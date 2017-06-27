Послания оттуда

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:45

Glebby Просмотров: 300 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 05:45 by

О смерти я стал задумываться рано, слишком рано. Все началось с просмотра фильмов эпохи СССР, еще черно-белых. Помню, как несколько раз пересматривал фильм «Верность», каждый раз переживая новые ощущения и эмоции от тяжелой судьбы Юры Никитина. Потом, само собой, стал интересоваться личностями актеров, сыгравших полюбившихся мне героев. Тут-то мне и сказали, что многие актеры уже мертвы. С тех самых пор меня, как и многих, волнует вопрос: куда уходят люди?Вопрос этот всегда поднимается невзначай, обычно я расспрашиваю своих знакомых, друзей и родственников, будучи уже подшофе, поскольку на трезвую голову не готов обсуждать такие философские темы. Далее я приведу несколько историй, которые поведали мне те люди. Верить или нет – выбор каждого из вас.У Жанны, моей бывшей соседки по коммуналке, судьба была из ряда вон выходящей. Двое детей от разных супругов. Борьба с зеленым змием. Нарастающие долги и проблемы с коллекторами. На момент нашего знакомства Жанна проживала одна. Младший сын жил у бабушки, мамы второго супруга. Жанна с сыном не виделась, потому и знать не знала, как он поживает, поскольку бабка та ее даже на порог не пускала.Первый сын Володя был любимцем Жанны. Ради него она кое-как справлялась со своими пагубными привычками, работала в две смены уборщицей, пыталась сына на ноги поставить. Все в него вкладывала, а он увязался за дворовой девкой, да и связался с отребьем. Начал курить, пить, колоться. Мать ничего сделать не могла, только наблюдала, как сын на дно уходит. Так, вернувшись поздно ночью, увидела она картину, к которой морально была готова: сын болтался в петле.После похорон Жанна, у которой уже не осталось ни сил, ни смысла жить, решила уйти вслед за сыном. Вышла из дома, пошла по железнодорожным путям, да и легла в ожидании поезда. Женщина уверяла, что правильно определила путь, даже в расписании где-то увидела, что поезд должен был по тому пути пройти. Тем не менее, поезд свернул, изменил траекторию движения в тот момент, когда свет уже слепил глаза. То ли ошибка самой Жанны, то ли судьба ее отвадила.В ту же ночь, вернувшись домой, Жанна заснула крепким сном. Впервые она увидела сон, а не пустоту. Во сне сидела она на кухне, пила чай. Услышав хлопок входной двери, заметила знакомый силуэт. Сын снимал обувь. Жанна подбежала к нему и стала спрашивать, мол, как это он вернулся, он же умер. Сын ничего не ответил, пошел на кухню, взял чашку, из которой ранее пила Жанна, отхлебнул чая, а после отборными матами стал кричать на мать. Говорил, что не будет ей прощения, если она снова что-то подобное учудит.Проснувшись, Жанна пошла на кухню, налила себе чай в ту же чашку, из которой во сне пил сын, и крепко задумалась о смысле жизни и о таинстве смерти. После той ночи о самоубийстве она больше не помышляла.История произошла с моей коллегой. На момент беседы она была замужем, воспитывала сына. Женщина, назовем ее Татьяной, мнительная, верила в загробную жизнь.Татьяна рассказала, что до официального брака у них с молодым человеком должен был родиться ребенок. Узнала она о нем, будучи на 3-м месяце. Тогда-то и начались проблемы со здоровьем. Неоднократно ложилась в больницу на сохранение, а после ее снова госпитализировали с маточными кровотечениями.Соседка по палате посоветовала той сходить в церковь, узнать у Бога, за что такие испытания. Верующая соседка склонялась к мысли о том, что не хочет Бог давать ей ребенка. Татьяна попросила мужа сходить в церковь, поставить свечи, поговорить с Батюшкой. Батюшка дал тому святую воду и приказал отпаивать Татьяну, молиться о диалоге с Всевышним.Через несколько дней Татьяне приснился сон. Ее прабабка, которая была бездетной всю жизнь, стояла в монашеской рясе посреди леса. У той было лукошко в руках, а в лукошке младенец спал, личико закрыто тканью. Татьяна хотела подойти к нему, поскольку почувствовала в нем ребенка, которого никак не могла выстрадать. На что ей прабабка сказала:- Нет, ты его для меня вынашиваешь, своего позже родишь.Татьяна упала на колени, протянула руки к лукошку. Прабабка же повернулась и ушла.На следующий день Татьяна заболела, поднялась высокая температура. Выяснилось, что она заразилась корью, а тут уже по медицинским показаниям ребенка нельзя было оставлять. Аборта Татьяна боялась, потому усердно молилась, чтобы прабабка забрала себе младенца. То ли Татьяна себя запрограммировала, то ли прабабка услышала, но случился у женщины выкидыш без опасных последствий для ее здоровья. Через время забеременела снова и родила сына.Дмитрий, мой сосед по лестничной площадке, воспитывал сына один, жена умерла при родах. Сына особо не баловал, но на своей машине кататься разрешал.В ноябре 2002 года сын возвращался домой на машине отца и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, врезался в грузовик. Умер мгновенно. Врачи утешали Дмитрия, что сын даже не почувствовал боли. Хотя откуда им знать, что пережил подросток в те секунды?Дмитрий рассказывал, что после смерти сына он беспробудно пил. Тот ему во снах мерещился, спрашивал у отца, где он находится. Дмитрию кто-то говорил, что при быстрых смертях душа не может понять, где она находится, отчего мучается и мучает других. Сосед рассказывал, что в квартире стала происходить какая-то чертовщина: то телевизор включится на том канале, который очень любил сын, то на кухне чайник закипит.За несколько дней до трагедии умер знаменитый в то время российский певец Михей. Сосед рассказывал, что сын очень любил рэп-направление, потому известие о кончине кумира серьезно его подкосило.В один из вечеров Дмитрий сидел за кухонным столом, пил и смотрел музыкальные передачи. Там крутили музыкальные композиции Михея, что-то вроде вечера памяти. Услышав знакомое имя, Дмитрий громко сказал:- Сынок, попытайся найти там своего кумира. Пусть он покажет тебе путь туда.Помогло ли это сыну, либо самому Дмитрию, но жизнь последнего стала налаживаться. По ночам сын перестал приходить к отцу, странные явления в квартире прекратились.Истории не претендуют на подлинность. Многие детали со временем забываются. Остается лишь осознание смертности жизни и надежда на то, что есть что-то за гранью нашего земного существования. Ведь если это так, значит там, наверху, нас ждут и о нас заботятся. Мне бы искренне хотелось в это верить.

Ключевые слова: Смерть сны вера авария скорбь авторская история

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