НЛО

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:46

Вариор Просмотров: 29 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 08:46 by

Случай этот произошел в середине октября этого года около одиннадцати часов вечера. В тот вечер вышел я на балкон (живу на пятом этаже, в пятиэтажном доме), небо было чистое и звездное. Вдруг вижу, летит непонятный и странный объект в небе в виде яркой красной точки, приблизительно чуть больше одного км. от земли. Ну я подумал вначале, что это самолет, мало ли какими они огнями светят, но начал наблюдать. Объект летел беззвучно в одном направлении и не быстро. Потом вдруг завис в воздухе и при этом помимо своего красного свечения включил на несколько секунд зеленоватый мигающий дополнительный свет, а полетев дальше, тут же выключил его через пару секунд. Пролетев так ещё немного в одном направлении он опять завис, но при этом никакого дополнительного свечения не наблюдалось, а светил один только яркий постоянный красный свет. Потом этот объект начал летать по разному, куда ему вздумалось, пролетит и зависнет, потом то сбавит скорость, то увеличит. Но самое странное, что хоть и не часто при своих маневрах, но он переключал со своего постоянно красного света на зеленоватый мигающий, который длился не более пяти секунд. Я выше писал, что вначале объект включил на пару секунд мигающий зеленоватый свет, но при этом и красный был. А потом в дальнейшем он его выключал уже полностью и светился на пару секунд только зеленоватым мигающим светом и снова включал красный. Летал он разными маневрами, то прибавлял скорость, то уменьшал. Когда прибавлял, мог засветить зеленоватый мигающий и тут же резко выключить. В итоге объект, сделав такую своеобразную дугу, вернулся в то место, где я его в первые увидел, но только он был уже намного дальше. Когда он летел в то место, сделав полукруг, летел вначале медленно и светился красным светом, но прибавив большую скорость, выключил его и резко включил мигающий зеленоватый на пару секунд, потом, снова включив свой красный, скрылся вдали за девятиэтажным домом. На этом все, больше я его не видел, сколько ни стоял на балконе и ни наблюдал за небом. Впечатление сложилось такое, когда он маневрировал и зависал, что этот объект что-то исследует или вычисляет, или же выполняет какое-то поручение. Честно признаться, с таким объектом и его повадками я впервые в жизни столкнулся. Сколько раз доводилось видеть самолеты или спутники, но это совсем не то.

Ключевые слова: НЛО красный огонёк зеленоватый огонёк маневры

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