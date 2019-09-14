Несколько историй о домовых. Часть 2

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:58

Синица 55 Просмотров: 235 Комментарии: 6 +13 Сегодня, 13:54 by

Доброго времени суток всем! Продолжаю свою серию историй из жизни про домовых.Случилось это со мной в 1999 году, когда приходилось перебиваться с одного заработка на другой, поскольку "родной" ВУЗ "помахал ручкой" и никакого трудоустройства не предоставил. Не со мной одной это было.На тот момент работала я в заведении, которое помимо обычных услуг кафе, предоставляло услуги игорного заведения. График был ненормированный, разойтись игроки могли в 4 часа утра. Поэтому спала я днем. Снимала комнату рядом с заведением.Кто-то может сказать, что это банальный сонный паралич, но я так не думаю. Слишком "вживую" это все происходило... Было уже утро, самая сладкая утренняя лень, когда уже почти проснулся, а идти на холодную улицу не надо. Лежу я на своей кровати, на спине, слегка согнув ноги в коленях и ощущаю, что кто-то стоит рядом, смотрит сверху. Почему-то было ощущение мужского взгляда. Сначала подумала, что это старший сын хозяйки, но решила что нет, поскольку нас, квартиранток, он недолюбливал... И парфюм у него был узнаваем и пах, откровенно, неприятно.Я почувствовала, что шевелиться не могу и глаза открыть тоже. ЭТО, стоящее рядом, взяло меня за волосы, и не очень больно начало поворачивать мое лицо из стороны в сторону, оценивая, как мне показалось. Это было ужасно страшно. Еще страшнее стало, когда я ощутила, что ОНО залазит на меня . Я услышала тяжелое, хриплое дыхание и тяжесть мужского тела. Это тело было очень волосатое. Пришло осознание, что если ОНО завершит задуманное, ОНО от меня не отстанет и с этой квартиры придется практически убегать.Я начала молиться как смогла, ведь была практически неверующей и некрещеной. Моя мать долго была атеисткой и не окрестила меня. ОНО исчезло, оставив мне ужас от произошедшего. Настолько реальные ощущения, что поверить в банальные галлюцинации не возможно.С квартиры этой я съехала все равно. А после пошла самостоятельно и осознанно покрестилась в маленькой, скромной церквушке.

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