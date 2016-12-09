Кто это был?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

lenaevseeva Просмотров: 1 028 Комментарии: 24 +19 Вчера, 08:38 by

Это история из жизни, сейчас вспоминаю ее, но так и не могу понять, что это было. А тогда было безумно страшно.Моя младшая сестра, а ей тогда было 24 года, жила в общежитии. Комнату там купил ей отец, она тогда только развелась с мужем, забрав дочку, она приехала к родителям. Дочке Алине тогда было 7 лет. Катя рано вышла замуж, но, видимо, поторопилась и теперь с ребенком осталась одна. Дом в 12 этажей, на первом этаже и было общежитие. Даже не первый, а цокольный этаж. Если подойти к окну с улицы, то можно без усилий посмотреть в любое окно. Надо описать расположение, так как это важно. А планировка такая: на 6 комнат было два душа и два туалета. Мужской и женский, также была общая кухня. Катина комната была угловая, возле входа. Мы сами сделали ремонт, а так как была зима, и этот вход считался пожарным, то его закрыли. Потому что было холодно. Ходили через главный выход. Но у нас был ключ, так как мы сами поставили там замок. Жили там, в основном, семейные и вполне нормальные люди. Всегда поддерживался порядок. Дети бегали и играли по коридору.Соседи разные: и двинутая на всю голову бабуля, и ненормальная мамочка, которая оберегала и скандалила из-за своего дебила-сыночка. Конечно, были и нормальные, вполне адекватные люди. Как-то мы с моей дочкой, а ей тогда было 12 лет, остались ночевать у Кати. Вечером пили пиво, девчонки занимались своими делами. Решили пойти в душ. Душ напоминал общую баню. Большая комната, отделанная плиткой, а внизу слив воды. Но прикольно, мне там даже нравилось. Детям вообще красота, плескайся сколько угодно. И там было окно, окно закрашено краской, но местами, особенно по краям, можно было посмотреть. Спросите зачем? Да кто знает, зачем заглядывать в женский душ.И вот, во время наших водных процедур я заметила, что кто-то смотрит. Двор дома освещался фонарями, и было видно чей-то силуэт. Я вскрикнула, и мы быстро оделись и убежали к себе. Посидели и посмеялись над этим придурком, которому видимо совсем не хватает женского внимания, вот и ходит под окнами душевых. Время к ночи, на улице стоял мороз, решили ложиться спать. Ночью, часа в 3, меня будит дочка, говорит, что под окном кто-то ходит. На окне закрыты занавески, но так как двор освещался, то также было видно силуэт. Окно душевой было через одно окно от нашей комнаты. И, кстати, никакой дороги или тропинки под окнами не было. Росли деревья, а летом там сажали цветы.Вдоль дома всё было огорожено низким заборчиком.Спали мы с ночником, я встала и резко открыла шторку. Нет никого. Освещенный фонарями двор, на улице ни души. Я успокоила дочку, закрыла занавески, и мы легли спать. Только я начала засыпать, она опять меня будит. Проснулась и Алина. Алина спала возле окна. Она резко открыла шторку, и перед окном стоит кто-то. И этот кто-то быстро исчез. Я думаю, что он тоже видел наши силуэты, поэтому он и убежал, пока я шла к окну. А Алину он просто не увидел. И единственное, что мы увидели, что на нём было черная вязаная шапочка. Лица мы не успели разглядеть. От наших криков проснулась и Катя. Мы быстро хватаем куртки и ключи от пожарной двери и выбегаем на улицу. А там нет никого. Ветра нет, спокойная морозная погода. И какое было наше удивление, когда мы подошли к окну. Снега намело много, но нет следов. Никаких следов, только наши. Прошли к окну душа, тоже, только наши следы. Но как у окна нашей комнаты стоял человек? Или он там висел в воздухе. Мы выбежали буквально через минут 5, не больше. Ветра нет, снегом замести следы за это время никак невозможно. Осмотрелись и бегом домой.Закрылись, сидим и думаем, как это возможно. Сон как рукой сняло. Уложили детей, сидим и пьем кофе. И опять за окном силуэт, страшно открывать шторы. Хорошо, что решетки на окнах есть. В комнате только тусклый ночник, поэтому хорошо было видно, что под окном кто-то стоит. Мы замерли и наблюдаем, заметно было, что он пытается заглянуть, но, слава богу, шторы хорошо закрыты. Сколько просидели мы так, я не знаю. Девчонки спали, мы тоже легли, наблюдая за тенью за окном, так и уснули. Утром решили выйти посмотреть, есть ли следы. Снег ночью не шёл, а следов не было. Только наши, мы же выходили ночью. До сих пор вспоминаю и не могу понять эту странность. Если это был человек, пусть даже какой-то больной маньяк, то он непременно оставил бы следы на снегу.Это вообще было странное общежитие. Комнату продали, и сестренка переехала. Она родила вторую дочь, и условия просто не подходили для новорожденного ребенка. И если интересно, я расскажу ещё, так как была ещё пара странных случаев в этой общаге.

Ключевые слова: Общежитие следы снег авторская история

Другие, подобные истории: