Программа "Городок": а был ли третий?Приветствую всех читателей этой истории!
Когда-то давно здесь была размещена история о третьем актере, снимавшемся в телепрограмме "Городок", участвовавшем, однако, лишь в одном выпуске и, впоследствии, покончившим с собой (полная история - здесь).
Меня эта история интересовала очень давно, однако, лишь недавно я решился на какие-то действия в сторону расследования.
Заявляю сразу - история не расследована, по моему мнению, даже на 50%, однако, указанная мною информация может помочь другим исследователям. Копии представленных документов оставляют желать лучшего, ибо получилось двойное копирование: я делал копии с копий, причем "оригинальные" копии сами по себе были не лучшего качества.
Приступим.
Поскольку актер покончил жизнь самоубийством в довольно неспокойное время - 1993 год, - было проведено формальное расследование его смерти, быстро завершенное, поскольку ничего подозрительного в смерти Петренко найдено не было. Упомянутую в истории газету мне, к сожалению, найти не удалось, поэтому я решил действовать практически вслепую - попытаться найти дело на Литейном, при помощи знакомых. Мне было известно лишь примерное время начала дела и фамилия и имя фигуранта.
Однако даже при таких минимальных знаниях я смог найти достаточно много. Здесь представлены копии лишь самых важных документов, а также некоторая информация, которую мне продиктовали.
Итак, Владислав Георгиевич Петренко родился в 1949 году в городе Сталино (ныне Донецк). О семье ничего неизвестно. Служил в армии в 1968 - 1970 годах, вроде бы в артиллерии. В 1970-ые уже работал в Ленинградском ТЮЗе, о чем свидетельствует погашенный профсоюзный билет, причем, похоже, он изначально был заполнен как-то неправильно, однако, все равно приобщён к делу:
В середине - конце 1970-ых г.г. получил новый паспорт. К сожалению, копии разворота не было в деле, лишь вторая страница с фотографией. Итак, спешите видеть - актер Петренко в конце 1970-ых годов:
На этом подробные данные заканчиваются, остаются лишь предположения.
Видимо, с развалом СССР, Владислав увольняется из Ленинградского ТЮЗа и устраивается работать на телевидение, где знакомится с Юрием Стояновым. Я нашел копию купюры с телефоном и номером квартиры некого Юры (последние цифры телефона замазал):
Информации по поводу того самого загадочного выпуска нет, как я ни старался найти, - лишь копирования оригинальной истории, не более. Однако я смог найти подтверждение смерти Петренко - заявление от его жены о выписке. Обратите внимание на почерк - скорее, детский:
Собственно, на этом и заканчивается история жизни актера Владислава Петренко.
Какой-либо информации о нём в интернете я найти не смог.
Не буду строить никаких предположений относительно причин смерти - обвинять кого-то бессмысленно, из участников мистического "трио" остался лишь Юрий Стоянов.
Возможно, кто-то и возьмется за полноценное расследование этой истории. Я буду рад.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:36
Вчера, 18:36 by GorodkovПросмотров: 149Комментарии: 3
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