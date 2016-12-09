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Истории из жизни

Кто это был?

Это история из жизни, сейчас вспоминаю ее, но так и не могу понять, что это было. А тогда было безумно страшно.

Моя младшая сестра, а ей тогда было 24 года, жила в общежитии. Комнату там купил ей отец, она тогда только развелась с мужем, забрав дочку, она приехала к родителям. Дочке Алине тогда было 7 лет. Катя рано вышла замуж, но, видимо, поторопилась и теперь с ребенком осталась одна. Дом в 12 этажей, на первом этаже и было общежитие. Даже не первый, а цокольный этаж. Если подойти к окну с улицы, то можно без усилий посмотреть в любое окно. Надо описать расположение, так как это важно. А планировка такая: на 6 комнат было два душа и два туалета. Мужской и женский, также была общая кухня. Катина комната была угловая, возле входа. Мы сами сделали ремонт, а так как была зима, и этот вход считался пожарным, то его закрыли. Потому что было холодно. Ходили через главный выход. Но у нас был ключ, так как мы сами поставили там замок. Жили там, в основном, семейные и вполне нормальные люди. Всегда поддерживался порядок. Дети бегали и играли по коридору.

Соседи разные: и двинутая на всю голову бабуля, и ненормальная мамочка, которая оберегала и скандалила из-за своего дебила-сыночка. Конечно, были и нормальные, вполне адекватные люди. Как-то мы с моей дочкой, а ей тогда было 12 лет, остались ночевать у Кати. Вечером пили пиво, девчонки занимались своими делами. Решили пойти в душ. Душ напоминал общую баню. Большая комната, отделанная плиткой, а внизу слив воды. Но прикольно, мне там даже нравилось. Детям вообще красота, плескайся сколько угодно. И там было окно, окно закрашено краской, но местами, особенно по краям, можно было посмотреть. Спросите зачем? Да кто знает, зачем заглядывать в женский душ.

И вот, во время наших водных процедур я заметила, что кто-то смотрит. Двор дома освещался фонарями, и было видно чей-то силуэт. Я вскрикнула, и мы быстро оделись и убежали к себе. Посидели и посмеялись над этим придурком, которому видимо совсем не хватает женского внимания, вот и ходит под окнами душевых. Время к ночи, на улице стоял мороз, решили ложиться спать. Ночью, часа в 3, меня будит дочка, говорит, что под окном кто-то ходит. На окне закрыты занавески, но так как двор освещался, то также было видно силуэт. Окно душевой было через одно окно от нашей комнаты. И, кстати, никакой дороги или тропинки под окнами не было. Росли деревья, а летом там сажали цветы.
Вдоль дома всё было огорожено низким заборчиком.

Спали мы с ночником, я встала и резко открыла шторку. Нет никого. Освещенный фонарями двор, на улице ни души. Я успокоила дочку, закрыла занавески, и мы легли спать. Только я начала засыпать, она опять меня будит. Проснулась и Алина. Алина спала возле окна. Она резко открыла шторку, и перед окном стоит кто-то. И этот кто-то быстро исчез. Я думаю, что он тоже видел наши силуэты, поэтому он и убежал, пока я шла к окну. А Алину он просто не увидел. И единственное, что мы увидели, что на нём было черная вязаная шапочка. Лица мы не успели разглядеть. От наших криков проснулась и Катя. Мы быстро хватаем куртки и ключи от пожарной двери и выбегаем на улицу. А там нет никого. Ветра нет, спокойная морозная погода. И какое было наше удивление, когда мы подошли к окну. Снега намело много, но нет следов. Никаких следов, только наши. Прошли к окну душа, тоже, только наши следы. Но как у окна нашей комнаты стоял человек? Или он там висел в воздухе. Мы выбежали буквально через минут 5, не больше. Ветра нет, снегом замести следы за это время никак невозможно. Осмотрелись и бегом домой.

