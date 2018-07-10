Интуиция

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:19

Елена Лис Просмотров: 816 Комментарии: 19 +17 Сегодня, 08:19 by

Много раз в жизни я находилась буквально на волоске от смерти, но в самый последний момент Смерть либо меняла свои планы относительно меня, либо меня уберегал Ангел-хранитель, либо же я сама искусно избегала опасностей благодаря своей интуиции.Возможно, какие-то паранормальные способности передаются людям из поколения в поколение, по наследству так сказать. Ведь есть же, например, предрасположенность рода к определенным заболеваниям. Так почему бы и не взять от предков умение предвидеть наперед какие-то ситуации или просто интуитивно чувствовать опасность.Помню как-то меня, 3-ёхлетнюю малышку, отец повёз знакомить с прабабушкой. Она жила достаточно нелюдимо, в каком-то заброшенном уральском посёлке, коих в нашей области бесчисленное количество. На тот момент ей было 106 (!) лет, но несмотря на свой возраст, она прекрасно управлялась по хозяйству. В её ухоженном огороде росли различные овощи, под садовыми деревьями, соблюдая чёткую геометрию, располагались образцовые грядки с различными лекарственными травами.Сам же дом был небольшой, но какой-то тёмный и будто вросший в землю. Может быть таким он мне казался на контрасте, так как на улице всё было залито ярким летним солнечным светом, а прабабушка, отрицая все блага цивилизации, ни в какую не пользовалась электричеством. Окна же в доме были необычно маленькие, чуть больше современных форточек, и, соответственно, пропуская мало света, поддерживали внутри атмосферу вечного полумрака.Господи, как же я не хотела сидеть внутри этого дома! К тому же древняя родственница наводила на меня безотчетный страх и такой невыносимый ужас, что я не могла даже выдавить из себя как меня зовут. Я думала, если бы Баба-Яга существовала на самом деле, то она выглядела бы в точности как моя прабабушка. Маленькая, сухонькая, скрюченная старушка, в каком-то тряпье, напоминающем лохмотья, с невероятно кривыми узловатыми пальцами и скрипучим нечеловеческим голосом.Отец, видя моё настроение и страх, сказал: "Можешь походить по дому, посмотреть как живёт прабабушка, только на улицу не выходи, там во дворе колодец, упадешь не дай Бог." На что родственница , рассмеявшись, хмыкнула и сказала, дословно: "Ты не смотри, что дочь малая, она опасность за версту чует, да и берегут её, что так просто не погубить. А силы у неё даже больше, чем у меня: если захочет, - то ей воспользуется."Какую силу имела в виду прабабушка - я до сих пор так и не поняла, но то, что в самый последний момент меня будто отводит от опасностей - это факт.К слову сказать, за моей родственницей была слава знахарки и травницы (кто-то даже считал её ведьмой), говорили, что она людей лечит заговорами и травами, но может неугодным и несчастья накликать.Я же за собой никаких лекарских способностей не замечала. В травах особо не разбираюсь, ну если только чай люблю с мятой и ромашкой пить.А после той поездки, примерно через месяц, произошёл один случай, который положил начало череде ситуаций, спасающих меня от неприятностей.В то время мы жили в типовой 5-иэтажной "хрущевке", где на улице с торца дома была расположена лестница, ведущая в подвал, а над ней, на толстых деревянных столбах, - большая металлическая, с перекрытиями, крыша.Мы же, будучи добрыми детьми, постоянно бегали в этот подвал подкармливать бездомных кошек. Так было и в тот раз. Мы принесли еды кошкам, накормили их и расселись, как цыплята на насесте, на этих подвальных ступеньках, гладя кошачьих подопечных. И вдруг меня будто подбросило наверх, я, сама не осознавая, схватила за руку одну подружку, вытолкнула другую и выскочила из-под крыши. В ту же секунду эта крыша рухнула на ступеньки, где мы сидели ещё мгновение назад.К сожалению, не все отделались лишь испугом. Мальчик Паша, который приехал погостить на лето к нашей соседке, остался на лестнице, не успев выскочить.На наши крики прибежали взрослые. Несколько мужчин, подняв упавшую из-за прогнившего столба крышу, вытащили из-под неё находившегося без сознания Пашу. Мальчика увезли на "скорой", у него были многочисленные переломы и, как позже выяснилось, внутренние повреждения, вызвавшие кровотечения, несовместимые с жизнью.Я долго плакала ночами, думая, что виновата, что нужно было успеть вытолкнуть и мальчика.Случившееся я запомнила на всю жизнь.Прабабушку свою я больше не видела, но она часто мне снилась в своём страшном доме, с пучками травы, развешенной гирляндами по стенам и жутком полумраке, её окружающем.Автор: Елена Лис.

Ключевые слова: Прабабушка дом интуиция крыша мальчик кошки авторская история

Другие, подобные истории: