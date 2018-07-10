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Истории из жизни

Интуиция

Много раз в жизни я находилась буквально на волоске от смерти, но в самый последний момент Смерть либо меняла свои планы относительно меня, либо меня уберегал Ангел-хранитель, либо же я сама искусно избегала опасностей благодаря своей интуиции.

Возможно, какие-то паранормальные способности передаются людям из поколения в поколение, по наследству так сказать. Ведь есть же, например, предрасположенность рода к определенным заболеваниям. Так почему бы и не взять от предков умение предвидеть наперед какие-то ситуации или просто интуитивно чувствовать опасность.

Помню как-то меня, 3-ёхлетнюю малышку, отец повёз знакомить с прабабушкой. Она жила достаточно нелюдимо, в каком-то заброшенном уральском посёлке, коих в нашей области бесчисленное количество. На тот момент ей было 106 (!) лет, но несмотря на свой возраст, она прекрасно управлялась по хозяйству. В её ухоженном огороде росли различные овощи, под садовыми деревьями, соблюдая чёткую геометрию, располагались образцовые грядки с различными лекарственными травами.

Сам же дом был небольшой, но какой-то тёмный и будто вросший в землю. Может быть таким он мне казался на контрасте, так как на улице всё было залито ярким летним солнечным светом, а прабабушка, отрицая все блага цивилизации, ни в какую не пользовалась электричеством. Окна же в доме были необычно маленькие, чуть больше современных форточек, и, соответственно, пропуская мало света, поддерживали внутри атмосферу вечного полумрака.

Господи, как же я не хотела сидеть внутри этого дома! К тому же древняя родственница наводила на меня безотчетный страх и такой невыносимый ужас, что я не могла даже выдавить из себя как меня зовут. Я думала, если бы Баба-Яга существовала на самом деле, то она выглядела бы в точности как моя прабабушка. Маленькая, сухонькая, скрюченная старушка, в каком-то тряпье, напоминающем лохмотья, с невероятно кривыми узловатыми пальцами и скрипучим нечеловеческим голосом.

Отец, видя моё настроение и страх, сказал: "Можешь походить по дому, посмотреть как живёт прабабушка, только на улицу не выходи, там во дворе колодец, упадешь не дай Бог." На что родственница , рассмеявшись, хмыкнула и сказала, дословно: "Ты не смотри, что дочь малая, она опасность за версту чует, да и берегут её, что так просто не погубить. А силы у неё даже больше, чем у меня: если захочет, - то ей воспользуется."

Какую силу имела в виду прабабушка - я до сих пор так и не поняла, но то, что в самый последний момент меня будто отводит от опасностей - это факт.

К слову сказать, за моей родственницей была слава знахарки и травницы (кто-то даже считал её ведьмой), говорили, что она людей лечит заговорами и травами, но может неугодным и несчастья накликать.

Я же за собой никаких лекарских способностей не замечала. В травах особо не разбираюсь, ну если только чай люблю с мятой и ромашкой пить.

А после той поездки, примерно через месяц, произошёл один случай, который положил начало череде ситуаций, спасающих меня от неприятностей.

В то время мы жили в типовой 5-иэтажной "хрущевке", где на улице с торца дома была расположена лестница, ведущая в подвал, а над ней, на толстых деревянных столбах, - большая металлическая, с перекрытиями, крыша.

Мы же, будучи добрыми детьми, постоянно бегали в этот подвал подкармливать бездомных кошек. Так было и в тот раз. Мы принесли еды кошкам, накормили их и расселись, как цыплята на насесте, на этих подвальных ступеньках, гладя кошачьих подопечных. И вдруг меня будто подбросило наверх, я, сама не осознавая, схватила за руку одну подружку, вытолкнула другую и выскочила из-под крыши. В ту же секунду эта крыша рухнула на ступеньки, где мы сидели ещё мгновение назад.

К сожалению, не все отделались лишь испугом. Мальчик Паша, который приехал погостить на лето к нашей соседке, остался на лестнице, не успев выскочить.

На наши крики прибежали взрослые. Несколько мужчин, подняв упавшую из-за прогнившего столба крышу, вытащили из-под неё находившегося без сознания Пашу. Мальчика увезли на "скорой", у него были многочисленные переломы и, как позже выяснилось, внутренние повреждения, вызвавшие кровотечения, несовместимые с жизнью.

Я долго плакала ночами, думая, что виновата, что нужно было успеть вытолкнуть и мальчика.

Случившееся я запомнила на всю жизнь.

Прабабушку свою я больше не видела, но она часто мне снилась в своём страшном доме, с пучками травы, развешенной гирляндами по стенам и жутком полумраке, её окружающем.


Автор: Елена Лис.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:19
Сегодня, 08:19 by Елена ЛисПросмотров: 816Комментарии: 19
+17

Ключевые слова: Прабабушка дом интуиция крыша мальчик кошки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Сегодня, 09:06
+5
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Репутация: (318|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 662
Только после 30 лет меня подтолкнуло в ту сторону, где я смогла понять, как пользоваться тем, что меня отличает от других. И то ещё не до конца. Ну хотя бы направление указали)
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#2 написал: Vologodskaya
Сегодня, 10:08
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 35
мистики нет. Способности есть, просто не развиваете.
Зарегистрирован: 20.06.2017
#3 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 10:41
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (88|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 764
Елена, улыбнуло, что в травах не разбираетесь. А вы пробовали? Мне кажется если начнёте, то получится. Череда событий которые с вами происходит приводят в ужас. Как вы с этим живёте? Сейчас это до сих пор продолжается?

Цитата: Vologodskaya
мистики нет. Способности есть, просто не развиваете.

Если бы мы все обладали способностями, то мистики не было.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 11:27
+5
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Комментариев: 578
Знающий человек была прабабушка. И автору конечно тоже передалось. Согласна, что нужно способности развивать.
Одна моя прабабушка тоже была знахаркой по рассказам. Кто знает, может жили они у нас даже в одних местах. smile
Плюс
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:10
+1
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Репутация: (318|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 662
Цитата: Мария Сайгина
Если бы мы все обладали способностями, то мистики не было.

Тогда бы мистикой считалось отсутствие способностей)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#6 написал: Tanusha13666
Сегодня, 12:46
+2
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Репутация: (35|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 551
Классная история. Но похоже с возрастом ошиблись. В 3 года всё помнить и плакать ночами из-за погибшего мальчика? Что-то тут не так mmmm
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#7 написал: Елена Лис
Сегодня, 13:18
+3
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (37|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 57
Цитата: Tanusha13666
Классная история. Но похоже с возрастом ошиблись. В 3 года всё помнить и плакать ночами из-за погибшего мальчика? Что-то тут не так mmmm

Нет, не ошиблась. У нас у всех в семье память хорошая, даже с раннего возраста. Моя дочь помнит даже ,что с ней в год приключалось. А я помню, как в два года была на ёлке у папы на работе. Конечно, не совсем все дни помню, а особенно запоминаются яркие события.

[quote=Мария Сайгина]Елена, улыбнуло, что в травах не разбираетесь. А вы пробовали? Мне кажется если начнёте, то получится. Череда событий которые с вами происходит приводят в ужас. Как вы с этим живёте? Сейчас это до сих пор продолжается?

Нет, с травами особо не экспериментировала, да и честно говоря,не представляю, где и как в наше время их собирать. В аптеке проще купить:).
А, насчёт, событий , да. До сих пор, не совсем обычные истории со мной случаются. Может уже не настолько драматические, но всё же... Сейчас детей своих стараюсь уберечь, дочку предупреждаю, иногда запрещаю ей куда-нибудь ехать или с кем-то общаться. Она, слава Богу, верит мне и слушается.

Цитата: Jako tako
Знающий человек была прабабушка. И автору конечно тоже передалось. Согласна, что нужно способности развивать.
Одна моя прабабушка тоже была знахаркой по рассказам. Кто знает, может жили они у нас даже в одних местах. smile
Плюс

А как развивать эти способности? Я даже не представляю.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#8 написал: Arhip
Сегодня, 14:00
+6
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Публикаций: 71
Комментариев: 1 541
Цитата: Tanusha13666
Классная история. Но похоже с возрастом ошиблись. В 3 года всё помнить и плакать ночами из-за погибшего мальчика? Что-то тут не так


В 3 года можно. Может и не все, но особенно яркие моменты в жизни запросто.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#9 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:35
+3
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Комментариев: 1 662
Цитата: Arhip
В 3 года можно. Может и не все, но особенно яркие моменты в жизни запросто.

Да, да, можно запомнить. И более ранние события откладываются. Да, не все.
Не знаю, как на счет яркости, но я отлично помню свою меховую шапку, из искусственной чебурашки, которая у меня была с 2 до 3 лет)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#10 написал: акжана
Сегодня, 14:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1110|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 281
Развитая интуиция, тоже самое как некий дар когда люди хорошо слышат информацию подсознания и умеют подчиняться. Удивительно, то, что маленький ребенок мгновенно среагировал, видимо действительно подобное происходит неосознанно. Интересная история. Плюс++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#11 написал: Black Bagira
Сегодня, 15:00
+2
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Репутация: (961|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 578
Цитата: Tanusha13666
В 3 года всё помнить

Я себя помню даже и раньше. Интересно. Мальчика очень жаль.
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#12 написал: Arhip
Сегодня, 15:13
+5
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1540|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 541
Цитата: Light_a_dark
Да, да, можно запомнить. И более ранние события откладываются. Да, не все.
Не знаю, как на счет яркости, но я отлично помню свою меховую шапку, из искусственной чебурашки, которая у меня была с 2 до 3 лет)))


У меня сохранились воспоминания тех времен, когда я ходить не мог. Пол, по которому я ползал и как я выбирался из манежа. Из манежа кстати физически невозможно вылезти, но мне удалось.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#13 написал: Jako tako
Сегодня, 16:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (66|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 578
Цитата: Light_a_dark

Да, да, можно запомнить. И более ранние события откладываются. Да, не все.
Не знаю, как на счет яркости, но я отлично помню свою меховую шапку, из искусственной чебурашки, которая у меня была с 2 до 3 лет)))

У кого как, наверное. Я тоже из тех, кому повезло с воспоминаниями. В основном все самые яркие из детства связаны с запахами. Даже самые ранние. (У меня очень странное отношение к ароматам и запахам, слегка маниакальное). Поэтому меня не смутил описанный возраст.

Цитата: Елена Лис

А как развивать эти способности? Я даже не представляю.

Мне кажется, прислушиваться к ощущениям в первую очередь. Особенно перед важными решениями/событиями. )
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#14 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:55
+1
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Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 121
Комментариев: 6 347
Цитата: Tanusha13666
Классная история. Но похоже с возрастом ошиблись. В 3 года всё помнить и плакать ночами из-за погибшего мальчика? Что-то тут не так mmmm

Я тоже так думаю. Ничего не помню. Думаю, помнящие привирают и лукавят.

И вообще, реальных людей не знаю, которые бы помнили. Здесь только "продвинутые" не на шутку.
Цитата: Arhip
Цитата: Light_a_dark
Да, да, можно запомнить. И более ранние события откладываются. Да, не все.
Не знаю, как на счет яркости, но я отлично помню свою меховую шапку, из искусственной чебурашки, которая у меня была с 2 до 3 лет)))


У меня сохранились воспоминания тех времен, когда я ходить не мог. Пол, по которому я ползал и как я выбирался из манежа. Из манежа кстати физически невозможно вылезти, но мне удалось.

Тебе тоже не верю.
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#15 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 17:00
+4
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Публикаций: 17
Комментариев: 1 764
Помню фрагмент. Горка, я сижу в красных колготках с огромной дыркой на колене. И колготки тоненькие такие. И как то у мамы спросила могло быть такое. Она сказала, что это было в Ленинграде, мне было 3 года. Родственники у которых мы были в гостях подарили мне капроновые (1978г!) детские колготочки, синие и красные. Мама меня нарядила и мы пошли гулять во двор. Я увидела горку и полезла. Естественно зацепила колготину. Дыра. Так я потом ещё с неё и съехала. Так что все колготки были в хлам разорваны. Нарядная я была минут 10. smeh Мама мне говорила, что помнить я этого не могу, типа слишком мала была. А я всего и не помню, только этот фрагмент.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#16 написал: Light_a_dark
Сегодня, 17:10
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Комментариев: 1 662
Цитата: Arhip
Из манежа кстати физически невозможно вылезти, но мне удалось.

Моя дочь не вылазила, а вываливались)
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#17 написал: ninabond
Сегодня, 17:17
+3
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Публикаций: 13
Комментариев: 946
Да, конечно. Себя в трехлетнем возрасте тоже помню. И даже раньше. Мы жили в полуподвальном помещении на несколько семей до моих 2,5 лет а потом переехали в новенькую хрущевку) И когда я взрослая стала описывать маме расположение мебели в нашей комнате в полуподвальчике, она очень удивилась. И помню как бегали по огромным коридорам шумной ватагой ребятишек и еще очень многое.Так что тут сомнений не возникает. Автору плюс.
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#18 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 19:05
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Репутация: (88|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 764
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Arhip
Из манежа кстати физически невозможно вылезти, но мне удалось.

Моя дочь не вылазила, а вываливались)

О, да smeh голь на выдумки горазда. Мой тоже наваливался, что манеж падал и сын на воле.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#19 написал: Елена Лис
Сегодня, 19:44
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Репутация: (37|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 57
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Arhip
Из манежа кстати физически невозможно вылезти, но мне удалось.

Моя дочь не вылазила, а вываливались)

О, да smeh голь на выдумки горазда. Мой тоже наваливался, что манеж падал и сын на воле.

А у меня и дочь и сын из манежа вылазили. Сын не знаю как - никак не могла подловить момент:) , а дочка все игрушки и кубики в горку стаскивала и по ней вылазила. Детки при желании ото всюду выход найдут 336
Зарегистрирован: 26.10.2020
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