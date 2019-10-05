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Истории из жизни

Порча на смерть вернулась обратно

Было это 30 лет назад. Я, тогда еще молодой была, и был у меня парень, Степой звали.

Все хорошо было, и нравилась ему, и цветы мне дарил и всячески ухаживал, но как-то пришла к ним на работу новая сотрудница, Тамара. И с этого момента началось, командировки, задержки на работе до полуночи. А потом мне его коллеги сказали, что у него женщина появилась.

Скандала я не устраивала, молча собрала его вещи и выставила, даже слушать не стала. Но через неделю Степа сам прибежал, извинился, сказал, не знал, что на него нашло, я решила простить. Жизнь потекла своим чередом, но со временем мне плохо с сердцем стало, я уже по врачам ходила, все без толку.

И вот мне моя подруга Надя, посоветовала к местной знахарке съездить. Я особо в магию не верила, но решила последовать ее совету. Как только я, вошла в дом, бабка сразу сказала, порча на смерть и рассказала, как это было сделано. Сказала, что женщина ходила на кладбище ночью и закапывала фото. Я поняла, что это Тамара. Бабка сказала, надо пойти и выкопать фото. У нас в городе только одно кладбище и могила должна быть свежей.

Я не сразу, но нашла свою фотографию с проколотым сердцем. Я отнесла бабке, она сожгла, что-то дала выпить и через 2 недели мне легче стало, врачи сказали, что это чудо, а от Степы я узнала, что Тамару машина сбила и она инвалидом осталось. Вот так может это ее расплата нашла, но я все равно пошла в церковь и поставила ей свечу за здравие.

Автор - Аня.
Источник.

Сегодня, 09:39 by Сделано_в_СССРПросмотров: 949Комментарии: 23
+13

Ключевые слова: Молодость парень измена прощение болезнь сердца знахарка порча могила фото кладбище

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 09:55
+7
Группа: Посетители
Репутация: (104|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 033
Не понимаю я баб, когда они из-за мужика грызню устраивают, всё поделить не могут. Как будто каждый из них- не иначе как принц Уэльский. Одна чуть не померла, другая сейчас под себя ходит. Стоило ли оно таких жертв?

Сделано_в_СССР, спасибо за свежие новости из некрополя!
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#2 написал: daytaler
Сегодня, 10:01
+4
Группа: Посетители
Репутация: (45|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 454
Ну бабы!Доколе ВЫ будете мужиков делить между собой.Мы Не ВЕЩЬ! МЫ НЕ ВЕЩЬ! У нас тоже есть чувства.
А то что зла не держит на Тамару, это по-людски.
Энергия погоста — это сила разрушения, и кого убивать или калечить, ей все равно.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 10:19
+4
Группа: Посетители
Репутация: (104|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 033
Цитата: daytaler
то что зла не держит на Тамару, это по-людски.

Конечно не держит. По-людски злорадствует. Объект вожделения ей же перепал.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#4 написал: daytaler
Сегодня, 10:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (45|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 454
Цитата: Kinigos
Стоило ли оно таких жертв?

Видать, горобчик у него размером с орла.Или зарплата как у Кощея.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 11:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (56|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 535
Цитата: daytaler
Ну бабы!Доколе ВЫ будете мужиков делить между собой.Мы Не ВЕЩЬ! МЫ НЕ ВЕЩЬ! У нас тоже есть чувства..

Так кто бы спорил, но извините. Он сам-то ангел что ли? Была девушка, с которой встречался, решил потаскаться - ушёл к другой. Видимо такие чувства были сильные к главной героине, что на другую посмотрел.
Так меня больше не это удивляет. Меня удивляет то, что гг, увидев, каков этот Степан, приняла его. По сути дела закрыла глаза на его предательство. А тот, кто один раз предал, тот предаст ещё.
А бабы, делающие приворот, умом и сообразительностью не отличаются. Это факт. И причинно-следственные связи выстраивать не могут чаще всего.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#6 написал: daytaler
Сегодня, 12:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (45|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 454
Цитата: Jako tako
решил потаскаться - ушёл к другой

