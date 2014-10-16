Аномалия

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:35

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Елена Лис Просмотров: 86 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 17:19 by

Одним тёплым осенним утром я, будучи студенткой ветеринарной академии, не спеша шла на занятия. Стояла золотая осень. Солнце щедро заливало жидким золотом небольшой уральский городок. Его лучи словно отражались на земле яркими всполохами опавших жёлто-багряных листьев. Птицы пели по-особенному чисто и красиво, видимо, предчувствуя надвигающиеся холода, будто стараясь напоследок никого не оставить равнодушным к своим, за душу берущим, трелям. Вся эта естественная и такая живая красота природы поднимала настроение, и мне пришлось немного пожалеть, увидев недалеко здание академии. Но, лирика-лирикой, а знания получать нужно, и я поспешила на занятия. Когда до входа в здание оставалось несколько метров, услышала колокольный перезвон. Дело в том, что рядом с оплотом ветеринарной медицины, находилась православная церковь, и я стала невольным слушателем завораживающего действа, призывающего верующих на службу.И вдруг...Резко наступила тишина, какая-то неестественная, нереальная, глухая и всепоглощающая. Будто кто-то одним нажатием отключил все существующие звуки, а я сама оказалась стоящей в поле. Оно было бесконечным,простирающимся до самого горизонта. Куда ни глянь, повсюду была сливающаяся с небом, начинающая желтеть, степная трава.Сказать, что я испугалась - это ничего не сказать. Мной овладела паника от нереальности и непонимания происходящего. Ведь в то время не было ни сотовых телефонов, ни каких-либо других, доступных каждому, средств связи или навигации.Я начала метаться из стороны в сторону, пытаясь найти выход, либо встретить хоть кого-нибудь из людей. Затем просто села на траву и разревелась. Представьте себе, обычную 17-летнюю девчонку-студентку, только недавно уехавшую от родителей в чужой город, да ещё попавшую в такую необъяснимую ситуацию, и вы поймёте, в какое отчаяние впала. Я не понимала, что мне делать...Но, как говорится: "У любой проблемы есть своё решение, нужно только суметь его найти". И я начала поиск своего решения.Мне пришла идея двигаться не в разные, а определённую сторону, стараясь не сбиться с выбранного направления. Не могу точно сказать, сколько времени я пропутешествовала по этому полю, но судя по ощущениям, несколько часов. Солнце было примерно на одном и том же уровне. Только это было уже не то ласковое, тёплое, утреннее солнышко, а равнодушное, чужеродное, холодное светило. Всё вокруг как будто излучало негатив, хотя, возможно, это было реакцией организма на необъяснимое перемещение.Каких только мыслей не проносилось в моей голове, пока я плутала по этой бескрайней пустоши. И вот, когда я была уже на грани истерики, увидела неторопливо идущую в мою сторону, женщину. И, словно по волшебству, вернулись привычные звуки, а под моими ногами, буквально из ниоткуда, материализовалась достаточно широкая, неасфальтированная, по типу просёлочной, дорога. Я, находясь в состоянии шока и одновременно облегчения, спросила у женщины, где нахожусь и как мне добраться до Троицка (именно там я училась). Ответ поверг меня в недоумение. Оказалось, я, каким-то непостижимым образом, очутилась в полях в Казахстане, и какой-либо транспорт ходит там очень редко.Но, на моё счастье, через пару часов, там должен был проходить рейсовый автобус, на котором и вернулась из своего незапланированного путешествия. Как я упрашивала суровую казахскую женщину-контролёра пустить меня в автобус без денег, билета и документов - это отдельная история.Очередным шоком для меня стало то, что отсутствовала трое суток. Подруга, тоже студентка, с которой на время учёбы, я снимала квартиру, сбилась с ног в поисках меня. Но, узнав, что я не появлялась на парах в академии,сделала вывод, что мне срочно понадобилось уехать к родителям домой и перестала беспокоиться за моё отсутствие.Так же, не менее странным был тот факт, что два дня, следующих за моим исчезновением, шли сильные дожди, а одежда и обувь на мне были сухие и чистые. Причёска (я заплетала перед выходом на учебу косу) была в идеальном порядке. И даже помада на губах была только что накрашена, хотя ни один мэйкап того времени не выдержал бы трёх суток, а потерпел фиаско в первые же часы. Ни друзьям, ни уж тем более родителям, о своём приключении я рассказывать ничего не стала, так как вряд ли бы поверили, а расстраивать попусту никого не хотелось.В общем, прошло уже 20 лет, а для меня до сих пор остаётся загадкой, что за сбой произошёл со временем и пространством, и каким образом я смогла переместиться за несколько сотен километров в одно мгновение.P.S. Я никогда не употребляла наркотиков или каких-либо психотропных веществ. Лунатизмом или потерей памяти не страдаю. Никаких психических отклонений не имею. Эти события происходили со мной реально и не были мной выдуманы.Автор - я.

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