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Истории из жизни / Сны

Сотканный из света Ангел-хранитель мой...

Я верующий человек (православная). В Православии нельзя верить и придавать значение снам, а уж тем более как-то толковать их (на тему "к чему приснилось то-то и то-то"). Но бывают редкие исключения, когда сны от Бога, обычно такие случаи бывали у святых или пророков, но порой случалось и у обычных людей. Именно такое произошло у меня.

Каждый день утром и вечером дома (а по воскресеньям и праздникам - в церкви) принято поминать своих родных и близких как живых, так и умерших. Я стараюсь делать именно так, хотя что касается умерших - я лично застала лишь дедушку и прабабушку, остальные родственники (надо сказать, что там весьма внушительный список) умерли еще до моего рождения, и я о них знаю из рассказов бабушки и мамы. Пару раз мне снился дедушка, несколько снов бывало с толпой людей (возможно, это и были мои умершие незнакомые родственники), но история, которая произошла и продолжает происходить, связана хоть и с умершим человеком, но не моим родственником.

Меня часто называют несовременной. Да, согласна, может, это и так. Особенно это касается фильмов и музыки. Ну не принимаю я ни того, ни другого, созданного в последние лет 10-15. Моя слабость - советские фильмы и песни различных модных в те времена ВИА. И однажды я задала вопрос самому опытному в нашем храме батюшке: "Можно ли поминать умерших актеров, ведь вроде как раньше церковь относилась к ним как к лицедеям и даже запрещала хоронить на кладбище?" На что, как ни странно, услышала, что вполне даже можно и нужно, главное, чтобы человек не был явным атеистом при жизни, если не был другой веры ну и если не покончил жизнь самоубийством, это само собой. Удивительно то, что вроде как в советское время религия была гонима, но тем не менее, глядя фильмы того времени, видишь на экранах светлые добрые лица с каким-то неземным светом, нынешние "актеры" им не чета. Трудно сказать, конечно, как на самом деле относился человек к вере при жизни. Но я решила попробовать, ибо больно смотреть на экран и видеть глаза тех, кого уже нет с нами. Мне нравятся многие актеры, но самым любимым с детства стал Олег Ефремов после легендарных "Трех тополей", которые часто крутили по телевизору в 90-е годы моего детства.

Стала я поминать наравне с родными еще и многих актеров, которые принесли столько радости советским людям. По-прежнему иногда снились дедушка, прабабушка, другие родственники, а после этого стали приходить во сне и эти актеры. Потом я как-то перестала обращать на это внимание, ибо проблемы на работе, которые были постоянно, довели меня до больничной койки, то есть стационара. Болезнь прогрессировала, мне никак нельзя было нервничать, но я это делала каждый день. В итоге я снова оказалась в кабинете невролога с больничным листом и направлением в стационар.

Чувствовала я себя - хуже некуда. Голова болела так, что хотелось просто долбануться ею обо что-то, чтобы хоть чем-то приглушить. Тошнота и рвота стали обычным делом, есть ничего не могла, ото всего воротило, а слабость, казалось, навсегда приковала меня к постели. И в одну из ночей снится мне сон.

...Стою я на траве, а между двумя пригорками протекает ручеек. И там, и там растет густая яркая трава, как в разгар лета. И тут я вижу на противоположной стороне Олега Ефремова, Вячеслава Тихонова и Михаила Ульянова, причем молодыми, как из фильмов 60-х. Они машут мне и зовут к себе. Вопреки всем поверьям, я смело перепрыгиваю ручеек и оказываюсь рядом со своим любимым актером - Ефремовым. Сзади него отражался белый-белый свет, непохожий на обычный земной солнечный свет. Он ласково смотрит на меня и говорит:
- Ты мне помогаешь, и я тебе помогу. Спасибо, что поминаешь меня и моих друзей, - и показывает на Ульянова и Тихонова.
Я не ощущала ни страха, ни холода, ничего подобного, что многие люди чувствуют, когда им снится покойник. Наоборот, было чувство легкости, полета, какой-то эйфории и покоя. Дальше Ефремов положил мне руку на голову (именно то самое мое больное место) и сказал:
- Все будет хорошо, ты выздоровеешь. Перестань только пить две последние таблетки, которые тебе прописали, они тебе не подходят, и все сразу улучшится. Еще раз спасибо, что поминаешь меня. Мне тут хорошо стало. А теперь нам пора.
Они втроем стали отдаляться куда-то вдаль, а неземной свет стал становиться все ярче и ярче...

