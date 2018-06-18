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Истории из жизни

Нечто

Я в первой публикации уже рассказывала что-то похожее, мне тогда было чуть больше 3-х лет. Но тогда мне так страшно не было... Почему-то, в силу возраста, может. Ну, тут другое...

Случилось это в 1999 году, мне было 16 лет. Я закончила школу, было лето. Ночами я читала или болтала по телефону с друзьями, ложилась спать около 2 ночи. У нас с сестрой была одна комната на двоих, спали в это время мы на одном диване - раскладном, я с краю, она к стене. Возле дивана стояла табуретка, получается, около моей головы. В общем, улеглись и заснули. И тут я начинаю просыпаться от того, что мне нехорошо как-то, лежу на боку, в сторону к сестре, и пытаюсь как бы развернуться на спину, но мне что-то не даёт, как будто у меня не получается это сделать. Тогда я поворачиваю просто голову и что же я вижу. На этой табуретке сидит нечто, черное и плотное - похоже на тень, нет никаких черт четких, что я только заметила, так это огромные руки - мощные, накаченные... я бы сказала, и оно меня душило.

Его руки были на моей шее и давили, но физической боли не было, было просто тяжело вдохнуть, не хватало воздуха. Меня одолел такой ужас. И понимание того, что это не человек, а первая мысль - Дьявол. И я понимала, что ничего сделать не могу, мне настал конец. И тогда я стала произносить молитву "Отче наш", не знаю почему, само как-то вырвалось, хотя я даже крещенной не была на тот момент, произнеся молитву до половины где-то, это созданье резко отпустило меня. Завыло, как сирена, и провалилось под пол. И исчезло.

Минуту я была в ступоре, не могла никак осознать происходящее. И, когда меня отпустило, я так заорала, что сбежалась вся семья, в течении часа у меня была жуткая истерика, и я не могла объяснить, что случилось, я просто истерила и захлёбывалась слезами. Конечно же, мне никто не поверил из взрослых. До утра я не спала уже, хотя со мной легла мама. И следующий месяц я не спала ночами, боялась, высыпалась днём. Пока меня не покрестили. Тогда я с крестиком в руках стала засыпать ночами, но долго еще вскакивала и прислушивалась, и осматривалась. Но это еще не всё. На следующий день после этого происшествия моя сестра рассказала мне, что проснулась ночью и увидела, что какой-то черный шар, размытый, как туман, сидел на моих ногах. И вылетел потом в дверь.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51 by Gala83Просмотров: 508Комментарии: 9
+7

Ключевые слова: Нечто шар ночь крестик авторская история

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Комментарии

#1 написал: neststalin
Сегодня, 16:30
-1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 44
сонный паралич опять
Зарегистрирован: 18.06.2018
#2 написал: Ольга 1981
Сегодня, 16:41
+6
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 181
Я думаю не сонный паралич. Нет, это бывает, но когда видишь что то черное, страшное, то это уже точно не паралич. Бывают же истории, когда не только видят и чувствуют люди нечто, но и слышат (банальное "к добру или к худу "). Я думаю на сонный паралич не спишешь такое.
История страшная. Но я думаю автор высоко замахнулась, что это сам дьявол был. С ним бы борьба была намного серьезнее и продолжительнее. Так, мелкий бес развлекался.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#3 написал: Eulalia
Сегодня, 16:49
+3
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 274
и я за сонный паралич)
а то,что потом долго ночами спать не могли - это стресс, нервишки, хорошо,что всё обошлось
Зарегистрирован: 11.05.2014
#4 написал: Сергей Лячный
Сегодня, 17:16
-1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Здравствуйте уважаемый автор. Прошу заранее меня извинить за критику.

"Я в первой публикации уже рассказывала что-то похожее, мне тогда было чуть больше 3-х лет. Но тогда мне так страшно не было... Почему-то, в силу возраста, может. Ну, тут другое..."

Когда читаешь такое впечатление, что когда вы рассказывали эту историю вам было 3 года. Предлагаю, после слова похожее поставить точку и начать с нового предложения - "Мне тогда было...". Таким образом станет понятно, что вам было 3 года не в первой публикации, а когда произошла история. После "..." фразу "Почему-то" следует писать с маленькой буквы.

Случилось это в 1999 году, мне было 16 лет. Я закончила школу, было лето. Ночами я читала или болтала по телефону с друзьями, ложилась спать около 2 ночи. У нас с сестрой была одна комната на двоих, спали в это время мы на одном диване - раскладном, я с краю, она к стене. Возле дивана стояла табуретка, получается, около моей головы. В общем, улеглись и заснули. И тут я начинаю просыпаться от того, что мне нехорошо как-то, лежу на боку, в сторону к сестре, и пытаюсь как бы развернуться на спину, но мне что-то не даёт, как будто у меня не получается это сделать. Тогда я поворачиваю просто голову и что же я вижу. На этой табуретке сидит нечто, черное и плотное - похоже на тень, нет никаких черт четких, что я только заметила, так это огромные руки - мощные, накаченные... я бы сказала, и оно меня душило.


