Прошлая жизнь

Прошлая жизньПоделюсь своим опытом. С детства испытывал ностальгию по Америке 80-х годов, тащился от фильмов про полицейских - тех фильмов, где показывают простых патрульных, их быт, планёрки перед дежурством.
Особенно цеплял сериал «Блюз Хилл-стрит». Поначалу объяснял себе это тем, что просто детские мечты, боевиков ребёнком насмотрелся и все. У многих детей в 90-х было такое.
Со временем это стало переходить чуть ли не в нервное расстройство, когда пересматривал старые фильмы или документальные кадры из той эпохи, особенно с полицейской тематикой. Просто наизнанку выворачивало чуть ли не до слез, я уплывал в тот мир, и мне не хотелось возвращаться.
Позже сходил к специалистам на сеанс, посмотрел прошлую жизнь. Из конкретных фактов мне удалось увидеть, что я был патрульным, в каком штате, примерный год смерти и обстоятельства смерти (был убит из огнестрельного оружия, ответным огнём ранил подозреваемого), даже примерно имя - тогда показалось что-то типа Валласа или Кимбалласа.
Ну, посмотрел и посмотрел, может, игры подсознания или фантазия, кто знает, хотя картинки были яркие.
Потом нашел сайт с базой полицейских, погибших на службе чуть ли не с 1800-х годов, с фотографиями и кратким описанием обстоятельств смерти. Там можно было отфильтровать и по штату, и по году.
Ввел 1980 год, штат Флорида. Стал просматривать фотки и на одной застыл: у него были мои глаза! Лицо похоже, а если надеть фуражку и приклеить усы, то вообще один в один.
Почитал потом, как погиб. В общем-то, похоже: убит, ответным огнём ранил подозреваемого, а имя - Carl Wallace Mertes.
Как-то так.
Прикладываю к истории ссылку на сайт с данными полицейского. Сайт здесь.
Для сравнения его фото и мое:
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:34 by Pahha82Просмотров: 1 053Комментарии: 19
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