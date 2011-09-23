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Истории из жизни

Колдунья из деревни

Историю эту рассказал мне мой муж, яростный противник всего мистического, но всё же.
После нашей свадьбы решили мы поехать к нему на родину в Ярославскую область, с роднёй знакомиться, перед тем как ехать, поведал он мне вот что.
В той деревне давным-давно произошла история: сидела около дома на лавочке девочка, лет 6-7, играла куклами, лето, тепло, хорошо.
Шла мимо старушка, подошла к девочке, похлопала её по коленке и говорит: «Сидишь? Ну, сиди, сиди» и пошла дальше. Девочка собралась домой пойти, а ноги не держат, не идут, паралич.
Родители с ног сбились, всех врачей в городе объехали, никто причину назвать не может.
Пошли они к деревенской соседке, все ведьмой её считали, слухи ходили, что она колдунья, злая, а что поделать?
Понесли девочку к ней, а колдунья девочку посмотрела и отцу говорит:
- Ищите в доме красную тряпку, найдёте, сжечь её надо, тогда и дочка ваша ходить начнёт.
Перевернули весь дом, нет никакой тряпки, нет и всё!
Опять пошли к соседке, а она опять: «Ищи, есть тряпка, вижу я, есть».
Отец решился дом разбирать.
Большую часть разобрал, брёвнышко за брёвнышком, и правда, тряпка была между брёвнами спрятана, сожгли «подклад», всё как бабуля посоветовала, и правда, девочка ходить начала!
Что за бабка тогда к девочке подходила и зачем, никто не знал.
Про ту соседку, что девочке помогла, муж мой, да и бабушка его, когда мы были в деревне, разные истории рассказывали. Говорили, что в День Ивана Купала из печной трубы в её доме «нечисть» всякая вылетает, люди в деревне боятся её очень, мимо дома её стараются не ходить.
Одна семья лишь обратилась к ней, и помогла, не отказала, но страх на деревню она наводит всё равно.
Не знаю, правда это или деревенские страшилки, но было не очень приятно находиться там, наслушавшись всего этого. Дом той бабули через 2 дома от нас стоит.

Автор: Нина.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:49
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:49 by Сделано_в_СССРПросмотров: 210Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Девочка старушка паралич колдунья «подклад» «нечисть»

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 07:06
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Комментариев: 6 595
Одна семья лишь обратилась к ней, и помогла, не отказала, но страх на деревню она наводит всё равно.

Вот она людская благодарность...(
Если человек обладает знаниями гораздо большими , чем у остальных , то кто же она , как не ведьма?
Понятно дело возле дома черти хоровод водят , и на шабаш вылетает по пятницам.)) Нет что б хоть мало мальски знания перенимать людям проще жуть нагонять на себя любимых.
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#2 написал: devilltotheday
Сегодня, 07:29
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Комментариев: 520
Боюсь но за помощью иду-странное у вас понятие о жизни. Не бойтесь черти из дома не ползут. Это лишь иллюзия. Не верьте никому-все врут. Плюс.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#3 написал: ZelD
Сегодня, 08:39
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Комментариев: 85
Не могу понять, как та бабка тряпку между бревен подложила, сруб перетряхнула пока все спали?
Зарегистрирован: 17.02.2017
#4 написал: kusi
Сегодня, 08:51
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Комментариев: 6 595
Цитата: ZelD
Не могу понять, как та бабка тряпку между бревен подложила, сруб перетряхнула пока все спали?

По ходу когда дом строили тогда )
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:56
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История знакомая. Может и здесь была уже
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