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Истории из жизни

Несколько историй о домовых. Часть 2

Доброго времени суток всем! Продолжаю свою серию историй из жизни про домовых.
Случилось это со мной в 1999 году, когда приходилось перебиваться с одного заработка на другой, поскольку "родной" ВУЗ "помахал ручкой" и никакого трудоустройства не предоставил. Не со мной одной это было.
На тот момент работала я в заведении, которое помимо обычных услуг кафе, предоставляло услуги игорного заведения. График был ненормированный, разойтись игроки могли в 4 часа утра. Поэтому спала я днем. Снимала комнату рядом с заведением.
Кто-то может сказать, что это банальный сонный паралич, но я так не думаю. Слишком "вживую" это все происходило... Было уже утро, самая сладкая утренняя лень, когда уже почти проснулся, а идти на холодную улицу не надо. Лежу я на своей кровати, на спине, слегка согнув ноги в коленях и ощущаю, что кто-то стоит рядом, смотрит сверху. Почему-то было ощущение мужского взгляда. Сначала подумала, что это старший сын хозяйки, но решила что нет, поскольку нас, квартиранток, он недолюбливал... И парфюм у него был узнаваем и пах, откровенно, неприятно.
Я почувствовала, что шевелиться не могу и глаза открыть тоже. ЭТО, стоящее рядом, взяло меня за волосы, и не очень больно начало поворачивать мое лицо из стороны в сторону, оценивая, как мне показалось. Это было ужасно страшно. Еще страшнее стало, когда я ощутила, что ОНО залазит на меня . Я услышала тяжелое, хриплое дыхание и тяжесть мужского тела. Это тело было очень волосатое. Пришло осознание, что если ОНО завершит задуманное, ОНО от меня не отстанет и с этой квартиры придется практически убегать.
Я начала молиться как смогла, ведь была практически неверующей и некрещеной. Моя мать долго была атеисткой и не окрестила меня. ОНО исчезло, оставив мне ужас от произошедшего. Настолько реальные ощущения, что поверить в банальные галлюцинации не возможно.
С квартиры этой я съехала все равно. А после пошла самостоятельно и осознанно покрестилась в маленькой, скромной церквушке.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:58
Сегодня, 13:54 by Синица 55Просмотров: 235Комментарии: 6
+13

Ключевые слова: Хозяин дома съемная квартира сонный паралич сын хозяйки атеистка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 15:22
+5
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Комментариев: 560
Одна история страшнее другой.
Все мои представления о добрых дедушках-домовых рушатся о жестокую реальность. smile
Начать молиться в таком случае - самое верное решение.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#2 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 15:33
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Комментариев: 850
Толку с того, что меня крестили, а в детстве всякое бывало. В детстве верила во всякое такое, теперь я скептик, ибо многому нашла объяснение. Не знаю даже как подобные явления оценивать, не особо верится, и всё тут. Но обесценивать чужой опыт не хочется, у каждого в жизни всё разное и восприятие тоже разное, главное не зацикливаться на одной версии и допускать вероятность других версий. Плюс.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#3 написал: DRUID
Сегодня, 15:39
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Комментариев: 1 438
Вот жешь скотиняка шерстяная.

Но мне больше жутко от съёмных комнат и работы в кафешках с ненормированным графиком. Как будто в прошлом побывала, гадость какая.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 16:17
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Цитата: DRUID
Вот жешь скотиняка шерстяная.

По другому и не скажешь)
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#5 написал: Nlo
Сегодня, 16:20
+6
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Комментариев: 634
Вот похабник-то! Интересно, они к мужикам тоже пристают? В виде бабы двухметровой, волосатой... ogo
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 17:22
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Так это не домовой был, гадость какая-то прижилась в съёмной то, кто-то что-то приволок. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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