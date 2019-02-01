Номер 33

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

V.V.Pukin Просмотров: 359 Комментарии: 8 +8 Вчера, 20:42 by

Не думал, что случится продолжение истории с полтергейстом на базе, где я активно рыбачил всю осень. Но случилось…Заехал в очередной раз я сюда 14 октября. Как обычно, сначала на сутки. А потом продлил ещё на двое. Погода шептала. Необычно, кстати, тёплая для данного времени года на Урале. Помнится, в восьмидесятых, когда уходил в армию 17 октября, уже снег по колено лежал, а нынче – хоть загорай. В общем, опять завис вдалеке от коронавируса и масочного режима на три дня и три ночи. На старой доброй базе, в том же самом 33-ем номере на первом этаже, что и всегда. Номер двухкомнатный.С утра до шести вечера без устали таскал окуней с щукарями. Как начало темнеть, заехал на территорию базы и уставший-промокший начал обустраиваться в казённом жилище.Уже с первых минут нахождения в номере почувствовал чьё-то присутствие. Как принято говорить, шкурой. Хоть никого не видно и не слышно, но такое ощущение, что кто-то совсем рядышком стоит. Памятуя о предшествующих за пару недель до того событиях (о которых написал в рассказе «Нет, нет, не хочу…»), после скорого ужина включил телефон на видеозапись, а сам решил немного полежать с устатку. Целый день с пяти утра на ногах же… Объектив направил наугад в сторону окна, так, чтобы максимально захватить в ракурсный обзор и себя любимого, и соседнюю пустующую койку. На которую побросал свою одежду в художественном беспорядке. Думал полежать минут двадцать, но, утомившись на свежем воздухе за день, вырубился до половины десятого вечера.Когда проснулся, увидел, что включённый смартфон лежит плашмя на столе, где я его изначально устанавливал вертикально для непрерывной съёмки. Это было, конечно, странно, но больше удивило другое: моя верхняя одежда, небрежно брошенная на соседнюю кровать перед дрёмой, лежала сложенная аккуратной стопочкой. А пара мокрых носков, которые я по забывчивости оставил на стуле, красовалась на батарее!Не откладывая в долгий ящик, стал просматривать записанное видео. Увиденное поразило.Вот я лежу, светя макушкой из-под одеяла. Вот стул возле батареи с парой мокрых носков. Вот кровать пустая справа (жаль, одежда на ней в кадр не попала). Всё вроде тихо и спокойно. И вдруг один из носков взмывает вверх и повисает на батарее. За ним через несколько секунд – второй. Далее на записи в течение минут пяти ничего не происходит, а затем наступает темнота – это смартфон падает (сам или с чьей-то помощью?) объективом на стол.В этот вечер на базе ещё, кроме меня, оставались ночевать директриса Ольга Алексеевна и сторож. Но показывать им шокирующее видео я не стал. Зачем тревожить пожилых людей на ночь глядя?..Сам же ночью пару раз просыпался от того, что чувствовал, как кто-то усаживается на край кровати, у ног. Но открываю глаза – никого.Утром мы разъехались: я – на рыбалку, сторож с директрисой домой, по своим делам. Ольга Алексеевна предупредила, что вернётся только через двое суток, и следующие обе ночи я проведу на базе в одиночестве. Ну и ладно, мне не привыкать. Так даже спокойнее. Надеюсь…Днём приезжал пообедать обратно на базу. Перекусив по-походному, снова за руль и на берег - спиннинг кидать. Правда, перед отъездом установил вновь смартфон на видеозапись. В этот раз, по возможности, замаскировав его среди продуктов на столе. И нарочно оставил пару своих носков на стуле, в надежде на повторение вчерашнего полтергейста.Надежды оправдались. Вечером, вернувшись с удачной рыбалки и просматривая дневную видеозапись, с некоторым холодком в душе наблюдал, как стул у батареи сдвинулся сам собой с места, а потом и моя пустая кровать вдруг прогнулась под чьим-то весом. Кроме того, одновременно слышались странные звуки, постукивания, похожие на шаги пожилого человека. Но опять же никого не было видно, даже тени или намёка на привидение…Ужинать я решил в комнате-бытовке администратора, в другом крыле здания. Там как раз все удобства: четырёхконфорочная плита с духовкой, микроволновка и, главное, телевизор. Так что ужин у меня затянулся на час-полтора. Перед тем как идти трапезничать в бытовку администратора, в санузле своего номера поставил под проточную струю воды грязную посуду. Так как на базе горячая вода отсутствовала, таким способом я решил добиться чистоты посуды – то, что горячая вода смывает за минуту, холодная смоет тоже. Пускай за час. Оставил включённым свет в санузле, плотно закрыл входную дверь в номер и ушёл в противоположное крыло. Предварительно установив камеру, направленную на вход. Подробно описываю все эти манипуляции, чтобы было понятно, что же необычного происходило дальше.Мысленно я рассуждал так – если это неупокоенный дух Лары колобродит рядом, то на такое безобразие, как незакрытый кран, он точно среагирует…Вернувшись после ужина и просмотра вечерних передач, обнаружил свет в ванной выключенным, а кран с водой закрытым. Стал просматривать снятое смартфоном видео и в очередной раз ошалел.Примерно минут через десять после моего ухода, дверь в номер сама собой отворилась. Следом стих громыхающий напор воды в санузле. Потом, также сама собой, закрылась дверь в этот самый санузел, а за ней и дверь в номер захлопнулась…Ночь прошла вполне себе спокойно. Если не считать мышей, которые всё пытались залезть мне спящему на голову и оттуда перепрыгнуть на стол с продуктами. Но провизию я уже предусмотрительно стал прятать в холодильник…Я и раньше сталкивался с необычными проявлениями полтергейста, но не с такими явными, последовательными и долгоиграющими. В подтверждение своего рассказа вот ссылки видео описываемых событий, размещённых на моей страничке Ютуба:https://www.youtube.com/watch?v=6-okwi6_Bx4https://www.youtube.com/watch?v=j8aDj_uetsQhttps://www.youtube.com/watch?v=y5la7GvlGugХочу заверить всех, кто это будет читать и смотреть видеоролики, что никакой постановки и розыгрыша здесь нет. На базе я был совершенно один все двое суток. Да и не в том я возрасте для дурачества.Да, ещё. Как-то Ольга Алексеевна на мои осторожные вопросы о привидениях на базе призналась, что однажды сама столкнулась с необычным явлением. В тот день она срочно вынуждена была выехать по служебным делам. При этом забыла выключить утюг (как раз в комнате администратора на первом этаже). Там директриса гладила постельное белье для постояльцев. Вспомнила о не выключенном утюге уже в автобусе, отъехав на приличное расстояние. В пожарном порядке выскочила на первой остановке и, пересев на обратный маршрут, вернулась переполошённая на базу, в ужасе боясь увидеть вырывающийся из окон дым с пламенем. Но, заскочив в администраторскую бытовку, с удивлением обнаружила злосчастный утюг выключенным и аккуратно поставленным на краю гладильной доски. Хотя в том, что сама его не отключала из сети, была уверена на сто процентов. И ни одной живой души в тот раз, естественно, во время её отъезда на базе не оставалось.Были и ещё несколько необычных случаев за её многолетнюю практику на этой базе. Но о них она не стала мне рассказывать, сославшись на незначительность событий. Оговорилась только, что, когда ночует на базе, всегда перед сном читает Евангелие. Только после этого мирно засыпает. Или иначе всю ночь будет что-то беспокоить…21.10.2020

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