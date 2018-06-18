Хуторские байки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Текутьева Анна Просмотров: 865 Комментарии: 11 +18 Вчера, 13:52 by

Когда-то я публиковала на этом сайте историю "Свеча в окне", случаи, которые я описываю в данной истории, произошли в том же хуторке с дядей и отцом моего мужа, и записаны с их слов.История 1. "Свинья".Я знаю, что подобных историй на сайте много, но все же решила внести и свою лепту.Однажды, когда отец моего мужа был совсем молодым (дело было около 40 лет назад), он возвращался домой с работы из соседней станицы. Была зима, довольно сильный мороз, и снег громко хрустел под ногами. Тут свекор услышал, что за ним кто-то идет. Он остановился, и шаги тоже стихли. Когда он продолжил идти, звук хрум-хрум раздался снова. Тогда свекор остановился и обернулся назад. Посреди дороги стояла свинья и пристально на него глядела. Свекру стало жутко, он поднял кусок мерзлого снега и, бросив в свинью, попал ей прямо в пятак. И тут свинья громко взвизгнула совсем человеческим голосом: "Ой!" Тут свекор совсем перепугался и, сломя голову, бросился домой. Врать не буду, никаких соседок с подбитым глазом он утром не видел, но, может, просто не приглядывался, так как, по слухам, одна ведьма в хуторе все-таки проживала (о ней я упоминала в рассказе "Свеча в окне").История 2. Призрачный витязь.Этот случай произошел с дядей моего мужа, лет 50 назад. Как-то летом он возвращался домой из гостей. Была лунная ночь, дорога его пролегала через поле, заросшее высокой травой и ковылем. Тут он увидел, что впереди сгустился туман, и прямо из тумана выступил силуэт человека, который вел на поводу коня. По рассказу дяди, человек был высокого роста и одет как средневековый витязь, в кольчугу и шлем. Он подвел коня к дяде, вручил ему поводья и исчез. Всю дорогу до дома дядя вел коня за собой, а когда дошел до дома, конь растаял, как туман. Жизнь дяди после этого сложилась так, что он до самой старости работал с лошадьми на конезаводе.

Ключевые слова: Свинья ночь туман лошадь силуэт авторская история

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