Я запутался. Так, а что было в 3 года? Первая публикация истории, или сама история? Тогда, не пойму почему вы продолжаете истории указывая, что вам было 16 лет? Может история произошла 3 года назад? Или публикация первая была 3 года назад?
Вы закончили школу совсем, или ушли на каникулы? В любом случае, лучше исправить на "Закончился учебный год", или же "Я окончила обучение в школе", потому что, школу закончить нельзя, а вот образование вполне.
Лучше написать: "Мы с сестрой жили в одной комнате", проще и понятнее. Спали в какое время? В 2 ночи? Когда у вас комната была на двоих?
Напишите лучше:"и тут я просыпаюсь от того..." зачем добавлять - начинаю? это слово лишнее.
В сторону к сестре? А не лучше: "Лицом к сестре"? Как будто, как бы...если вы пытаетесь что-то делать, старайтесь избавляться от таких слов.
Тогда я поворачиваю просто голову и что же я вижу. - где знак вопроса?
Последнее предложение нужно полностью переписать. По смыслу получается, что вы заметили как вас душат. Точнее вы сам не знаете, потому что: "... я бы сказала, и оно меня душило.". и тоже не понятно...и оно бы вас душило если бы вы сказали? или вы сказали, а оно душило вас?

Дальше не смотрел, не хватило времени. Не сердитесь на критику.
Зарегистрирован: 8.08.2018
#5 написал: DRUID
Сегодня, 18:03
+6
Группа: Посетители
Репутация: (114|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 529
Цитата: Сергей Лячный
Здравствуйте уважаемый автор. Прошу заранее меня извинить за критику.

"Я в первой публикации уже рассказывала что-то похожее, мне тогда было чуть больше 3-х лет. Но тогда мне так страшно не было... Почему-то, в силу возраста, может. Ну, тут другое..."

Когда читаешь такое впечатление, что когда вы рассказывали эту историю вам было 3 года. Предлагаю, после слова похожее поставить точку и начать с нового предложения - "Мне тогда было...". Таким образом станет понятно, что вам было 3 года не в первой публикации, а когда произошла история. После "..." фразу "Почему-то" следует писать с маленькой буквы.

Случилось это в 1999 году, мне было 16 лет. Я закончила школу, было лето. Ночами я читала или болтала по телефону с друзьями, ложилась спать около 2 ночи. У нас с сестрой была одна комната на двоих, спали в это время мы на одном диване - раскладном, я с краю, она к стене. Возле дивана стояла табуретка, получается, около моей головы. В общем, улеглись и заснули. И тут я начинаю просыпаться от того, что мне нехорошо как-то, лежу на боку, в сторону к сестре, и пытаюсь как бы развернуться на спину, но мне что-то не даёт, как будто у меня не получается это сделать. Тогда я поворачиваю просто голову и что же я вижу. На этой табуретке сидит нечто, черное и плотное - похоже на тень, нет никаких черт четких, что я только заметила, так это огромные руки - мощные, накаченные... я бы сказала, и оно меня душило.


Я запутался. Так, а что было в 3 года? Первая публикация истории, или сама история? Тогда, не пойму почему вы продолжаете истории указывая, что вам было 16 лет? Может история произошла 3 года назад? Или публикация первая была 3 года назад?
Вы закончили школу совсем, или ушли на каникулы? В любом случае, лучше исправить на "Закончился учебный год", или же "Я окончила обучение в школе", потому что, школу закончить нельзя, а вот образование вполне.
Лучше написать: "Мы с сестрой жили в одной комнате", проще и понятнее. Спали в какое время? В 2 ночи? Когда у вас комната была на двоих?
Напишите лучше:"и тут я просыпаюсь от того..." зачем добавлять - начинаю? это слово лишнее.
В сторону к сестре? А не лучше: "Лицом к сестре"? Как будто, как бы...если вы пытаетесь что-то делать, старайтесь избавляться от таких слов.
Тогда я поворачиваю просто голову и что же я вижу. - где знак вопроса?
Последнее предложение нужно полностью переписать. По смыслу получается, что вы заметили как вас душат. Точнее вы сам не знаете, потому что: "... я бы сказала, и оно меня душило.". и тоже не понятно...и оно бы вас душило если бы вы сказали? или вы сказали, а оно душило вас?

Дальше не смотрел, не хватило времени. Не сердитесь на критику.



И тут Остапа понесло...
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#6 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 18:39
+6
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Публикаций: 0
Комментариев: 5 456
Я считаю что сонных параличей не существует.
Верю.Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#7 написал: skazzzka2002
Сегодня, 18:53
+5
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Комментариев: 31
Сергей, ну вы и приколист ))) Идите в редакторы/корректоры, тут в комментариях такие разборы никто не оценит положительно)
Зарегистрирован: 4.12.2017
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 19:25
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Публикаций: 2
Комментариев: 3 185
Это действительно страшно, у меня было нечто похожее и я, спустя определенное время, пришла к выводу, что домовой давал знать о произошедшем позже крупном событии. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#9 написал: conjure one
Сегодня, 19:46
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Вот я тоже думаю, что это не никакой не сонный паралич. Разумеется, на него всегда можно всё списать для успокоения души, мол, приснилось-привиделось. В этой истории всё намного страшнее. Сочувствую автору. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
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