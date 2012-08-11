Скорая помощь во сне

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:57

Плюшечка Просмотров: 27 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:57 by

Была у меня подруга ещё со школьной скамьи, но жизнь нас разлучила, живём в разных городах, видимся очень редко.Случилось это лет 8 назад. В ту ночь муж был в ночную смену, в доме была я с маленькой дочкой, ей было года полтора, и моей бабушкой.Снится мне, что будто сидим мы с моей подругой, разговариваем. И вдруг она как подскочит... да к окну как кинется. Пытается на подоконник ногами встать, я её сгоняю, а она всё также лезет внаглую. К слову сказать, у нас тогда были деревянные рамы, и на зиму я утепляла окна ватой и заклеивала полосками ткани.Так вот. Моя подруга все-таки влезла на окно и стала от форточки отдирать ткань, и пытается её открыть. А я так сильно на неё рассердилась, что аж проснулась.Проснулась и ничего понять не могу, вся квартира в дыму. Я на кухню проверить иду, а там из поддувала вырвался уголек, и загорелся веник, а над веником полотенца висели, а над печкой шторы. Не проснись я, угорели бы все, как пить дать.Если бы не сон, то, наверное, я сама бы не проснулась, спала в те времена... как убитая, уставала с ребёнком сильно.

Ключевые слова: Сон подруга дым авторская история

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