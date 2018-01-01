История про порчу

Qusto Просмотров: 61 Комментарии: 0 0 Сегодня, 22:00 by

История про порчу — старшая сестра рассказывала. В 90-е годы она была челночницей, арендовала закуток в магазине и торговала нижним бельем, колготками и пр. И началась какая-то возня между моей сестрой и еще одной женщиной — продавцом в том же магазине. Какие-то конкурентные разборки.И у моей сестры на нервной почве (как она тогда подумала) скрутило шею — не повернуть головой, вниз-вверх не посмотреть. Мази и гели не помогали. Месяца два она мучилась — ходила по врачам, пила обезболивающие, делала снимки, все в норме, но шея дико болела, даже спать было невозможно. По совету нашей мамы, она пошла к бабке. Та ей сказала, что порча сделана — «чтоб тебе шею свернули» — дословно. Но сделана порча плохо, неумело. Вот ты так маешься. Бабулька эта мою сестру отшептала, все нормально. По описанию порчу заказала (как вы уже поняли) та самая конкурентка из магазина. Мы думаем, хорошо, что порчу неумелый человек делал. А то Бог знает, что могло бы быть.После моя сестра перевела отдел в другой магазин и взяла продавца.Автор - Юля.

Ключевые слова: Порча сестра шея

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