А чем отличается разговор с женой от диалога с любовницей?И там, и там пишут слова в память друг другу, ну а затем физкультура.
Цитата: Jako tako
на другую посмотрел

Когда проходишь мимо клумбы с цветами, то разве можно удержать взгляд на одном цветке?
Цитата: Jako tako
Меня удивляет то, что гг, увидев, каков этот Степан, приняла его

А когда первоклашка влюбляется в первую учительницу свою.То мать же не ревнует, и принимает сына со школы, разрешает ему переступить порог.
Цитата: Jako tako
закрыла глаза на его предательство

Что значит предал?Перестал давать свою память для записи слов?Или активировать её сознание для разговоров?Так значит стало быть, дело за физкультурой?Так он просто тренироваться пошел.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#7 написал: Баба Клава
Сегодня, 12:18
+6
Онлайн
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Репутация: (2949|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 880
А вот меня в этой истории больше напрягает другой момент
Бабка сказала, надо пойти и выкопать фото. У нас в городе только одно кладбище и могила должна быть свежей.

Я не сразу, но нашла свою фотографию с проколотым сердцем.

Я прям так и вижу процесс поиска. И даже не знаю, смеяться мне или плакать?
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#8 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:20
+3
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Репутация: (291|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 537
Наш внутренний эгоизм заставляет нас считать других людей своей собственностью.
Я сама такая и ничего с этим сделать не могу. Понимаю, что неправильно это, но все равно считаю своего мужа своей собственностью.
Надо уметь вести себя, как в анекдоте:
- Иванова, ты в курсе, что твой муж гуляет от тебя?
- В курсе. Но Иванова то - Я!

Цитата: Баба Клава
Я прям так и вижу процесс поиска. И даже не знаю, смеяться мне или плакать?

Я тоже представила процесс поиска)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#9 написал: Славянин777
Сегодня, 12:29
+4
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Репутация: (230|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 312
Здравствуйте!
Тамара то что ей не предназначалось изначально, попыталась себе присвоить...
Итог очевиден.

Довелось мне как то услышать похожую историю.
Развелся один парень с женой.
Родом они были из соседних деревень.
Что-то не сложилось, или же характерами не сошлись, не ведаю.
Здоровый парень во всех отношениях.
И ростом на славу и телом могуч...
Прошло несколько дней и начал он сохнут.
Вначале аппетит пропал, дальше хуже.
Стал худеть не по дням, а по часам.
Родные вначале решили, что это у него депрессия вызванная разводом проявляться начала.
А бабушка его сразу сказала:
- Внука нужно спасать, порчу на него навели. Ищите знахарку срочно, иначе не успеем...
Нашли Бабушку - Знахарку, в соседнем районе.
На тот момент парень сам едва уже на ногах мог держаться, настолько обессилел.
Привезли его к Знахарке, она едва посмотрев на него сразу сказала:
- На смерть сделано! Чего вы так долго тянули с приездом?! Теперь можем и не успеть.
Усадила на стул. Воск отлила над головой в блюдце и заохала...
Весь сеанс молитвы над ним читала, что-то ещё приговаривая.
В конце сеанса дала воду, чтоб пил её каждое утро и в приказном порядке, наказала в течении 3 дней рано утром, набирать ещё не питую воду из колодца и ей мыть голову и всё тело, стоя в тазу, чтоб вода оставалась в посуде.
Воду из таза после купели выливать под дерево.
После трёх дней, снова ко мне приедете.
На том и решили.
Так и поступили родные парня.
Кто-то воду из колодца набирал по утру.
Парень мылся.
После первой купели жуть его взяла.
Разделся он и зашёл в таз, присел в нем на корточки, набрал ковшик воды принесённой из колодца и вылил на голову.
Первое впечатление было таким, словно кипятком его обдало, хотя вода в колодце ледяная.
Парень внешне чистый телом, а струи по телу от колодезной воды черные бегут сбегая в таз.
После купели в тазу осталась вода словно смоль.
Вылили воду как и было велено под дерево на приличном расстоянии от дома.
Следующим утром, после очередной купели, вода в тазу осталась коричневого цвета, но уже заметно светлее.
Также вылили воду из таза под тоже дерево.
Парню стало полегче и аппетит стал появляться в лёгкой форме.
После третьей купели, вода в тазу осталась естественного цвета.
Приехали к Знахарке, с докладом, что всё выполнили.
Снова Знахарка усадила парня на стул, начав читать молитвы, а может и заговоры.
В конце вылила воск над его головой в блюдечко.
Воск расплылся по поверхности множеством маленьких шариков.
- Все беда миновала! - спокойно ответила Она.
Оба вышли во двор.
На пороге дома ждала родня парня.
Знахарка им махнула рукой со словами:
- Всё позади, пусть поест и спать ложиться, нужно силы восстанавливать, они ему ещё пригодятся!
А беду на него наслали из дома его супруги.
Пусть остерегается впредь!
Отблагодарив бабушку, родня покатилась домой.
По приезду в родные хоромы, наш молодец хорошенько покушав, прилёг на боковую и проспал почти двое суток.
А дерево под которое выливали воду из таза после купели, в скором времени засохло.
Остальные подробности мне неизвестны.
Знаю, что сейчас этот парень повторно женился и вспоминает то происшествие как страшный сон...

