Душа пришла в гости

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 59 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:00 by

Дело было в далёком 2003 году, я жила тогда у родителей, моя спальня выходит на сторону улицы, где солнце стоит во второй половине дня, тогда кондиционера ещё не было, и жара была, как в парной. Мне на утро нужно было на работу, ответственное собрание и мне нужно было выступать, решила лечь пораньше, но заснуть не получилось, ни мокрая простыня, ни вентилятор не помогали. От вентилятора разболелась голова, я его выключила и полночи прошаталась то на кухню, то на балкон и уже прилегла в состоянии полусна, тело устало, а мозг никак не хотел отключиться.Начала дремать ,но как бы ещё в сознании, и чувствую меня как будто кто-то на руки приподнял и покачивает, я неожиданно для себя мысленно говорю «ану поставь на место!». Все моментально прекратилось, уже сна ни в одном глазу, думаю, что же этот было? Испугалась, спать не могу.Через время начинаю засыпать, в комнате по-прежнему очень жарко и тут я чувствую, как от ног идёт холодный как бы ветерок, очень медленно поднимается по телу. И тут до меня доходит, что ветерок-то имеет локальную природу как будто шар. Я опять же, не ожидая от себя, выставляю руки вперёд и ловлю (если можно так сказать) этот шар уже перед своим лицом, чувствую, что нет страха, да и сон уже давно отступил. В голове слабенькая мысль «это душа». Чувствую этот сгусток холодным, но не плотным, страха по-прежнему нет, просто спокойно,и я бы сказала, умиротворенно, но движения мои очень замедлены. Тут снова в голове мысль, вроде-бы как моя, но и в тоже время, как бы из вне «это душа». Дальше я легонько отправила этот сгусток в сторону открытого окна, как мяч по воздуху. Конечно, до утра уже не спала.На удивление утром выглядела я хорошо, даже бодрая, отлично выступила, никаких особых событий не произошло, все родственники живы - здоровы. Но что это было, я так и не поняла. Осталось ощущение очень приятное, я весь день сама себе улыбалась. Вот такая история.Автор - Елена.

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