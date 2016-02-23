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Истории из жизни

Прошлая жизнь

Поделюсь своим опытом. С детства испытывал ностальгию по Америке 80-х годов, тащился от фильмов про полицейских - тех фильмов, где показывают простых патрульных, их быт, планёрки перед дежурством.

Особенно цеплял сериал «Блюз Хилл-стрит». Поначалу объяснял себе это тем, что просто детские мечты, боевиков ребёнком насмотрелся и все. У многих детей в 90-х было такое.
Со временем это стало переходить чуть ли не в нервное расстройство, когда пересматривал старые фильмы или документальные кадры из той эпохи, особенно с полицейской тематикой. Просто наизнанку выворачивало чуть ли не до слез, я уплывал в тот мир, и мне не хотелось возвращаться.

Позже сходил к специалистам на сеанс, посмотрел прошлую жизнь. Из конкретных фактов мне удалось увидеть, что я был патрульным, в каком штате, примерный год смерти и обстоятельства смерти (был убит из огнестрельного оружия, ответным огнём ранил подозреваемого), даже примерно имя - тогда показалось что-то типа Валласа или Кимбалласа.

Ну, посмотрел и посмотрел, может, игры подсознания или фантазия, кто знает, хотя картинки были яркие.
Потом нашел сайт с базой полицейских, погибших на службе чуть ли не с 1800-х годов, с фотографиями и кратким описанием обстоятельств смерти. Там можно было отфильтровать и по штату, и по году.

Ввел 1980 год, штат Флорида. Стал просматривать фотки и на одной застыл: у него были мои глаза! Лицо похоже, а если надеть фуражку и приклеить усы, то вообще один в один.
Почитал потом, как погиб. В общем-то, похоже: убит, ответным огнём ранил подозреваемого, а имя - Carl Wallace Mertes.
Как-то так.

Прикладываю к истории ссылку на сайт с данными полицейского. Сайт здесь.
Для сравнения его фото и мое:
Прошлая жизнь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:34 by Pahha82Просмотров: 1 053Комментарии: 19
+36

Ключевые слова: Прошлая жизнь полицейский сеанс убийство авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 12:37
+6
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2400|0)
Публикаций: 242
Комментариев: 1 521
Наверное, история будет обсуждаться, потому что вот на моей памяти не было, чтобы люди находили себя в прошлой жизни (имею в виду фотографии и точное имя). По-моему, это первая такая история на этом сайте.
Вообще, действительно, черты лица схожи! Но лицо у Карла более округлое, а так, да. Нос, глаза...

Плюс за историю! Это надо же... Я на сеансе была, но конкретно имени вот не могу найти, да и не хочу. Как Вы вообще себя ощущаете после сеанса и удачного поиска?
Зарегистрирован: 23.02.2016
          
#2 написал: Кирилл Котов
Сегодня, 13:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
К каким специалистам сходить? Самому интересно стало

