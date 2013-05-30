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Истории из жизни

Помощник

Случай этот произошел давно, лет так 10 назад, но до сих пор я о нем вспоминаю с огромной благодарностью, правда, неизвестно кому.
Так вот. Было это лет 10-11 тому назад, на тот момент дочери было года 1,5 и шел у нее период, когда ночами она практически не спала. Каждые 1,5-2 часа подъем, когда с плачем, когда нет, успокаивание и опять передых на короткий сон. Сразу отпишусь, длилось это месяца 2 и всё уже давно прошло, и никто об этом не помнит.

Очередной вечер, дочь мирно засыпает у меня на руках, а так как я была в гостиной, мы с супругом решили, чтобы ребенка не перекладывать и не беспокоить, лечь спать в комнате. Сказано сделано, разложили диван и мы с дочерью улеглись, а супруг пошел почивать в спальню.
Ночью сквозь сон слышу, что дочь начала ворочаться, всхлипывать, ну думаю всё поспала…А так как я лежала на боку к ней спиной, поворачиваю голову, вижу муж сидит на краю дивана и дочку поглаживает, успокаивает и она затихает, успокаивается. У меня тут же проносится мысль «Вот и отлично, можно дальше спать».
Утром за завтраком благодарю мужа, что вставал ночью успокаивал ребенка и т.д., а в ответ слышу «А я не вставал, я всю ночь спал».
И тут я понимаю, что ночью видела, так называемого супруга одетым (футболка, спортивные штаны), а реальный муж простите за подробности спит в нижнем белье и что бы подойти к дочери, он бы точно одеваться не стал.
Вот так, что-то или кто-то дал мне выспаться, подсобил…

Сегодня, 19:51 by zmuhaПросмотров: 154Комментарии: 1
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Ключевые слова: Ребёнок ночь сон диван домовой авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 20:44
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Это был ваш муж, но в энергетическом теле.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
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