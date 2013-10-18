Кому не суждено, с тем не случится?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:08

Talisha Просмотров: 1 148 Комментарии: 19 +24 Вчера, 15:08 by

Почему кто-то попадает в авиакатастрофу, а кто-то не попадает на рейс и остается в живых?В этой истории нет чудовищ и жуткой мистики. Но есть рассказ о том, как причудливо переплетается ткань реальности.Избежать гибели порой помогает интуиция, вызывающая стойкое нежелание идти, ехать, лететь куда-то. А порой словно что-то извне вмешивается и ставит препятствия, чтоб спасти человека.В 1994-95 годах родители продавали нашу квартиру, чтоб купить дом. Мы хотели жить в частном доме и сначала долгое время пытались совершить обмен, но квартира была в неудобном районе, на краю города. Тогда было принято решение её продать и потом уже дом купить. Выбрали несколько продающихся домиков, которые понравились и по цене подходили. Но квартира никак не продавалась, а дома постепенно обретали новых хозяев. С одним продавцом в итоге родители договорились, чтоб он немного подождал. Он продавать не торопился и ради нас согласился, снял на время свое объявление. Дом был хорошим во всех отношениях, всё так, как нам было нужно, родители им прямо восторгались, и район чудесный.Но время шло, квартира была, как заколдованная (и, кстати, это была та самая нехорошая квартира, о которой тут есть история): покупатели смотрели и уходили, а потом не возвращались, несмотря на идеальное состояние, прекрасную планировку и небольшую цену. И через пару месяцев хозяин "нашего" дома не выдержал больше. Он сообщил нам, что продает-таки свою недвижимость. Конечно, мы расстроились. Но такова жизнь, значит, это был не наш дом. Мы стали искать другие варианты.А спустя небольшое время услышали ужасные новости (городок у нас небольшой), уточнили, проверили - так и есть. В тот дом въехала новая семья, и в первую же их ночь коротнула проводка, начался пожар, и они все моментально сгорели во сне. Бывший хозяин клялся, что всё было в порядке с электричеством, но случилось то, что случилось...Страшно подумать, что мы могли оказаться на их месте. Кстати, после этого случая довольно быстро мы нашли вариант обмена и переехали в пригород. Будто бы путь открылся.Судьба?

Ключевые слова: Пожар дом судьба спасение свыше авторская история

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