На шевроне указано Майами
Зарегистрирован: 10.01.2017
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 13:32
+6
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 506
Ну, подбородок у полицейского массивнее.
С большой натяжкой можно сказать, что он был гиперстеник, автор же нормостеник.
По всем остальным признакам ничего не скажу, фото полицейского не четкое.
Ну, если было перевоплощение и что с того? Ведь цели нашей жизни совершенно другие. Нравы нашего общества тоже другие. Автор точно не получит ничего с этого знания, даже если поедет в штаты и будет служить полицейским опять. Есть шанс понять всего лишь цели своего энергетического "я", или того, кто отправил душу вновь в земную жизнь.
Была когда-то женщина Дороти Иди, она была уверена, что в прошлой жизни жила в Древнем Египте и была жрицей. Она вышла замуж за египтянина, эмигрировала в Египет, всю жизнь работала на раскопках, гидом, в музеях. О многих фактах говорила наперед и многие раскопки проходили под ее указанием. Она даже была награждена каким-то орденом. И что? Умерла она. Даже если она в следующей жизни будет тоже помнить жречество и раскопки, вновь сорвется в Египет и будет с пеной у рта доказывать всем, что когда-то жила здесь - ничего в ее жизни не изменится.
Знание перевоплощений наталкивает на внимание к своему я, которое вечно. Это следующий этап эволюции человека. Там совершенно другие цели и другие инструменты. И потом, бытие души прошлой жизнью не заканчивается. Зачем тогда зацикливать свое внимание на единственной жизни, если их было десятки, а то и сотни миллионов? Не лучше ли принять всю совокупность и понять свою цель?
К примеру, вы были полицейским, а в позапрошлой жизни или параллельной были королём африканского племени, а в будущей жизни, которая в прошлом, вы были первым создателем андройда. Почему какая-то жизнь может быть важнее другой любой жизни?
Плюс за смелость.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: Snejnay
Сегодня, 13:48
+6
Группа: Посетители
Репутация: (812|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 328
Мы можем родиться в любом месте и стране при перерождении, и совсем не обязательно что мы будем похожи на себя прежних. Мы можем быть при рождении чернокожими, краснокожими, желтокожими и белолицыми при следующих воплощениях. И наверняка так оно и было - мы имели разные цвета кожи, имели разные тела при различных воплощениях. т. е. были и толстыми и худыми и мелкими и длинными, были бедными и богатыми.
Автор живите в гармонии в той стране где вы родились, каждое воплощение нам что то даёт. Америка далеко, а вот просторы родные перед глазами - да и близкие люди, идущие рука об руку в этой жизни с вами)))
Не зря же молва гласит - "Где родился, там и сгодился"
+
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#5 написал: Глюпискатин
Сегодня, 13:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 12
Вот так и во всех историях про перевоплощения. Эффектное заявление и и и пшик. Сходство черт фото не усматривается вообще, да и не может быть его при таком качестве. Особенно позабавило
у него были мои глаза!
при том, что на фото глаз не видать из-под козырька. Припоминается шутка юности: выбирается девушка с тёмными и огромными очками и с ней знакомятся с помощью комплимента: девушка, какие же красивые у вас глаза!
А вообще поищите фото этого полицейского покачественнее, в Америке 80х с этим уже был полный порядок. И каждому будет дано по вере его smiley
Зарегистрирован: 27.01.2015
#6 написал: Liam
Сегодня, 14:25
+2
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Репутация: (74|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 600
А я думаю что вы молодец. Захотели узнать и узнали. Ещё хотел спросить. У вас нет родимого пятна или крупной родинки на месте куда попала пуля? Обычно при насильственном убийстве при рождении появляются следы в новом теле.
А вот сходства с фотографией могут и совсем не быть, новое тело, не обязано быть похоже старое. +

Цитата: Eifersucht
Ну, если было перевоплощение и что с того? Ведь цели нашей жизни совершенно другие. Нравы нашего общества тоже другие.

Это конечно всё так. Но вот если человек помнит свою жизнь, или у него есть потребность вспомнить, это могло быть частью какого то плана в этой конкретной жизни. Возможно он должен был вспомнить! Не думаете?
Не могу ручаться за достоверность информации. Но по словам некоторых гипнологов, которые проводили регрессии в прошлые жизни, их пациенты (посетители), излечивались от фобий, и даже от некоторых заболеваний, толчком к которым послужила прошлая жизнь.
Как бы если вам это не надо, то другим может быть надо.
Зарегистрирован: 2.07.2014
 
#7 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 14:50
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (2537|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 250
Меня опять станут ругать, что я цепляюсь к людям почем зря, но боюсь, что автор на сеансе увидел то, что хотел увидеть, не более того. Игра воображения. Фильмы про полицейских отражают работу в полиции не совсем точно (и это очень мягко сказано). Это касается, и отечественных, и зарубежных фильмов. Возьмем хотя бы "Улицы разбитых фонарей". Посмотришь пару серий, и сразу в менты охота пойти. Ведь работа - класс!!! Там тебе, и ствол дадут, и удостоверение, которое можно с понтом открывать перед неугодными тебе людьми, на работу можно приходить, когда захочешь. Работа интересная, аналитическая, с приключениями, в конце ( а то и в середине) рабочего дня - веселые посиделки с коллегами. А сейчас еще и зарплаты хорошие в полиции. Чем не жизнь??? И почти ни слова про кровь-кишки при осмотре места преступления, про бумажную писанину, волокиту, бюрократию, которая занимает 80% всего времени работы следака или опера, про нагоняи от начальства, далеко не такие по-отечески безобидные, как от подполковника Петренко в сериале, а с ором, матюками, подзатыльниками и унижением. Поверьте, работа в американской полиции тоже выглядит не так, как в их сериалах.
Короче, и так дофига написал. Резюмирую. Моё мнение: автор нарисовал самому себе красивую картину прошлой жизни, и сам же поверил в ее реальность. На фото, кстати, люди не очень похожи друг на друга.
Пы.Сы. Фамилия "Кимбаллас", которая запомнилась автору после сеанса, полагаю, всплыла неспроста. Возможно, это отсылка его подсознания к фильму "Детсадовский полицейский", главную роль в котором исполнил Шварценеггер. Его персонажа звали Джон Кимбл. Фильм 1990-го года -
почти из тех времен, по которым ностальгирует автор. Наверняка он смотрел этот фильм, вот фамилия и всплыла в памяти.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#8 написал: az.ecmb
Сегодня, 15:07
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1548|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 985
Сразу проставлю плюс за смелость.