Закрылись, сидим и думаем, как это возможно. Сон как рукой сняло. Уложили детей, сидим и пьем кофе. И опять за окном силуэт, страшно открывать шторы. Хорошо, что решетки на окнах есть. В комнате только тусклый ночник, поэтому хорошо было видно, что под окном кто-то стоит. Мы замерли и наблюдаем, заметно было, что он пытается заглянуть, но, слава богу, шторы хорошо закрыты. Сколько просидели мы так, я не знаю. Девчонки спали, мы тоже легли, наблюдая за тенью за окном, так и уснули. Утром решили выйти посмотреть, есть ли следы. Снег ночью не шёл, а следов не было. Только наши, мы же выходили ночью. До сих пор вспоминаю и не могу понять эту странность. Если это был человек, пусть даже какой-то больной маньяк, то он непременно оставил бы следы на снегу.

Это вообще было странное общежитие. Комнату продали, и сестренка переехала. Она родила вторую дочь, и условия просто не подходили для новорожденного ребенка. И если интересно, я расскажу ещё, так как была ещё пара странных случаев в этой общаге.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 08:38 by lenaevseevaПросмотров: 1 028Комментарии: 24
+19

Ключевые слова: Общежитие следы снег авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 09:13
+6
Группа: Модераторы
Репутация: (2494|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 382
Видимо маньячина помер, а привычка осталась. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 09:43
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1782|-2)
Публикаций: 120
Комментариев: 6 227
Хотим ещё историй.
А этот, наверное был из тех, кто без приглашения не может зайти. Только почему он тогда не стучал?
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#3 написал: Kinigos
Вчера, 11:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (78|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 933
Автор, это очередное ваше творчество? Скажите уж прямо, чтобы читатели над сюжетом голову не ломали.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#4 написал: lenaevseeva
Вчера, 12:54
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Цитата: Kinigos
Автор, это очередное ваше творчество? Скажите уж прямо, чтобы читатели над сюжетом голову не ломали.

Это было действительно правда. Дело в том что я не думала о реальных историях, которые происходили в жизни. Мне казалось, что они не интересные. Выдуманные и мистические мне казались интересней.
Но когда начала читать истории из жизни, поняла что это и правда интересно. Про те случаи в общаге я как-то забыла. Не то что забыла, а не думала что ими можно поделится. О том что этот кто-то смотрел тогда в окно мы рассказывали и подругам и моя дочка рассказывала своим подружкам. Конечно нам не верили, вернее верили что в окно кто-либо мог смотреть. Не верили что не было следов на снегу. Верить или нет это личное дело каждого. Я сама не верю в мистику. Я некогда не предовала значения не чему подобному. Было и было. Если не находила объяснений то просто переставала об этом думать. Я и до сих пор считаю, что на все случаи в нашей жизни есть логическое объяснение, просто надо его найти.
Зарегистрирован: 14.09.2020
#5 написал: Kinigos
Вчера, 13:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (78|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 933
Вы упомянули заборчик вдоль дома. Может наблюдатель на нем и стоял, чтобы видеть лучше?
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#6 написал: Евангелион
Вчера, 13:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 036
Ну не знаю... Сюжет сухой, персонажи не прописаны, мало саспенса и ангста, нет напряженной атмосферы у этого триллера
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#7 написал: lenaevseeva
Вчера, 13:37
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Цитата: Kinigos
Вы упомянули заборчик вдоль дома. Может наблюдатель на нем и стоял, чтобы видеть лучше?

От заборчика до окна примерно метра три.
Там деревья и типо цветника летом. А подоконник расположен на уровне груди для роста в 170.
Мы обо всем тогда думали и о следах.
А мы видели его прямо у окна. Когда Алина открыла занавеску он стоял прямо у окна. Но она испугалась и ее задернула и мы не успели его разглядеть. А когда выбежали уже никого не было.

Цитата: lenaevseeva
Цитата: Kinigos
Вы упомянули заборчик вдоль дома. Может наблюдатель на нем и стоял, чтобы видеть лучше?

От заборчика до окна примерно метра три.
Там деревья и типо цветника летом. А подоконник расположен на уровне груди для роста в 170.
Мы обо всем тогда думали и о следах.
А мы видели его прямо у окна. Когда Алина открыла занавеску он стоял прямо у окна. Но она испугалась и ее задернула и мы не успели его разглядеть. А когда выбежали уже никого не было.