Я проснулась счастливой. Голова не болела, тошнота прошла. Я достала именно те две таблетки и выкинула их, стала пить лишь то, что пила раньше. Слабость начала проходить, к концу дня я даже попробовала поесть и с радостью убедилась, что вернулся аппетит, что меня не рвет от запаха еды, что голова стала болеть меньше. Через неделю меня выписали, я чувствовала себя очень хорошо. Но история на этом не закончилась.

Выйдя на работу, я поняла, что мне не рады. Снова начались попытки травли, игнора и прочее. Никто (кроме троих человек) не спросил, как я себя чувствую, все ли хорошо (а я ведь была не просто на больничном, а в стационаре). Наработавшись за 3 дня, я пришла домой и провалилась в сон.

...Снится мне темная комната. Я сижу, и мне как-то не по себе. Тут вижу толпу своих родственников, они наперебой кричали, что хотят мне помочь, но не могут. Я вначале вообще не поняла, о чем речь и почему мне надо помогать. И тут я снова вижу в сиянии того самого света Олега Ефремова. Он сел рядом со мной и, положив голову себе на руки, обратился к моим родственникам:
- Успокойтесь. Не переживайте, за вас не только она молится, но и ее мать, и бабушка. А помочь ей могу я.
И с этими словами по-отечески обнял меня за плечи. Я снова не почувствовала ни страха, ни ужаса, а лишь покой и умиротворение. Он сказал мне:
- Июль - черный месяц. Убегай поскорее. Тебе нельзя там быть, готовится торжество зла. Делай, как я говорю, и все будет хорошо. После этого он отпустил меня, встал и направился к выходу. Перед тем, как уйти окончательно, он обернулся и улыбнулся мне своей особенной улыбкой - спокойной, сдержанной, чуть насмешливой и очень доброй, какую мы все помним по фильмам...

Проснувшись утром, я долго лежала и улыбалась. И после выходных сразу подала заявление об уходе. И удивительное дело - никто меня ни о чем не спросил, почему, зачем, наоборот, все бегали и интересовались, когда я уже наконец отсюда свалю (я взяла с отработкой две недели). Было обидно, словно тебя еще живого в гроб положили и ждут, когда же ты кончишься. А в конце этой первой недели я случайно услышала разговор двух моих "доброжелательниц", они не знали, что я в это время проходила мимо кабинета. Разговор шел о том, что мне собирались до конца июля сделать подлянку - начинать служебное расследование, дабы выявить грубое нарушение и уволить по статье. Мне намеренно хотели испоганить трудовую, а тут я, сволочь такая, взяла и написала "по-собственному", разрушив этим самым все их планы. За неделю они уже ничего не успели бы сделать, ибо я очень "вовремя" решила уйти. Помедли я хотя бы на пару дней - светил бы мне волчий билет. А одна из дамочек заявила:
- Интересно, вот кто мог ей слить??? Откуда она могла обо всем узнать? Все ж держалось в тайне, мы специально ее не провоцировали, затаились. Да и люди проверенные, все мечтали ее отсюда извести. Кто мог стукануть??? Не понимаю.

В тот момент я четко поняла значение поговорки, что надо не мертвых бояться, а живых. Это настолько было дико и неправдоподобно, но я почему-то сразу поверила, что "готовится торжество зла". И, как выяснилось, по выражению почти уже бывшей коллеги, "стуканул" мне об их нечеловеческом плане тот, за упокой души которого я молилась ежедневно в течение полугода.

Р.S. Царство Вам Небесное, Олег Николаевич. Я верю, что Бог дал Вам лучшее место в раю...

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:00
Причина: Добавлен раздел. Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:00 by ЗонтикПросмотров: 705Комментарии: 13
+11

Ключевые слова: Вера молитва предупреждение друг сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 08:23
+6
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Публикаций: 35
Комментариев: 1 570
Ефремова, Тихонова и Ульянова срочно причислить к лику святых!Сегодня же всем фостором пишем прошение патриарху. Кто не подпишется того будем изводить, ибо июль месяц чёрный. А за историю плюс.
P.S. А ещё мне дико интересно, дорогой автор, за что же Вас так коллеги по работе невзлюбили?Чего Вы им такого сделали, что они для Вас такие страшные мытарства устроить хотели?
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:57
+2
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 456
Плюсанул. Забавная у вас жизнь, не соскучишься. Выражаясь абстрактно, в вас есть какой-то стержень крепости даже если сны не учитывать.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#3 написал: Cdtnkfyf z
Сегодня, 09:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 165
А мне понравилась история и пусть актер помог и что,он тоже был хорошим человеком при жизни!!
Зарегистрирован: 10.11.2012
#4 написал: Talisha
Сегодня, 10:21
+2
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Репутация: (840|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 894
И мне понравилась история! Светлая, несмотря на обилие болезни и вредителей. Молитва реально чудеса творит. Молодец автор.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#5 написал: Зонтик
Сегодня, 10:49
+5
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 3
Цитата: Баба Клава

