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Истории из жизни

Хуторские байки

Когда-то я публиковала на этом сайте историю "Свеча в окне", случаи, которые я описываю в данной истории, произошли в том же хуторке с дядей и отцом моего мужа, и записаны с их слов.

История 1. "Свинья".
Я знаю, что подобных историй на сайте много, но все же решила внести и свою лепту.
Однажды, когда отец моего мужа был совсем молодым (дело было около 40 лет назад), он возвращался домой с работы из соседней станицы. Была зима, довольно сильный мороз, и снег громко хрустел под ногами. Тут свекор услышал, что за ним кто-то идет. Он остановился, и шаги тоже стихли. Когда он продолжил идти, звук хрум-хрум раздался снова. Тогда свекор остановился и обернулся назад. Посреди дороги стояла свинья и пристально на него глядела. Свекру стало жутко, он поднял кусок мерзлого снега и, бросив в свинью, попал ей прямо в пятак. И тут свинья громко взвизгнула совсем человеческим голосом: "Ой!" Тут свекор совсем перепугался и, сломя голову, бросился домой. Врать не буду, никаких соседок с подбитым глазом он утром не видел, но, может, просто не приглядывался, так как, по слухам, одна ведьма в хуторе все-таки проживала (о ней я упоминала в рассказе "Свеча в окне").

История 2. Призрачный витязь.
Этот случай произошел с дядей моего мужа, лет 50 назад. Как-то летом он возвращался домой из гостей. Была лунная ночь, дорога его пролегала через поле, заросшее высокой травой и ковылем. Тут он увидел, что впереди сгустился туман, и прямо из тумана выступил силуэт человека, который вел на поводу коня. По рассказу дяди, человек был высокого роста и одет как средневековый витязь, в кольчугу и шлем. Он подвел коня к дяде, вручил ему поводья и исчез. Всю дорогу до дома дядя вел коня за собой, а когда дошел до дома, конь растаял, как туман. Жизнь дяди после этого сложилась так, что он до самой старости работал с лошадьми на конезаводе.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:52
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 13:52 by Текутьева АннаПросмотров: 865Комментарии: 11
+18

Ключевые слова: Свинья ночь туман лошадь силуэт авторская история

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Комментарии

#1 написал: neststalin
Вчера, 14:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 115
Прям как Сивка-бурка...вещая каурка
Зарегистрирован: 18.06.2018
#2 написал: Марья
Вчера, 14:33
+5
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 55
Прочитав про историю со свинкой, вспомнила свою мистическую историю))))) нам с сестрой было лет по 7-8, шли от моего дома к бабушке и деду. Путь пролегал через частный сектор, идти нужно было по проулкам, всего их было 6. Идём мы с ней по деревянному тротуару, болтаем о своём, о девчачьем, сзади нас идут 2 тетки, на расстоянии шагов 15, одна блондинка, вторая брюнетка. В один раз мы оборачиваемся, а их нет. А по тротуару идут 2 кошки, чёрная и беленькая с пятнышком. Мы в то время часто разговоры вели о чудесах всяких, ведьмах... короче бежали мы тогда... аж волосы назад...
Зарегистрирован: 3.08.2016
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:55
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 85
Комментариев: 5 434
Коня… Нет чтобы брульянтов там насыпать.
Я бы от страха там и скопытилась рядом с конем smiley . Но я вечерами поздними и не брожу через поля
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: ПИК НИК
Вчера, 15:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (460|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 867
Вторая история огонь!
А свинка то не ожидала такой пакости, могла б и матом завернуть, но сдержалась. Воспитанная была.

Цитата: Марья
Прочитав про историю со свинкой, вспомнила свою мистическую историю))))) нам с сестрой было лет по 7-8, шли от моего дома к бабушке и деду. Путь пролегал через частный сектор, идти нужно было по проулкам, всего их было 6. Идём мы с ней по деревянному тротуару, болтаем о своём, о девчачьем, сзади нас идут 2 тетки, на расстоянии шагов 15, одна блондинка, вторая брюнетка. В один раз мы оборачиваемся, а их нет. А по тротуару идут 2 кошки, чёрная и беленькая с пятнышком. Мы в то время часто разговоры вели о чудесах всяких, ведьмах... короче бежали мы тогда... аж волосы назад...


Недели две назад, читал подобную стори, только там речь шла о собаках, белой и чёрной, которые на глазах у очевидца забежали за дом, а вышли оттуда брюнетка с блондинкой, приветливо улыбаясь.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#5 написал: Прохожий
Вчера, 15:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 966
Вообще-то, хутор потому и хутор, что дворов в нем - раз-два и обчелся. Иметь на хуторе ведьму - все равно, что иметь ведьму в семье, живущей в одной квартире.

Почитал я эти байки - как «Вечера на хуторе близ Диканьки» перечел: тут и ведьма в морозной «Ночи перед Рождеством», и оборотень из «Майской ночи...», и призрачный всадник из «Страшной мести». А уж свинья...
Окно брякнуло с шумом; стекла, звеня, вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая : "А что вы тут делаете, добрые люди?"
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#6 написал: Марья
Вчера, 16:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 55
Цитата: ПИК НИК
Недели две назад, читал подобную стори, только там речь шла о собаках, белой и чёрной, которые на глазах у очевидца забежали за дом, а вышли оттуда брюнетка с блондинкой, приветливо улыбаясь.

Не, честно, это вот моя история, про кошек. Мы с сестрой иногда вспоминаем про это, особенно, как бежали))))
Про собак даже не видела.
Зарегистрирован: 3.08.2016
#7 написал: FromSiberia
Вчера, 16:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (85|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 922
"Мы идем с конем по полю вдвоем..."
Красивая история, коней очень люблю ++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#8 написал: ПИК НИК
Вчера, 16:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (460|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 867
Цитата: Марья
Цитата: ПИК НИК
Недели две назад, читал подобную стори, только там речь шла о собаках, белой и чёрной, которые на глазах у очевидца забежали за дом, а вышли оттуда брюнетка с блондинкой, приветливо улыбаясь.

Не, честно, это вот моя история, про кошек. Мы с сестрой иногда вспоминаем про это, особенно, как бежали))))
Про собак даже не видела.


Да верю я, верю! Я к тому, что количество подобных случаев, доказывает очевидность происходящего.
Сам не понял, что сказал facepalm
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#9 написал: Luminary
Вчера, 17:25
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 1 019
может и байки, ведь байки - это когда люди с подвешенным языком приукрашивают действительность, умеют придумать что-то интересное. А трезвые ли они все домой возвращались?)
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#10 написал: Nlo
Вчера, 17:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 349
Ура, уже пошли рождественские истории))) Про свинку очень понравилось. А Солоха с утра просто сделала качественный мейкап;)+++++
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#11 написал: DRUID
Вчера, 18:37
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (251|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 249
За что хрюне по мордасам? Может она, как тот конь, проводить хотела.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
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