На дерево он тоже не мог залезть. Он же стоял на уровне окна.
Зарегистрирован: 14.09.2020
#8 написал: Kinigos
Вчера, 14:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (78|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 933
Цитата: Евангелион
Ну не знаю... Сюжет сухой, персонажи не прописаны, мало саспенса и ангста, нет напряженной атмосферы у этого триллера

Ну да, больше тянет на слэшер, слава богам, что не на сплэттер.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#9 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 14:26
+5
Группа: Журналисты
Репутация: (3248|-1)
Публикаций: 2 335
Комментариев: 13 006
И если интересно, я расскажу ещё, так как была ещё пара странных случаев в этой общаге. - да, интересно! Жду ещё пару новых историй.) 41 +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#10 написал: Eifersucht
Вчера, 14:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (57|-1)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 713
Больше склонен думать, что это был человек-паук.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#11 написал: Холодная роса
Вчера, 16:15
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 32
Так сильно испугались, что прямо на улицу выбежали посмотреть.
Зарегистрирован: 25.05.2020
#12 написал: lenaevseeva
Вчера, 16:28
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Цитата: Холодная роса
Так сильно испугались, что прямо на улицу выбежали посмотреть.

Тогда мы не особо испугались. Во первых общага находилась в нашем районе, где мы всех знаем. И тем более спросонья и немного под алкоголем . Испугались мы после того как следов не увидели. Вот тогда и было страшно
Зарегистрирован: 14.09.2020
#13 написал: Alisa293
Вчера, 17:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 341
Да уж, это что-то очень вами видно заинтересовался, после душе еще лучше захотел рассмотреть... Может привидение, которое сидит в душе и ждет дам под алкоголем, чтобы интереснее пугать? В любом случае очень интересно, пишите ещё+++
Зарегистрирован: 10.02.2015
 
#14 написал: lenaevseeva
Вчера, 17:56
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Цитата: Alisa293
Да уж, это что-то очень вами видно заинтересовался, после душе еще лучше захотел рассмотреть... Может привидение, которое сидит в душе и ждет дам под алкоголем, чтобы интереснее пугать? В любом случае очень интересно, пишите ещё+++

Спасибо!
Зарегистрирован: 14.09.2020
#15 написал: lenaevseeva
Вчера, 19:18
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Цитата: Сделано_в_СССР
И если интересно, я расскажу ещё, так как была ещё пара странных случаев в этой общаге. - да, интересно! Жду ещё пару новых историй.) 41 +++

Спасибо. Пишу.
Зарегистрирован: 14.09.2020
#16 написал: Темнокрыскин
Вчера, 19:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 188
Где-то я эту историю уже читал...
Зарегистрирован: 7.03.2019
 
#17 написал: daytaler
Вчера, 19:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (41|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 337
Катя рано вышла замуж, но, видимо, поторопилась и теперь с ребенком осталась одна. 
Нет, не оправдывайте сестру, это типичный пример, как Шариков привел в дом к Преображенскому машинистку."Быстро только мухи женятся." Союз без разума, это всегда бракоразводный процесс.
Спрашиваю! Зачем в женской душевой бабы оставляли местами не закрашенное окно, особенно по краям, чтобы в него можно было заглядывать?Как-то странно все это?
Я заметила, что кто-то смотрит, вскрикнула, и мы убежали к себе.
Радоваться надо, раз смотрят, значит есть на что смотреть.В наше время, это не так-то уж и интересно, да палевно сейчас подсматривать, для удовлетворения этого любопытства, у нас есть родимый интернет.
Мы быстро хватаем куртки и ключи от пожарной двери и выбегаем на улицу.
Хватило же смелости, выбежать на улицу не думая о последствиях.
Мы замерли и наблюдаем...Сколько просидели мы так, я не знаю.
Значит все-таки, рассудок своими доводами через мысли напугал и убедил, что больше таких скоропалительных действий не предпринимать.
Автор!Еще соединяйте буквы в таком же жанре.Замер, наблюдаю и жду.Сколько просижу, не знаю, но надеюсь дождусь от вас нового повествования.Уухх!Верю.Могло что-то быть паранормальное?А как же, конечно могло.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#18 написал: lenaevseeva
Вчера, 20:46
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Цитата: Темнокрыскин
Где-то я эту историю уже читал...