А вот концепция перевоплощений у меня вообще вызывает настороженность (не путать с категорическим отрицанием). И дело не только в том, что аврамические религии ее опровергают.
Реинкарнация принципиально не уживается с другой забавой энтузиастов мистицизма - спиритизмом. Как и с любыми моделями "влияния духов рода, предков" и т.п. Тут бы принципиально определиться, что там с душой происходит.
Вот например, задумает кто-либо "вызвать" дух Wallace Mertes'а. Кто к нему явится? Автор?
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#9 написал: Lynx
Сегодня, 15:10
+4
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2400|0)
Публикаций: 242
Комментариев: 1 521
Цитата: az.ecmb
Сразу проставлю плюс за смелость.

А вот концепция перевоплощений у меня вообще вызывает настороженность (не путать с категорическим отрицанием). И дело не только в том, что аврамические религии ее опровергают.
Реинкарнация принципиально не уживается с другой забавой энтузиастов мистицизма - спиритизмом. Как и с любыми моделями "влияния духов рода, предков" и т.п. Тут бы принципиально определиться, что там с душой происходит.
Вот например, задумает кто-либо "вызвать" дух Wallace Mertes'а. Кто к нему явится? Автор?



Вообще я слышала, что при реинкарнации, уходя на землю, душа оставляет частицу себя ТАМ. Забавно звучит, если ты, например, Пушкин, читаешь тут фостор и ругаешь недостихи, а параллельно вторую твою часть теребонькают девки из детского лагеря smile
Зарегистрирован: 23.02.2016
          
#10 написал: Elena-lvs
Сегодня, 15:15
+2
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Репутация: (148|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 652
Эдак Вас занесло anguished
Впервые сталкиваюсь с такой историей и чтобы с фотками и ссылками...Очень необычно....
Даже если выдумка, то +++ однозначно...
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#11 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 15:16
+2
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Репутация: (2537|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 250
Цитата: Lynx
параллельно вторую твою часть теребонькают девки из детского лагеря

стесняюсь спросить, это какую такую часть там девки теребонькают??? request
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#12 написал: az.ecmb
Сегодня, 15:27
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1548|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 985
Цитата: Lynx
Вообще я слышала, что при реинкарнации, уходя на землю, душа оставляет частицу себя ТАМ.

Ага. Есть почти что такая модель. Все восточные системы делят человека на некие "уровни", где низшим является материальная оболочка из майи. Только группируют эти уровни по-разному. Для европейского мышления проще и понятнее модель Д.Андреева с высшей монадой, серединной сборкой "шельт" и низшим телом из "сиайры". У него шельт может быть насильственно вырван из цепочки развития и удержен демоническими иерархиями. Но это другая история. В любом случае, монада единственна и не может быть поделена между автором и Wallace Mertes'ом smile
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#13 написал: Lynx
Сегодня, 15:33
+1
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2400|0)
Публикаций: 242
Комментариев: 1 521
Цитата: az.ecmb
Цитата: Lynx
Вообще я слышала, что при реинкарнации, уходя на землю, душа оставляет частицу себя ТАМ.

Ага. Есть почти что такая модель. Все восточные системы делят человека на некие "уровни", где низшим является материальная оболочка из майи. Только группируют эти уровни по-разному. Для европейского мышления проще и понятнее модель Д.Андреева с высшей монадой, серединной сборкой "шельт" и низшим телом из "сиайры". У него шельт может быть насильственно вырван из цепочки развития и удержен демоническими иерархиями. Но это другая история. В любом случае, монада единственна и не может быть поделена между автором и Wallace Mertes'ом smile

smile
Я в таких случаях обычно говорю: товарищи, умрем и посмотрим) потом там соберемся и обсудим, кому щелбан поставить за неверный ответ)))

Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: Lynx
параллельно вторую твою часть теребонькают девки из детского лагеря

