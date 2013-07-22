Таксидермия плюс сюрреализм - жуткие фотографии

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 64 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 08:51 by

Своеобразное творчество коллекционера-таксидермиста Mothmeister. Как поясняет сам автор этих фотографий, он и его супруга в них создают некий "свой мир", делая что-то вроде фотопортретов странных уродливых созданий, носящих маски. Для Mothmeister'ов это своеобразная форма протеста, их реакция на современную "культуру селфи-фото" и стандарты красоты, навязываемые средствами массовой информации. Это что-то вроде жуткой сюрреалистической сказки... Впрочем, смотрите и судите сами.Автор - darklot.

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