Не читал. Я в этом уверенна. Если только у нас в Казахстане, в столице Астана, хотя это уже Нур -Султан называется.
Об этом могла написать сестра или дети, но они не писали.

Цитата: daytaler
Катя рано вышла замуж, но, видимо, поторопилась и теперь с ребенком осталась одна. 
Нет, не оправдывайте сестру, это типичный пример, как Шариков привел в дом к Преображенскому машинистку."Быстро только мухи женятся." Союз без разума, это всегда бракоразводный процесс.
Спрашиваю! Зачем в женской душевой бабы оставляли местами не закрашенное окно, особенно по краям, чтобы в него можно было заглядывать?Как-то странно все это?
Я заметила, что кто-то смотрит, вскрикнула, и мы убежали к себе.
Радоваться надо, раз смотрят, значит есть на что смотреть.В наше время, это не так-то уж и интересно, да палевно сейчас подсматривать, для удовлетворения этого любопытства, у нас есть родимый интернет.
Мы быстро хватаем куртки и ключи от пожарной двери и выбегаем на улицу.
Хватило же смелости, выбежать на улицу не думая о последствиях.
Мы замерли и наблюдаем...Сколько просидели мы так, я не знаю.
Значит все-таки, рассудок своими доводами через мысли напугал и убедил, что больше таких скоропалительных действий не предпринимать.
Автор!Еще соединяйте буквы в таком же жанре.Замер, наблюдаю и жду.Сколько просижу, не знаю, но надеюсь дождусь от вас нового повествования.Уухх!Верю.Могло что-то быть паранормальное?А как же, конечно могло.

По поводу душевой я незнаю, не обращали внимания до этого момента.
На что смотреть? Не знаю на что.... А смелости хватило, не думая о последствиях. Это точно.
А в остальном незнаю что сказать.
Это было!

Цитата: daytaler
Катя рано вышла замуж, но, видимо, поторопилась и теперь с ребенком осталась одна. 
Нет, не оправдывайте сестру, это типичный пример, как Шариков привел в дом к Преображенскому машинистку."Быстро только мухи женятся." Союз без разума, это всегда бракоразводный процесс.
Спрашиваю! Зачем в женской душевой бабы оставляли местами не закрашенное окно, особенно по краям, чтобы в него можно было заглядывать?Как-то странно все это?
Я заметила, что кто-то смотрит, вскрикнула, и мы убежали к себе.
Радоваться надо, раз смотрят, значит есть на что смотреть.В наше время, это не так-то уж и интересно, да палевно сейчас подсматривать, для удовлетворения этого любопытства, у нас есть родимый интернет.
Мы быстро хватаем куртки и ключи от пожарной двери и выбегаем на улицу.
Хватило же смелости, выбежать на улицу не думая о последствиях.
Мы замерли и наблюдаем...Сколько просидели мы так, я не знаю.
Значит все-таки, рассудок своими доводами через мысли напугал и убедил, что больше таких скоропалительных действий не предпринимать.
Автор!Еще соединяйте буквы в таком же жанре.Замер, наблюдаю и жду.Сколько просижу, не знаю, но надеюсь дождусь от вас нового повествования.Уухх!Верю.Могло что-то быть паранормальное?А как же, конечно могло.

В паранормальное не верю. Но было ...и было ещё кое что, напишу в ближайшие дни.
Зарегистрирован: 14.09.2020
#19 написал: daytaler
Вчера, 20:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (41|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 337
Цитата: lenaevseeva
В паранормальное не верю.

В паранормальное не верите?Работу мозга объяснить толком не могут, а за электрический ток, я вообще молчу.Вся наша жизнь в этом пространстве — это паранормальное происшествие.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#20 написал: lenaevseeva
Вчера, 21:14
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Цитата: daytaler
Цитата: lenaevseeva
В паранормальное не верю.

