Любитель поплавать

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:36

Сизенко Дарья Просмотров: 761 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 08:36 by

Работал Мишка одно время охранником при базе отдыха. У нас таких баз пруд пруди, потому что санаторно-курортная зона. И почти в каждой есть бассейны с термальной водой (горячая вода прямо из скважины течёт по трубам в бассейн).Появился на той базе весной 2014 года завсегдатай один. С виду обычный человек. Приходил несколько раз в неделю, купался в бассейне, потом уходил. Миша мне о нём упоминал. Я даже уже спрашивать сама стала, был ли их любитель поплавать вновь или нет. Мол, надо же, какой молодец. Плавает регулярно.Однако во всей этой пасторальной простенькой истории были тёмные пятна. Миша подметил несколько странных деталей.Во-первых, мужчина всё время молчал. Я удивилась. Как же он тогда вещи в гардероб сдавал? Ну ладно, вещи. Хорошо! Можно молча подать куртку и молча затем отдать номерок, чтобы забрать её, ну а вообще?! Элементарно спросить, где находится то-то и то-то. Или, ещё проще, обычное «Здравствуйте». Тут я уже подумала, что мало ли, какие люди бывают. Может, он немой?Во-вторых, клиент прибывал строго до прихода основной массы гостей базы и уходил чётко непосредственно перед тем, как появлялись другие посетители. Муж специально несколько раз на этом заострял своё внимание. Люди прибывали в разное время. В их приездах не было системы. И только загадочный тип покидал территорию базы, буквально тут же входили другие люди. Между его уходом и их прибытием была небольшая разница. Совпадение? Всё можно было объяснить логически. Согласна.В очередной раз, когда Миша рассказывал мне о мистере «Икс», я возьми и оброни: «А ты спроси других людей. Может быть, он с кем-то всё же общается? И тайное станет явью».И Миша спросил… После того, что он мне рассказал, я как-то уж и не знала, что и думать. Чаще всех с тем мужчиной контактировала гардеробщица, пусть и молча. Собственно, из персонала по утрам была она и мой муж. Их смены совпадали. Кафе, к слову, располагается в другом здании. Бассейн открытый. Небольшой.Так вот, когда Миша поинтересовался у неё на тему незнакомца, та посмотрела на Мишку так, будто он спросил у неё нечто экстраординарное. Оказывается, она вообще не знает, о ком идёт речь. Тут уж, простите, идиотом почувствовал себя сам Мишаня. Но попытки разузнать не оставил. Терпеливо и подробно рассказал об этом человеке. Женщина была шокирована услышанным. Она абсолютно не помнила этого таинственного господина. Работа гардеробщицы - это тоска смертная в периоды, когда никого нет. То с охранником поболтает, то телек посмотрит, чай попьёт, книжку пролистает. И каждый, кто приходит, так или иначе запоминается ей. За сутки там не тысяча проходит. Дай Бог, чтобы сотня набралась. И то, многие мелькают по разу-два. Иногда три. А вот тот дяденька, странный купальщик, он-то часто приходил.По поводу камер. Доступа к перемотке видео у мужа не было. Беспокоить начальство? И по какой причине? Вряд ли бы это одобрили.Миша ушел оттуда вскоре. Так что мы теперь не знаем, приходит тот человек поплавать или нет.Да. Ещё момент. Если бы гость был местный, Миша сам бы узнал его. Уже после мне захотелось выяснить, каков он на лицо. Вдруг я его могла видеть где-то у нас в посёлке. Всё же может быть! Миша не смог вспомнить черты его лица. Будто они оказались стёрты из памяти…

Ключевые слова: База отдыха загадочный человек незнакомец тайна мистика авторская история

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