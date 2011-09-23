Колдунья из деревни

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 210 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 06:49 by

Историю эту рассказал мне мой муж, яростный противник всего мистического, но всё же.После нашей свадьбы решили мы поехать к нему на родину в Ярославскую область, с роднёй знакомиться, перед тем как ехать, поведал он мне вот что.В той деревне давным-давно произошла история: сидела около дома на лавочке девочка, лет 6-7, играла куклами, лето, тепло, хорошо.Шла мимо старушка, подошла к девочке, похлопала её по коленке и говорит: «Сидишь? Ну, сиди, сиди» и пошла дальше. Девочка собралась домой пойти, а ноги не держат, не идут, паралич.Родители с ног сбились, всех врачей в городе объехали, никто причину назвать не может.Пошли они к деревенской соседке, все ведьмой её считали, слухи ходили, что она колдунья, злая, а что поделать?Понесли девочку к ней, а колдунья девочку посмотрела и отцу говорит:- Ищите в доме красную тряпку, найдёте, сжечь её надо, тогда и дочка ваша ходить начнёт.Перевернули весь дом, нет никакой тряпки, нет и всё!Опять пошли к соседке, а она опять: «Ищи, есть тряпка, вижу я, есть».Отец решился дом разбирать.Большую часть разобрал, брёвнышко за брёвнышком, и правда, тряпка была между брёвнами спрятана, сожгли «подклад», всё как бабуля посоветовала, и правда, девочка ходить начала!Что за бабка тогда к девочке подходила и зачем, никто не знал.Про ту соседку, что девочке помогла, муж мой, да и бабушка его, когда мы были в деревне, разные истории рассказывали. Говорили, что в День Ивана Купала из печной трубы в её доме «нечисть» всякая вылетает, люди в деревне боятся её очень, мимо дома её стараются не ходить.Одна семья лишь обратилась к ней, и помогла, не отказала, но страх на деревню она наводит всё равно.Не знаю, правда это или деревенские страшилки, но было не очень приятно находиться там, наслушавшись всего этого. Дом той бабули через 2 дома от нас стоит.Автор: Нина.

Ключевые слова: Девочка старушка паралич колдунья «подклад» «нечисть»

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