В паранормальное не верите?Работу мозга объяснить толком не могут, а за электрический ток, я вообще молчу.Вся наша жизнь в этом пространстве — это паранормальное происшествие.

Все возможно. И не смотря на странные моменты в нашей жизни, все ровно считаю , что всему есть логическое объяснение. Когда найду его, то буду очень рада. Но пока не могу....
Зарегистрирован: 14.09.2020
#21 написал: daytaler
Вчера, 21:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (41|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 337
Цитата: lenaevseeva
Если только у нас в Казахстане, в столице Астана, хотя это уже Нур -Султан называется.

Поговаривают, что в столицу Сатана, ой, простите Астана, хотят переместить Ватикан, так, как им известно, что климат каждые 12 тысяч лет меняется.Там чего у вас только нет: и все видящий глаз, и фрагмент загадочного аэропорта в Денвере, он у вас зовётся торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр".
Нур-Султан — каз. Nur-Sultan; досл. рус. «Светлый правитель» Просто — Люцифер.
Астана - столица иллюминатов и масонов Евразии
Вот ссылка на видео: https://youtu.be/pY58rlzgr70
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#22 написал: lenaevseeva
Вчера, 23:06
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Цитата: daytaler
Цитата: lenaevseeva
Если только у нас в Казахстане, в столице Астана, хотя это уже Нур -Султан называется.

Поговаривают, что в столицу Сатана, ой, простите Астана, хотят переместить Ватикан, так, как им известно, что климат каждые 12 тысяч лет меняется.Там чего у вас только нет: и все видящий глаз, и фрагмент загадочного аэропорта в Денвере, он у вас зовётся торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр".
Нур-Султан — каз. Nur-Sultan; досл. рус. «Светлый правитель» Просто — Люцифер.
Астана - столица иллюминатов и масонов Евразии
Вот ссылка на видео: https://youtu.be/pY58rlzgr70

Если честно у нас не рай, но живём как-то. Выбора нет просто. русские живут и не мало. Вроде не зажимают. Но бардак в стране просто слов нет. Ну а куда нам ехать? Мы русские - казахи! Много национальностей и все живём мирно! Вот главное.
А хан- шатыр это довольно красивое место, пляж с пальмами и песок. Зимой в морозы можно приехать в это красивое место и побывать на пляже. Бассейны с горками и волны. Неплохо придумано. Я живу Сдесь с рождения и это моя родина. Так уж получилось.

Цитата: lenaevseeva
Цитата: daytaler
Цитата: lenaevseeva
Если только у нас в Казахстане, в столице Астана, хотя это уже Нур -Султан называется.

Поговаривают, что в столицу Сатана, ой, простите Астана, хотят переместить Ватикан, так, как им известно, что климат каждые 12 тысяч лет меняется.Там чего у вас только нет: и все видящий глаз, и фрагмент загадочного аэропорта в Денвере, он у вас зовётся торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр".
Нур-Султан — каз. Nur-Sultan; досл. рус. «Светлый правитель» Просто — Люцифер.
Астана - столица иллюминатов и масонов Евразии
Вот ссылка на видео: https://youtu.be/pY58rlzgr70

Если честно у нас не рай, но живём как-то. Выбора нет просто. русские живут и не мало. Вроде не зажимают. Но бардак в стране просто слов нет. Ну а куда нам ехать? Мы русские - казахи! Много национальностей и все живём мирно! Вот главное.
А хан- шатыр это довольно красивое место, пляж с пальмами и песок. Зимой в морозы можно приехать в это красивое место и побывать на пляже. Бассейны с горками и волны. Неплохо придумано. Я живу Сдесь с рождения и это моя родина. Так уж получилось.

Но к чему это все? Если конечно интересно, то могу ответить на все ваши вопросы

Цитата: lenaevseeva
Цитата: daytaler
Цитата: lenaevseeva
Если только у нас в Казахстане, в столице Астана, хотя это уже Нур -Султан называется.

