Нечто

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:51

Gala83 Просмотров: 508 Комментарии: 9 +7 Сегодня, 15:51 by

Я в первой публикации уже рассказывала что-то похожее, мне тогда было чуть больше 3-х лет. Но тогда мне так страшно не было... Почему-то, в силу возраста, может. Ну, тут другое...Случилось это в 1999 году, мне было 16 лет. Я закончила школу, было лето. Ночами я читала или болтала по телефону с друзьями, ложилась спать около 2 ночи. У нас с сестрой была одна комната на двоих, спали в это время мы на одном диване - раскладном, я с краю, она к стене. Возле дивана стояла табуретка, получается, около моей головы. В общем, улеглись и заснули. И тут я начинаю просыпаться от того, что мне нехорошо как-то, лежу на боку, в сторону к сестре, и пытаюсь как бы развернуться на спину, но мне что-то не даёт, как будто у меня не получается это сделать. Тогда я поворачиваю просто голову и что же я вижу. На этой табуретке сидит нечто, черное и плотное - похоже на тень, нет никаких черт четких, что я только заметила, так это огромные руки - мощные, накаченные... я бы сказала, и оно меня душило.Его руки были на моей шее и давили, но физической боли не было, было просто тяжело вдохнуть, не хватало воздуха. Меня одолел такой ужас. И понимание того, что это не человек, а первая мысль - Дьявол. И я понимала, что ничего сделать не могу, мне настал конец. И тогда я стала произносить молитву "Отче наш", не знаю почему, само как-то вырвалось, хотя я даже крещенной не была на тот момент, произнеся молитву до половины где-то, это созданье резко отпустило меня. Завыло, как сирена, и провалилось под пол. И исчезло.Минуту я была в ступоре, не могла никак осознать происходящее. И, когда меня отпустило, я так заорала, что сбежалась вся семья, в течении часа у меня была жуткая истерика, и я не могла объяснить, что случилось, я просто истерила и захлёбывалась слезами. Конечно же, мне никто не поверил из взрослых. До утра я не спала уже, хотя со мной легла мама. И следующий месяц я не спала ночами, боялась, высыпалась днём. Пока меня не покрестили. Тогда я с крестиком в руках стала засыпать ночами, но долго еще вскакивала и прислушивалась, и осматривалась. Но это еще не всё. На следующий день после этого происшествия моя сестра рассказала мне, что проснулась ночью и увидела, что какой-то черный шар, размытый, как туман, сидел на моих ногах. И вылетел потом в дверь.

Ключевые слова: Нечто шар ночь крестик авторская история

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