стесняюсь спросить, это какую такую часть там девки теребонькают??? request

Винни, они приличные девочки))) Наверное smile
Зарегистрирован: 23.02.2016
          
#14 написал: mr Mixter
Сегодня, 16:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
В одном комментарии в ЖЖ, пользовательница вообще заявила что была Марией Антуанеттой(или как-то так), и даже шрам на шее есть. Тоже кажется была на регр. гипнозе. Также говорили что специалистов таких очень мало, чуть ли не как Кашпировский. Тех кто действительно умеет делать эти сеансы, ну и соотв. - $$$ нужно немало. Вот бы уметь такую медитацию делать чтобы не отдавать столько денег)
Зарегистрирован: 19.07.2017
#15 написал: FataMorgana
Сегодня, 16:53
+1
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Репутация: (3|-1)
Публикаций: 113
Комментариев: 2 390
Впечатляет. Саму интересует подобное. Как правило, то что тебя остро волнует сейчас, вероятнее всего ты был связан с этим в прошлой жизни. Но это всего лишь отголоски. Сама вот натыкалась как-то на такую теорию, не помню точно, там по году рождения можно было посмотреть сколько жизней ты прожил и сколько еще осталось. Могу приврать. Может найду))
Я сама нечто подобное испытываю, но не решаюсь лезть дальше)) Плюс Вам за интересную историю.
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
#16 написал: Мак Сим
Сегодня, 17:11
+2
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 50
А в каком году ты сам родился?
Зарегистрирован: 16.10.2016
#17 написал: Yolka
Сегодня, 19:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 40
Цитата: Winnie-the-Pooh
Меня опять станут ругать, что я цепляюсь к людям почем зря, но боюсь, что автор на сеансе увидел то, что хотел увидеть, не более того. Игра воображения. Фильмы про полицейских отражают работу в полиции не совсем точно (и это очень мягко сказано). Это касается, и отечественных, и зарубежных фильмов. Возьмем хотя бы "Улицы разбитых фонарей". Посмотришь пару серий, и сразу в менты охота пойти. Ведь работа - класс!!! Там тебе, и ствол дадут, и удостоверение, которое можно с понтом открывать перед неугодными тебе людьми, на работу можно приходить, когда захочешь. Работа интересная, аналитическая, с приключениями, в конце ( а то и в середине) рабочего дня - веселые посиделки с коллегами. А сейчас еще и зарплаты хорошие в полиции. Чем не жизнь??? И почти ни слова про кровь-кишки при осмотре места преступления, про бумажную писанину, волокиту, бюрократию, которая занимает 80% всего времени работы следака или опера, про нагоняи от начальства, далеко не такие по-отечески безобидные, как от подполковника Петренко в сериале, а с ором, матюками, подзатыльниками и унижением. Поверьте, работа в американской полиции тоже выглядит не так, как в их сериалах.
Короче, и так дофига написал. Резюмирую. Моё мнение: автор нарисовал самому себе красивую картину прошлой жизни, и сам же поверил в ее реальность. На фото, кстати, люди не очень похожи друг на друга.
Пы.Сы. Фамилия "Кимбаллас", которая запомнилась автору после сеанса, полагаю, всплыла неспроста. Возможно, это отсылка его подсознания к фильму "Детсадовский полицейский", главную роль в котором исполнил Шварценеггер. Его персонажа звали Джон Кимбл. Фильм 1990-го года -
почти из тех времен, по которым ностальгирует автор. Наверняка он смотрел этот фильм, вот фамилия и всплыла в памяти.


А мне нравятся Ваши комментарии, всегда по существу, без всякой там воды и зачастую я с Вами соглашаюсь, в душе.
Зарегистрирован: 23.03.2014
#18 написал: Yolka
Сегодня, 20:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 40
Меня всегда с невероятной силой тянуло в Египет, может я тоже там жила в неизвестно каком лохматом году, и даже царицей египетской была, Нефертити там или Тенеттепиху, не то, что жрицей,
Сходства, извините автор, я не заметила. Но плюс.
Зарегистрирован: 23.03.2014
#19 написал: Incognito visitor
Сегодня, 21:17
0
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Репутация: (169|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 287
Плюсище и уважуха за фото),ну конечно и история выбивается за рамки привычного!мало кто из нас решится выложить свою моську...эххх,можно б было дважды плюсануть,плюсанула бы)
Зарегистрирован: 11.03.2016
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