Поговаривают, что в столицу Сатана, ой, простите Астана, хотят переместить Ватикан, так, как им известно, что климат каждые 12 тысяч лет меняется.Там чего у вас только нет: и все видящий глаз, и фрагмент загадочного аэропорта в Денвере, он у вас зовётся торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр".
Нур-Султан — каз. Nur-Sultan; досл. рус. «Светлый правитель» Просто — Люцифер.
Астана - столица иллюминатов и масонов Евразии
Вот ссылка на видео: https://youtu.be/pY58rlzgr70

Если честно у нас не рай, но живём как-то. Выбора нет просто. русские живут и не мало. Вроде не зажимают. Но бардак в стране просто слов нет. Ну а куда нам ехать? Мы русские - казахи! Много национальностей и все живём мирно! Вот главное.
А хан- шатыр это довольно красивое место, пляж с пальмами и песок. Зимой в морозы можно приехать в это красивое место и побывать на пляже. Бассейны с горками и волны. Неплохо придумано. Я живу Сдесь с рождения и это моя родина. Так уж получилось.

Цитата: lenaevseeva
Цитата: daytaler
Цитата: lenaevseeva
Если только у нас в Казахстане, в столице Астана, хотя это уже Нур -Султан называется.

Поговаривают, что в столицу Сатана, ой, простите Астана, хотят переместить Ватикан, так, как им известно, что климат каждые 12 тысяч лет меняется.Там чего у вас только нет: и все видящий глаз, и фрагмент загадочного аэропорта в Денвере, он у вас зовётся торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр".
Нур-Султан — каз. Nur-Sultan; досл. рус. «Светлый правитель» Просто — Люцифер.
Астана - столица иллюминатов и масонов Евразии
Вот ссылка на видео: https://youtu.be/pY58rlzgr70

Если честно у нас не рай, но живём как-то. Выбора нет просто. русские живут и не мало. Вроде не зажимают. Но бардак в стране просто слов нет. Ну а куда нам ехать? Мы русские - казахи! Много национальностей и все живём мирно! Вот главное.
А хан- шатыр это довольно красивое место, пляж с пальмами и песок. Зимой в морозы можно приехать в это красивое место и побывать на пляже. Бассейны с горками и волны. Неплохо придумано. Я живу Сдесь с рождения и это моя родина. Так уж получилось.

Но к чему это все? Если конечно интересно, то могу ответить на все ваши вопросы

Климат у нас довольно непридсказуемый, сегодня утром может быть 35 градусов жары, а к вечеру может быть 15 и ветер с дождем. Ветер который сносит все на своем пути. Наверно потому что степь.
Но человек привыкает ко всему.
Зарегистрирован: 14.09.2020
#23 написал: lenaevseeva
Вчера, 23:19
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Цитата: daytaler
Цитата: lenaevseeva
Если только у нас в Казахстане, в столице Астана, хотя это уже Нур -Султан называется.

Поговаривают, что в столицу Сатана, ой, простите Астана, хотят переместить Ватикан, так, как им известно, что климат каждые 12 тысяч лет меняется.Там чего у вас только нет: и все видящий глаз, и фрагмент загадочного аэропорта в Денвере, он у вас зовётся торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр".
Нур-Султан — каз. Nur-Sultan; досл. рус. «Светлый правитель» Просто — Люцифер.
Астана - столица иллюминатов и масонов Евразии
Вот ссылка на видео: https://youtu.be/pY58rlzgr70

Хан-шатыр это торговый и развлекательный центр. Бутики со шмотками , кофешки , детские развлекательные центры. Кинотеатры. И главное пляж в любое время года.
В инете много всякого пишут. Но правду знаем только мы,те кто живёт в Казахстане. Те кто живёт в Астане.
Зарегистрирован: 14.09.2020
#24 написал: Kinigos
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Цитата: daytaler
Зачем в женской душевой бабы оставляли местами не закрашенное окно, особенно по краям, чтобы в него можно было заглядывать?Как-то странно все это?

Краска со временем сходит, начиная с краёв.

Цитата: daytaler
что в столицу Сатана, ой,

Вполне возможно что город и столица иллюминатов, но трон дьявола находится в другом месте.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
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