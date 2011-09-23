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Истории из жизни / Сны

Встреча с судьбой

Может ли кто из нас сказать, что стойко выдерживает удары судьбы?
Каждый из нас сталкивался с проблемами в жизни, многие из нас стойко верят «чему быть того не миновать», я тоже так думал до определенного момента. В моей жизни нет ничего хорошего, постоянная нехватка денег, периодические проблемы со здоровьем , да и на личном фронте все печально. И это далеко не все. Меня это выбивало из колеи каждый день. Каждый день я просыпался и постоянно задавался вопросом, почему мне не везёт, почему кто-то счастлив, а я нет? С темными мыслями о своей мучительной судьбе топал на работу и в тоске так же проводил остаток дня. В один из таких дней я так же как и всегда собрался и пошёл на работу. Как всегда куча мутных мыслей в голове не давала мне покоя, и случилось так, что будучи погружённым в себя для поисков ответов, не заметил машину, которая меня и сбила. Я оказался на больничной койке с черепно-мозговой травмой. После операции я не приходил в сознание несколько дней, которые в дальнейшем изменили мой мир. Все время, пока я был в коме, я видел себя со стороны, как будто я смотрел глазами другого человека на себя, лежащего и беспомощного. Все, что я видел и слышал, было на столько мутным, что в этот момент мне казалось, что я умираю и душа моя уже отделилась от тела и не желает возвращаться обратно. Из-за этих мыслей я даже не сразу заметил, как из дальнего угла к моей кровати стал кто-то приближаться. Я вгляделся, и через секунду пришло осознание, что это же я. Выглядел "другой я", конечно, не лучшим образом. Худой, с темными кругами под глазами, весь в синяках и ссадинах. Он подошёл к моей кровати, сел на неё и начал говорить.

- Я знаю, ты меня слышишь и понимаешь. Я - это ты; я - тот, кого ты называешь судьбой. Я не могу идти против тебя, и что-то решать за тебя. Я предоставляю тебе выбор, решение принимаешь ты сам. Ты привык принимать неверные решения, списывать все на судьбу и ничего не пытаться изменить. Если споткнулся, поднимайся раз за разом, чтобы стать сильнее. И помни, что никто не может решать за тебя, во всем виноват только ты сам.

После этих слов в глазах резко потемнело, и через секунду мои глаза открылись. Я пришёл в сознание. Уставившись в потолок, я будто не замечал прибегающих в палату врачей, думал только об одном: что это было? Но одно я знал точно, судьба - это я. С этих самых пор моя жизнь резко перевернулась, приобрела краски. Я перестал винить судьбу и жалеть себя. Пусть и маленькими шагами, но постепенно в каких-то вещах я стал добиваться успеха, это были мои шаги, которые я делал уверенно.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:02
Сегодня, 15:02 by Nick.YudinПросмотров: 604Комментарии: 9
+16

Ключевые слова: Судьба Сон встреча с собой

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 15:13
+3
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2021|0)
Публикаций: 333
Комментариев: 6 517
Жаль, но иногда что бы что то понять, нужно столкнуться с гранью...У медали , как правило две стороны и я искренне рада за автора что он нашёл в себе силы пересмотреть свой внутренний мир.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Svetlaya
Сегодня, 15:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 82
Поучительно+
Зарегистрирован: 21.11.2010
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (67|0)
Публикаций: 50
Комментариев: 1 333
Ну а как понять вовремя, что неправильные решения принял? Ведь в тот момент не всегда ясно. И иногда потом горько сожалеешь, но поздновато. Сколько я ошибалась, но 1 раз сильно. И не знаю как быть теперь…
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#4 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 15:54
+4
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 45
Цитата: зелёное яблочко
Ну а как понять вовремя, что неправильные решения принял? Ведь в тот момент не всегда ясно. И иногда потом горько сожалеешь, но поздновато. Сколько я ошибалась, но 1 раз сильно. И не знаю как быть теперь…

Только методом проб и ошибок,либо на ошибках других.Ошибаться нормально, главное после ошибок найти силы двигаться дальше.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:19
+3
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (88|0)
Публикаций: 117
Комментариев: 943
Если споткнулся, поднимайся раз за разом, чтобы стать сильнее. И помни, что никто не может решать за тебя, во всем виноват только ты сам. - золотые слова! Плюс! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 16:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (281|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 842
Цитата: зелёное яблочко
Ну а как понять вовремя, что неправильные решения принял? Ведь в тот момент не всегда ясно. И иногда потом горько сожалеешь, но поздновато. Сколько я ошибалась, но 1 раз сильно. И не знаю как быть теперь…


как говориться: умный тот, кто ошибается на своих ошибках, а мудрый - тот, кто на чужих.
думаю, таких мудрых намного меньше, чем тех, кто все-таки набил себе шишаки и не раз, и не маленькие.
чисто сугубо мое мнение: я считаю, что мы принимаем те или иные решения в МОМЕНТЕ: в моменте действия определенных условий/возможностей, в моменте своих переживаний и т.п.
я не уверена, что в том моменте мы стали бы принимать решения прекрасно осознавая, что они неправильный (только под дулом пистолета допускаю).
поэтому жалеть о том, что ты в прошлом сделал не так, как если бы ты сделал это сегодня, думаю не совсем уместно для себя же любимого.

а жалеть о том, что сделал неправильный выбор (выбирая то или иное решение) наугад, не осознавая глубины последствий, сценариев развития дальнейших событий и т.п. - тоже не совсем правильно. Это тоже самое как жалеть, что не выбрал другой лотерейный билет, который принес больший выигрыш.

любая жизненная ситуация учит нас чему-то. И никому не известно, что бы было, если бы мы приняли иное решение, чем то, которое мы приняли ранее.

чет меня понесло...
Автору плюс за то, что он СМОГ переосмыслить и осознать себя самого!
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#7 написал: Летяга
Сегодня, 16:49
+3
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7946|-3)
Публикаций: 219
Комментариев: 5 962
Цитата: зелёное яблочко
Ну а как понять вовремя, что неправильные решения принял? Ведь в тот момент не всегда ясно. И иногда потом горько сожалеешь, но поздновато. Сколько я ошибалась, но 1 раз сильно. И не знаю как быть теперь…

Я так понимаю, что дело не в том, чтобы не ошибаться (вспомните: знал бы, где упал, подстелил бы соломки. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи), а в том, чтобы сделать правильные выводы и иметь силы идти дальше, не растрачивая силы на сожаления и жалость к себе. И вообще, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но уже само бездействие - большая ошибка.
Плюсанула.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#8 написал: Лешик
Сегодня, 17:06
+2
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 71
Плюс. Автор, видимо, понял все правильно, и теперь будет ему легче жить и радостнее.
Помню был такой анекдот " Утро. Переполненный тролейбус. Мужик едет на работу и думает - Начальник у меня мудак и козёл, опять придирки и ор сегодня будут. Жена, наверняка, любовника притащит пока я на работе задержусь... И сын у меня дурень, ничего путнего из этого остолопа не выйдет. Да и дочка тоже, только гульки в голове, ни сегодня так завтра в подоле притащит. Эх, жизнь моя сплошное дерьмо!
За спиной стоит Ангел и всё это сатрательно записывает в блокнот. Пожимает плечами и думает - Каждый день одно и тоже... но надо исполнять, работа у меня такая..."
Зарегистрирован: 15.04.2017
#9 написал: Pmariam
Сегодня, 17:34
0
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Репутация: (281|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 842
Цитата: Лешик
Каждый день одно и тоже... но надо исполнять, работа у меня такая..."

мой любимый анекдот!!!!! писать было долго :)))
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
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