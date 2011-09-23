Встреча с судьбой

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:02

Nick.Yudin Просмотров: 604 Комментарии: 9 +16 Сегодня, 15:02 by

Может ли кто из нас сказать, что стойко выдерживает удары судьбы?Каждый из нас сталкивался с проблемами в жизни, многие из нас стойко верят «чему быть того не миновать», я тоже так думал до определенного момента. В моей жизни нет ничего хорошего, постоянная нехватка денег, периодические проблемы со здоровьем , да и на личном фронте все печально. И это далеко не все. Меня это выбивало из колеи каждый день. Каждый день я просыпался и постоянно задавался вопросом, почему мне не везёт, почему кто-то счастлив, а я нет? С темными мыслями о своей мучительной судьбе топал на работу и в тоске так же проводил остаток дня. В один из таких дней я так же как и всегда собрался и пошёл на работу. Как всегда куча мутных мыслей в голове не давала мне покоя, и случилось так, что будучи погружённым в себя для поисков ответов, не заметил машину, которая меня и сбила. Я оказался на больничной койке с черепно-мозговой травмой. После операции я не приходил в сознание несколько дней, которые в дальнейшем изменили мой мир. Все время, пока я был в коме, я видел себя со стороны, как будто я смотрел глазами другого человека на себя, лежащего и беспомощного. Все, что я видел и слышал, было на столько мутным, что в этот момент мне казалось, что я умираю и душа моя уже отделилась от тела и не желает возвращаться обратно. Из-за этих мыслей я даже не сразу заметил, как из дальнего угла к моей кровати стал кто-то приближаться. Я вгляделся, и через секунду пришло осознание, что это же я. Выглядел "другой я", конечно, не лучшим образом. Худой, с темными кругами под глазами, весь в синяках и ссадинах. Он подошёл к моей кровати, сел на неё и начал говорить.- Я знаю, ты меня слышишь и понимаешь. Я - это ты; я - тот, кого ты называешь судьбой. Я не могу идти против тебя, и что-то решать за тебя. Я предоставляю тебе выбор, решение принимаешь ты сам. Ты привык принимать неверные решения, списывать все на судьбу и ничего не пытаться изменить. Если споткнулся, поднимайся раз за разом, чтобы стать сильнее. И помни, что никто не может решать за тебя, во всем виноват только ты сам.После этих слов в глазах резко потемнело, и через секунду мои глаза открылись. Я пришёл в сознание. Уставившись в потолок, я будто не замечал прибегающих в палату врачей, думал только об одном: что это было? Но одно я знал точно, судьба - это я. С этих самых пор моя жизнь резко перевернулась, приобрела краски. Я перестал винить судьбу и жалеть себя. Пусть и маленькими шагами, но постепенно в каких-то вещах я стал добиваться успеха, это были мои шаги, которые я делал уверенно.

Ключевые слова: Судьба Сон встреча с собой

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