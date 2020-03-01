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Истории из жизни

Не ищи приключений на свою голову

С Димкой я знаком около 4 лет. Когда мы познакомились, это был обычный ботан, какие есть в любом дворе, в любом районе, любой школе. Большие очки, худощавое телосложение, неуверенная речь, в ролевое движение много таких стекается - попытка сбежать от жестокого реально мира. Обычно они такими и остаются, просто найдя людей которые с ними общаются, преодолев "жестокие и несправедливые жизненные барьеры". Но бывают и приятные исключения, человек вдохновившись, начинает меняться. Так произошло и с Димкой - он из задрота превратился в молодого мужчину. Стал выше, сильнее, держаться начал с достоинством, речь уверенная стала, даже заикание из речи почти пропало. В общем прогресс был замечательный. Я человек толерантный и общался с ним даже когда он только пришел, а после его возмужания и подавно.

Но все имеет свойство заканчиваться - я закончил институт и с головой погрузился во взрослую жизнь, лишь иногда приходил пообщаться с знакомыми. Димка же отрывался по полной - ходил с диггерами в экспедиции, с готами общался и участвовал в ихних ритуалах. Как он объяснил мне все это он проделывал с одной целью - хотел увидеть запредельное. Он очень увлекался всякой мистикой, эзотерикой, религией, демонами. Он свято верил что все эти "Мифы Ктулху", "Некрономиконы" имеют твердую основу. И жаждал это все увидеть своими глазами. Чтобы обеспечить себя финансово, он принялся заниматься сталкерством - проникал на военные объекты и тырил там все ,что плохо лежит (а лежит там плохо многое, кто служил тот знает). Я не одобрял этого, так как дело это было крайне рискованное, вплоть до выстрела часового, но он был непреклонен. И все мне твердил, что осталось недолго. Что значит это недолго, мне выяснить не удалось.

А потом связь с ним прекратилась. Целых полтора года от него ни звонков, ни вестей. В его квартире поселились другие люди. Естественно я подумал самое плохое - видимо на одной из сталкерских вылазок "спалился", сейчас или в тюрьме или убит, а мать с горя квартиру продать могла. Но недавно увидел его в городе, сначала даже не узнал, вместо его обычных джинсов, кожаной куртки и ботинок армейского образца, костюм и туфли. Я даже себя пощипал, что не кажется. Подошел к нему, поздоровался. Он очень был рад меня видеть. На вопрос, где он пропадал все это время, он сначала пытался уйти от ответа, но потом сказал, что лучше в следующий раз. Ну, собственно, вчера я пришел к нему в его новый дом, довольно милую квартирку. Димка огорошил меня тем, что почти сразу достал запотевшую 2 литровку виски, а раньше он к алкоголю относился крайне сдержанно - считай вообще не пил.

- Ты послушай сначала, а потом уже смотри таким взглядом. - усмехнулся он, разливая напиток по стаканам.

Вот, что он мне поведал.

Где он провел этот год, он не помнил, вот как отрезало. Последнее, что он помнил, что находился в районе Тернея(такой город в приморском крае - там тайга рядом глухая), узнав от знакомых, что в лесах находится огороженный проволокой объект с табличками "Стой! Охраняемый объект! Часовые стреляют без предупреждения!". Опытному сталкеру не составило труда пройти за ограждение, надпись о часовых оказалась лишь надписью(по крайней мере так ему казалось). Но вот объекта никакого за проволокой он не обнаружил, только пройдя 3 километра на север, обнаружил лишь огромную сопку с пещерой. Прицепив на голову фонарь, вошел туда и, немного углубившись, вдруг почувствовал леденящий холод. Фонарик на голове начал судорожно моргать, в лицо пахнуло невыносимым смрадом. Инстинктивно отступив, он оступился и сорвался в какое-то углубление. Упал на что-то хрустящее и вдобавок заляпался какой-то скверно-пахнущей жижей.

- Ты видел кости? - спросил он у меня, отхлебнув из стакана.

- Конечно. - я не понял к чему он клонит, но уже начал догадываться.

- А много костей, человеческих костей? - косо улыбнулся он.

- Ты говоришь, что...

- Да. Я оказался в яме, полной человеческих костей. Вот просто завалена ими, как в каком-нибудь Диабло, когда спускаешься в логово монстра. И та жижа была месивом из крови и плоти. Представь мое состояние, вокруг кости, я весь в этом дерьме перемазался, лампочка мигает не переставая, и этот запах смрада. Кое-как я выбрался оттуда, помчался к выходу в пещеру, но там меня уже ждали.

- Кто?

- Без понятия. Я видел лишь силуэты на фоне леса у входа и... - тут он осекся.

- И что? Не томи блин.

- И ничего. Это было последнее, что я видел. Очнулся я в какой-то деревне, вокруг люди стоят, спрашивают, кто я такой и как себя чувствую. Рассказали, что я пришел к ним из леса, сказал что-то вроде "ну вот и все" и упал посреди улицы. Одежда была как будто только что из химчистки, свежая, чистая, никакой крови. А самое "веселое" оказалось то, что когда я пошел в леса был 2008 год, а очнулся я 2009. Менты приехали, мне три дня допросы чуть ли не с пристрастием устроили. Все рассказал, даже вроде искать пытались эту пещеру, день потратили, вернулись и меня отпустили. Деньги, снаряжение все было нетронутое. Домой вернулся и решил что нах*й эту мистику. Работаю вот...

- Да уж. - ответил я ему.

- Ты не пытался это осветить?

Он от души посмеялся, да и я в принципе понимал его, ну написал бы письмо, напечатали бы в разделе несерьезных историй и забыли об этом.

- А вернуться ты не хочешь?

Он слегка побледнел даже.

- Нет. Ни за что на свете. Я не знаю и знать не хочу, что или кто там это устроил. Мне кажется, что второй шанс там не дадут...

На этом мы распрощались. Я не знаю, может он на какое-то место массовых Сталинских захоронений забрался, но честно впечатление произвело. С одной стороны хорошо, что он от такой шоковой терапии в жизнь вернулся, а вот с другой - что же там за место то такое было?

Автор - nightwarden.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:54
Сегодня, 16:51 by KiriaПросмотров: 46Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ботаник институт раскопки запретная зона военный объект кости трупы

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