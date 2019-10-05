Порча на смерть вернулась обратно

Сделано_в_СССР Просмотров: 949 Комментарии: 23 +13 Сегодня, 09:39 by

Было это 30 лет назад. Я, тогда еще молодой была, и был у меня парень, Степой звали.Все хорошо было, и нравилась ему, и цветы мне дарил и всячески ухаживал, но как-то пришла к ним на работу новая сотрудница, Тамара. И с этого момента началось, командировки, задержки на работе до полуночи. А потом мне его коллеги сказали, что у него женщина появилась.Скандала я не устраивала, молча собрала его вещи и выставила, даже слушать не стала. Но через неделю Степа сам прибежал, извинился, сказал, не знал, что на него нашло, я решила простить. Жизнь потекла своим чередом, но со временем мне плохо с сердцем стало, я уже по врачам ходила, все без толку.И вот мне моя подруга Надя, посоветовала к местной знахарке съездить. Я особо в магию не верила, но решила последовать ее совету. Как только я, вошла в дом, бабка сразу сказала, порча на смерть и рассказала, как это было сделано. Сказала, что женщина ходила на кладбище ночью и закапывала фото. Я поняла, что это Тамара. Бабка сказала, надо пойти и выкопать фото. У нас в городе только одно кладбище и могила должна быть свежей.Я не сразу, но нашла свою фотографию с проколотым сердцем. Я отнесла бабке, она сожгла, что-то дала выпить и через 2 недели мне легче стало, врачи сказали, что это чудо, а от Степы я узнала, что Тамару машина сбила и она инвалидом осталось. Вот так может это ее расплата нашла, но я все равно пошла в церковь и поставила ей свечу за здравие.Автор - Аня.

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