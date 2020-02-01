Дальнобойщики делятся своими самыми жуткими случаями

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:32

ulianojka Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:32 by

***Ехал как-то по востоку штата Вашингтон. На тех дорогах мне не попадались ни остановки, ни города, но я наколесил уже порядочно по тому району, так что знал, что примерно каждые 40 миль попадаются грунтовые площадки, на которые можно съехать с дороги и спокойно припарковаться. Вот я, собственно, и решил остановиться на одной из таких и поспать. Я прикрыл шторы и прилёг, чтобы посмотреть что-нибудь в телефоне.Где-то через час я услышал, как кто-то пытается открыть дверь со стороны водителя. Надо сказать, всё то время я не слышал, чтобы кто-то проезжал по дороге, но делать было нечего, и я собрался было встать, чтобы подглядеть из-под занавесок на стучавшегося, но стоило лишь мне начать вглядываться в ночную тьму из окна, как я тут же услышал, что теперь пытаются открыть и дверь со стороны пассажира. Я попробовал посмотреть сверху через занавески, но ничего так и не разглядел в кромешной темноте. Тогда я завел грузовик и включил свет.Я настолько испугался тогда, что даже при свете не раскрывал полностью шторы, а смотрел лишь в зазоры. Однако никого рядом не было, поэтому я лишь глубоко вздохнул и, задёрнув шторы, лёг обратно.Но как только я успокоился и убедил себя в том, что все это случилось из-за ветра (а тогда было довольно ветрено), так тут же раздался звук, как будто бы кто-то пытается приоткрыть вентиляционное отверстие. Ручки на дверцах задергались, а грузовик заходил ходуном, как будто бы кто-то пытался на него вскарабкаться. Я нажал на сигнал, чтобы хоть как-то вспугнуть незваных гостей, но это лишь вызвало ещё больше шума; вдобавок послышался стук пальцев об окна и раму, а со стороны подвески послышался свист воздуха.А затем всё внезапно прекратилось. Пару мгновений я слышал лишь своё прерывистое дыхание и стук сердца, но затем я услышал, как мимо меня проезжает грузовик. Я прождал еще несколько часов, но больше ЭТО не появлялось.Наутро я так и не смог найти видимых повреждений у грузовика или следов ног вокруг. Но на каждом окне были видны следы маленьких рук, как будто их оставил маленький ребёнок…***Где-то в 2006 я ехал на бортовом грузовике, нагруженном кучей стройматериала (гипсокартоном, кровлей; точно не помню, но оно все было упаковано в коробки, помню, перетянул их ещё стяжками для крепления). Все действо происходило где-то в сельской местности штата Теннесси, между Нэшвиллом и Мемфисом, ближе к границе штатов Теннесси, Алабама и Мемфиса.Мне нужно было обернуть всё брезентом, поэтому я привязал груз, обернул всё им и покинул грузоотправителя. Пятью милями дальше, в глуши, посреди леса, я заметил, что мой брезент развевается на ветру. Кое-как я прикрепил его обратно, но долго бы это не продержалось, поэтому я решил съехать с дороги и сделать всё как надо. Всё было уже сделано, осталось только завернуть все обратно в брезент, как вдруг я заметил парня на одной со мной стороне дороги, движущегося прямо к моему грузовику.Сперва я просто решил приглядывать за ним, ибо мы были в глуши и мало ли, что может случиться, при этом продолжая работу. Как только дело у меня дошло до закрепления ремней, то этот чувак подошел ко мне достаточно близко для того, чтобы я стал больше обращать внимание на него, чем на свою работу. Я взял свою штангу для лебедки и положил ее на трейлер на всякий случай (8 фунтов металла 4 дюйма в длину, штука нужна для укрепления ремней, стяжек и т.д.).Парень подошел ко мне и первое, что бросилось мне в глаза, были его волосы. Прическа у него была какая-то неряшливая, как чёрт знает что. Будто бы парень хотел себе волосы обрезать, но с ним случился какой-то припадок в процессе, и в результате он послал все подальше, и пошел так. Глаза у него были как у сумасшедшего, на глаза пьяного или наркомана не похожи, но всё равно создавалось впечатление, что крыша у парня потекла уже давно. Одежда была грязная и рваная; мне запомнилось ещё, что на одном из его белых ботинок не было шнурков, а язычок был явно не там, где надо.Он остановился передо мной и сказал: «У меня выдалась долгая прогулка». Ну и я такой, мол, ага, конечно, да ты же в глуши. Я ему прозрачно намекнул на то, что, мол, нечего здесь околачиваться. Он кивает, идёт дальше, а затем разворачивается около водительской двери, возвращается и снова: «У меня выдалась долгая прогулка». На сей раз я ему объяснил, что ну никак я его не подвезу (у меня страховка, все дела и т.д.), извинился. Он вроде понял и ушел.Дождавшись, когда он отойдет достаточно далеко, я продолжил работу, одним глазом, впрочем, посматривая на парня. Когда я закончил, я снова повернулся в его сторону, чтобы проверить, где он; он был в 100 ярдах от меня и двигался снова ко мне. Выглядело всё так, как будто он говорил по телефону; он приложил руку к лицу.Я заскочил в грузовик, положив штангу для лёбедки на пассажирское сиденье на всякий случай. Когда я еще раз взглянул на парня, я понял, что он болтает не по телефону, а со своей собственной рукой! Причем «диалог» был отнюдь не доброжелательным, а явно агрессивным каким-то. В общем, завёл я грузовик и рванул сразу, даже не смотря на дорогу. Когда я проезжал мимо него, он одарил меня своим "особым" взглядом; руку, впрочем, он еще держал у лица. Однако, когда я отдалился и посмотрел в зеркало заднего вида, то сзади не было ни души. До сих пор мурашки от него по коже как вспомню!Автор: via masun.

Ключевые слова: Дальнобойщик дорога непонятное парень

Другие, подобные истории: