге. Не всем нужно одно и то же в жизни:)
Если ты занимаешься своим любимым делом по жизни - да, судьба остальное счастье именно "подкинет", проверено:)))
Зарегистрирован: 18.05.2015
           
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