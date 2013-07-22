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Страшные фото

Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии

Своеобразное творчество коллекционера-таксидермиста Mothmeister. Как поясняет сам автор этих фотографий, он и его супруга в них создают некий "свой мир", делая что-то вроде фотопортретов странных уродливых созданий, носящих маски. Для Mothmeister'ов это своеобразная форма протеста, их реакция на современную "культуру селфи-фото" и стандарты красоты, навязываемые средствами массовой информации. Это что-то вроде жуткой сюрреалистической сказки... Впрочем, смотрите и судите сами.

Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии
Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии

Автор - darklot.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:51
Сегодня, 08:51 by Сделано_в_СССРПросмотров: 64Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Оригинальный арт шокирующие фото творчество

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Сегодня, 09:16
0
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Комментариев: 2 104
какой ужас! мне всегда было интересно что побуждает таких людей на творчество? они испытывают кайф от этого?
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#2 написал: Red Scorpion
Сегодня, 16:30
0
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3564|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 380
Цитата: Pmariam
какой ужас! мне всегда было интересно что побуждает таких людей на творчество? они испытывают кайф от этого?

... Больная фантазия или белая горячка. Прикинь , они бы к тебе ночью прикрались и молча встали у кровати...

Сделано_в_СССР, где ты это все берешь? laughing Плюс тебе..
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
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