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Сны

Скорая помощь во сне

Была у меня подруга ещё со школьной скамьи, но жизнь нас разлучила, живём в разных городах, видимся очень редко.

Случилось это лет 8 назад. В ту ночь муж был в ночную смену, в доме была я с маленькой дочкой, ей было года полтора, и моей бабушкой.

Снится мне, что будто сидим мы с моей подругой, разговариваем. И вдруг она как подскочит... да к окну как кинется. Пытается на подоконник ногами встать, я её сгоняю, а она всё также лезет внаглую. К слову сказать, у нас тогда были деревянные рамы, и на зиму я утепляла окна ватой и заклеивала полосками ткани.

Так вот. Моя подруга все-таки влезла на окно и стала от форточки отдирать ткань, и пытается её открыть. А я так сильно на неё рассердилась, что аж проснулась.

Проснулась и ничего понять не могу, вся квартира в дыму. Я на кухню проверить иду, а там из поддувала вырвался уголек, и загорелся веник, а над веником полотенца висели, а над печкой шторы. Не проснись я, угорели бы все, как пить дать.

Если бы не сон, то, наверное, я сама бы не проснулась, спала в те времена... как убитая, уставала с ребёнком сильно.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:57
Сегодня, 10:57 by ПлюшечкаПросмотров: 27Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Сон подруга дым авторская история

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Комментарии

#1 написал: джей би
Сегодня, 12:27
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Вполне возможно, что нет никакой мистики. Логично, что если мерзнешь, то снится снег. А тут организм намекал, что не плохо бы свежего воздуха получить.
Зарегистрирован: 11.08.2012
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