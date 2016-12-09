Свеча в окне

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:16

Текутьева Анна Просмотров: 260 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 10:16 by

Эту историю рассказал моему мужу его двоюродный брат Юра. Случилась она где-то в конце 80-х годов, когда Юра был еще совсем молодым парнишкой. В то время он жил в маленьком хуторе в Ростовской области.Как-то Юра со своим другом решили сходить на дискотеку в соседнюю станицу, расстояние до которой было всего 3-4 километра. Сказано - сделано: пришли, потанцевали, пофлиртовали с девчатами, выпили портвейна и где-то около полуночи отправились восвояси. Юра с другом уже дошли до хутора, их путь пролегал мимо пустующего дома. А надо сказать, что про хозяйку дома, к тому времени уже несколько лет как почившую, ходили разные нехорошие слухи. Люди рассказывали, что бабка та была ведьмой и водилась с нечистой силой.И вот идет Юра веселый, в голове и мыслей нет о чем-то потустороннем, вдруг видит: в доме окно светится, и свет какой-то дрожащий, как будто от свечи. Юре стало интересно, кто там по ночам шарахается в пустом доме, он поманил за собой друга и тихонько подошел к окну и заглянул внутрь. То, что он увидел, помнит до сих пор: посреди на столе горела свеча, посреди комнаты стоял открытый сундук, а над сундуком наклонился и что-то искал какой-то черный силуэт. По словам Юры, силуэт больше всего напоминал черта, лохматого, с рогами. Все это он рассмотрел где-то секунд за 5. Хмель мгновенно выветрился из его головы, Юра, не разбирая дороги, бросился бежать, позади него несся его друг. Так они бежали до самого дома.Позже, отдышавшись и терзаясь сомнениями, Юра спросил у приятеля, что же увидел он, на что приятель ответил, что видел черта, склонившегося над сундуком. После этого случая они старались не ходить мимо этого дома даже днем.

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