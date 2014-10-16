Рассказ моего деда

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

Public Republic Просмотров: 512 Комментарии: 2 +10 Сегодня, 13:53 by

Эту историю рассказал мой дед. Человек он был простой, врать не любил, да и в чертовщину всякую не верил, что называется, коммунист, реалист, материалист. Однако, эту ситуацию, он до конца своих дней объяснить так и не смог. Итак, дед мой, как уже упоминалось выше, был человеком простым - самый настоящий заводской работяга, немного замкнутый по натуре, но спокойный и добрый. Он любил уединиться, побродить по лесу, полюбоваться природой, грибы пособирать. И именно эта тяга к грибам привела к этой истории…Сейчас уже не помню точно, вроде, он поругался с кем-то в тот день. Может с бабкой о чем-то поспорил или с мужиками на заводе разлад был какой – в общем, в лес дед поехал далеко не в самом хорошем расположении духа. Ездил он исключительно на велосипеде, электрички как-то не признавал, видимо. И вот, попав в знакомый лес, спрятав транспорт, принялся блуждать, постепенно приходя в себя.Видимо, дедушка как-то уж слишком сильно в мысли свои погрузился, потому что опомнился только тогда, когда ботинок его опустился в небольшую лужицу, проступившую на мягкой почве – рядом было болото. Ладно, заблуждался немного, бывает, да и в болоте ничего удивительного нет, но только смотрит по сторонам и ничего знакомого вокруг нет. Напомню, дед был заядлым лесником, окрестные места знал как свои пять пальцев и выйти на незнакомое болото совсем никак не мог.В общем, тут мой дед стал блуждать, искать выход. А вокруг все непривычное, новое, вроде, с болот вышел, а леса все не узнает, даже деревья, как он потом рассказывал, были какие-то нетипичные для тех мест. В какой-то момент, как из болот вышел, встал, прислушивается, а вокруг тишина такая, не естественная. Птицы не поют, никакого движения вокруг, лишь ветер листву теребит и, что главное, дорог не слышно. А это было действительно странно, учитывая, что рядом проходило шоссе и несколько железнодорожных полос с круглосуточным трафиком. Побродил он еще немного и понял, что стал выбиваться из сил, да и темнеть уже начало. Оно ж в лесу как? Темнеет быстро, а ночь темная, не то что в городе.И тогда решил дед, что пора привал устраивать. Выбрал сосну побольше, наломал веток, попытался костерок соорудить, думал грибов пожарить. Но все не складывалось у бывалого лесника. Огонь чуть возьмется, так сразу тухнет, хотя дед все правильно делал, по уму, а только то ветер подует, то еще что-то. Не хочет огонь загораться, хоть что делай!Пока с костром возился, стемнело уже окончательно, вместо тишины, нарушаемой лишь звуками листвы, трясущейся на ветру, деда окружили звуки ночного леса. «Ладно, пускай с костром не вышло, хоть так посижу, может посплю немного» - думал дедушка, плотнее укутываясь в плащ. И только расслабился чуток, как чувствует, что смотрит на него кто-то. Натурально так пялится. Тут дед собрался, ножик, с которым грибы собирал, на всякий случай достал. И, внезапно, слышит звуки какие-то странные, не привычное «животное» копошение или стрекотание, а такой, будто бы шёпот. Прислушался, и правда – шепчет кто-то, причем шел звук как будто бы сразу с нескольких сторон. Казалось, что человека четыре сговорились, окружили моего дедушку и стали ему что-то нашептывать среди ночи. Тут, конечно, уже любой бы испугался. К счастью, нервы у деда за долгие годы нелегкой жизни закалились, и он не стал как дурак бежать прочь, сломив голову, вместо этого, он решил прочно засесть на месте, и, в случае чего защищаться. Поплотнее в плащ укутался ножик в руке зажал, да к спичкам потянулся.Руки дрожать уже стали, было безумно страшно – один, ночью, в незнакомом лесу, без света, да ещё и чертовщина какая-то кругом. В это время, звук все усиливался, но тут деду, все-таки удалось спичку зажечь. Тусклое пламя осветило полянку и сразу стало как-то легче, да и шёпот пропал. Но как только короткая спичка сгорела, и свет погас, чувство, что кто-то следит вернулось, а еще через некоторое время и звук навестил дедушку.Так он и сидел до рассвета, сжигая спичку за спичкой, благо полная пачка была. Говорит, что страшнее всего было уже перед самым рассветом, когда пачка стала пустеть и уже подумалось, что не протянет он до утра, но, к счастью, все обошлось. Чуть только свет стал проникать под густые сосновые кроны, дед быстро собрался и кинулся искать выход из чащи.Но бродить долго не пришлось, буквально через пять, максимум, десять минут, вышел он на нетипичную для этих мест большую лесную поляну. На ней росло много травы, над которой возвышался старик в явно видавшей лучшие годы, домотканой одежде. К нему-то и обратился мой дедушка, спрашивая, как выйти из леса. Косарь стоял спиной к моему родственнику и молча продолжал косить, кажется, даже не слыша вопроса или просто не желая обращая внимания на путника. Дед уже было хотел подойти поближе и повторить вопрос и даже сделал несколько шагов к старику, как тот вдруг резко прервался и, не оборачиваясь, указал рукой куда-то в сторону. Дедушка поблагодарил странного незнакомца и отправился в указанном направлении, а уже через десять минут стоял на обочине местной дороги. Оттуда он уже без труда добрался до велосипеда и без особых приключений добрался до дома.Больше всего во всей этой истории деда поразило именно то, что он не слышал дорогу, хотя она, как оказалось, была совсем рядом, а движение на ней интенсивное в любое время суток. К слову, дед мой, отправляясь в лес, никогда не пил, да и в целом не любил это дело. А позже, анализируя произошедшее, пришел к выводу, что это его леший так водил, а когда понял, что дед так просто не сдастся – отпустил. Впоследствии он еще не раз ходил в тех местах и даже хотел найти ту поляну, поблагодарить старика, может быть, угостить чем-нибудь своего спасителя, да так все и без толку было. Не нашел он ни ту поляну, ни старика.Автор - я.

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