За Историю Безусловный Плюс!
Зарегистрирован: 21.12.2019
 
#10 написал: Kinigos
Сегодня, 12:33
+2
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Репутация: (104|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 033
Цитата: Light_a_dark
Наш внутренний эгоизм заставляет нас считать других людей своей собственностью.

При благоприятном раскладе отдохновенно быть третьей женщиной. Третья- это женщина- праздник, никаких обязательств, только взаимная радость.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#11 написал: Jako tako
Сегодня, 12:49
+3
Группа: Посетители
Репутация: (56|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 535
daytaler
У Вас как всегда все в кучу, чесслово
Есть такое дело, как общепринятые нормы морали. Почему-то очень много людей о них сейчас не знают. Родители у таких людей в детстве не уделяли должного внимания воспитанию, потому что вкладывание в головы норм морали - это как раз и есть часть воспитания.
Потому и получаются вот такие люди, которые считают, что можно ударить в морду просто так, отобрать у родителей квартиру, изменить жене {список можно продолжать}.
Впрочем, к счастью, таким людям всегда «прилетает». Но, к сожалению, (поскольку, такие люди не знают о причинно-следственных связях) не происходит понимания, за что им такое прилетело.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#12 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:15
+1
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Репутация: (291|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 537
Цитата: Kinigos
Третья- это женщина- праздник, никаких обязательств, только взаимная радость.

Это да)))
Лишь бы внутренний эгоист не проснулся)
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#13 написал: daytaler
Сегодня, 13:25
+1
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Репутация: (45|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 454
Цитата: Jako tako
У Вас как всегда все в кучу, чесслово

Общепринятое программирование на закрытие глаз, перед очевидными фактами реального мышления?Мне не нужны шоры на сознании.В чем различие дружбы между мужчиной и женщиной?Только в занятии физкультурой.Вначале обоюдная запись слов в память другу другу, а затем перезарядка посредством фитнеса.И все.Так зачем на дружбе ставить штамп ЗАГСа?А-а?
Я еще раз повторяю, мужчина и женщина — Не Вещь; и никто не вправе им приказывать, как растрачивать силу жизни, и как при этом мыслить.Свобода выбора — это право дарованное нам Творцом.

Цитата: Light_a_dark
Я тоже представила процесс поиска)))

Квест на кладбище.Кто фотографию искал, а кто конфетки в карманы прятал.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#14 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:18
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Репутация: (291|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 537
Цитата: daytaler
Я еще раз повторяю, мужчина и женщина — Не Вещь; и никто не вправе им приказывать, как растрачивать силу жизни, и как при этом мыслить.Свобода выбора — это право дарованное нам Творцом.

А если оба выбрали штамп ЗАГСа? Т.е в беде и радости вместе?Как тогда?
Штамп ЗАГСа - это некий договор, о совместном проживании, подразумевающий под собой верность друг другу. Как в виде зарядки, так и духовно-душевную.
?
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#15 написал: Баба Клава
Сегодня, 14:39
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Публикаций: 45
Комментариев: 2 880
Цитата: daytaler
Я еще раз повторяю, мужчина и женщина — Не Вещь; и никто не вправе им приказывать, как растрачивать силу жизни, и как при этом мыслить.Свобода выбора — это право дарованное нам Творцом.

Браво! Я так согласная! А еще творец даровал нам СПИД. Так, вдогонку, чтоб веселей выбирать было.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#16 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:51
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Публикаций: 43
Комментариев: 1 537
Цитата: Баба Клава
Браво! Я так согласная! А еще творец даровал нам СПИД. Так, вдогонку, чтоб веселей выбирать было.

smeh
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#17 написал: Kinigos
Сегодня, 15:03
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 033
Цитата: Light_a_dark
если оба выбрали штамп ЗАГСа? Т.е в беде и радости вместе?Как тогда?

Так они и будут вместе. Всей баскетбольной командой. Муж, жена и их гербарий с клумб.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#18 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:09
+3
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Публикаций: 45
Комментариев: 2 880
Если рассуждать логически, то получается, что заболела автор не сразу. И в принципе это так и должно быть. Проблемы, насколько я знаю, начинаются когда фотка гнить начинает. Прикиньте теперь, сколько свежих могил за это время появилось на единственном городском кладбище. Пускай даже если городок маленький и прошла всего неделя. Ну никак не одна и не две, а намного больше. Что же она их все разрыла что ли? Получается что так.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#19 написал: Light_a_dark
Сегодня, 15:20
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Публикаций: 43
Комментариев: 1 537
Цитата: Kinigos
Так они и будут вместе. Всей баскетбольной командой. Муж, жена и их гербарий с клумб.

Сомневаюсь) Очень сомневаюсь. Богатый жизненный опыт подсказывает, что это будет совсем не так)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#20 написал: Kinigos
Сегодня, 15:26
+2
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Репутация: (104|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 033
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Kinigos
Так они и будут вместе. Всей баскетбольной командой. Муж, жена и их гербарий с клумб.

Сомневаюсь) Очень сомневаюсь. Богатый жизненный опыт подсказывает, что это будет совсем не так)))

Смех смехом, но мне доводилось выслушивать претензии за отсутствие ревности. Тоже крайность, в которой люди начинают предполагать свою ненужность и безразличие к ним.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#21 написал: NatLi
Сегодня, 16:21
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 65
Цитата: Баба Клава
Я прям так и вижу процесс поиска. И даже не знаю, смеяться мне или плакать?


Приедешь на кладбище навестить умерших, увидишь вот такое и потом одна уже и не решишься ехать туда. smile
Зарегистрирован: 14.06.2012
#22 написал: Tigger power
Сегодня, 17:19
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (2526|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 452
Цитата: Баба Клава
А вот меня в этой истории больше напрягает другой момент
Бабка сказала, надо пойти и выкопать фото. У нас в городе только одно кладбище и могила должна быть свежей.

Я не сразу, но нашла свою фотографию с проколотым сердцем.

Я прям так и вижу процесс поиска. И даже не знаю, смеяться мне или плакать?

Мне тоже это понравилось))) ходила щупала все похожие на свежие могилы, умаялась наверное) Михалычу +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#23 написал: Arhip
Сегодня, 20:25
+2
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Репутация: (1512|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 1 463
Цитата: Баба Клава
Я прям так и вижу процесс поиска. И даже не знаю, смеяться мне или плакать?


Тоже представил как она с лопатой по кладбищу шарится
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
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