P.S. А ещё мне дико интересно, дорогой автор, за что же Вас так коллеги по работе невзлюбили?Чего Вы им такого сделали, что они для Вас такие страшные мытарства устроить хотели?



На самом деле все просто - там диагноз под названием "дружный женский коллектив" (и картинка с кублом змеюк laughing )
Зарегистрирован: 20.04.2017
#6 написал: Alisa293
Сегодня, 12:34
+3
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 184
Цитата: Баба Клава
P.S. А ещё мне дико интересно, дорогой автор, за что же Вас так коллеги по работе невзлюбили?Чего Вы им такого сделали, что они для Вас такие страшные мытарства устроить хотели?


Баба Клава, как всегда, - в точку!

У меня тоже возник такой вопрос, но вообще показалось, что Вы, дорогой автор, слишком большое значение уделяете мнению окружающих. Живите своей жизнью и радуйтесь, что такая особенная, не похожая на других!
Что касается ваших снов, то это могли быть и сами актеры, так и что-то доброе, принявшее их образ, одно понятно, Вам подали верную информацию во сне.
Желаю Вам больше не попадать в такие коллективы, а также здоровья и удачи.
Я верю в Вашу историю, она такая чистая и трогательная, конечно, плюс.
Зарегистрирован: 10.02.2015
#7 написал: Восьмая тень
Сегодня, 12:47
+3
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Репутация: (253|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 494
Неважно в каком образе пришли высшие силы, главное что все благополучно с автором.
Плюс таким снам и удачи вам!
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 13:52
+2
Онлайн
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Репутация: (281|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 949
Цитата: Баба Клава
А ещё мне дико интересно, дорогой автор, за что же Вас так коллеги по работе невзлюбили?Чего Вы им такого сделали, что они для Вас такие страшные мытарства устроить хотели?

Знаете бабуль, ничего порой не нужно делать, достаточно выглядеть хорошо, может на машине получше ездить и вы уже не даете кому то покоя до такой степени, что люди желчью исходят. Мне "посчастливилось" с такими людьми работать, но я могу себе позволить и не работать, плюнула на них и ушла. Вот случай когда вещий сон помог избежать трагедии. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#9 написал: Зонтик
Сегодня, 16:04
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 3
[quote=Alisa293]

показалось, что Вы, дорогой автор, слишком большое значение уделяете мнению окружающих.



Вот тут Вы не правы. Как раз все с точностью до наоборот - я всегда делаю только то, что хочу, а на мнение окружающих мне до лампочки. Кстати вот и одна из причин конфликта - типа мне никто не указ и не авторитет и я не боюсь ни начальников, ни их гнева. Коллеги этого не понимали blush Но одно дело - мелкие стычки, а совсем другое - специальное и конкретное выживание путем подлога документов и подкупа проверяющих. Это совершенно другая песня, от которой меня и уберег покойный Олег Николаевич (вернее сказать, Бог по его просьбе).
За хороший отзыв спасибо good
Зарегистрирован: 20.04.2017
#10 написал: Karl Georglin
Сегодня, 17:21
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 224
Самый смак в том что автор во времена Великого и Нерушимого, тоже была атеисткой как и эти "актеры"(как она пишет на других, в скобках), как и ее коллеги, которым она наверное сильно насолила, а теперь все они православные(как и все олигархи, воры, 100% зэков, насильников, убийц и прочих), рядом в храмах бьют поклоны. Неужели приятно например с преступником Горбачевым было бы рядом бормотать молитвы?
На что, как ни странно, услышала, что вполне даже можно и нужно, главное, чтобы человек не был явным атеистом при жизни, если не был другой веры ну и если не покончил жизнь самоубийством, это само собой.
Самое главное что веками эта дрянь лезла к другим и истребляла буквально миллионами, навешивая эту лапшу. Это значит, не нужно никаких условий, чтобы разграбить насадить эту(одну из множества) веру. А вот помянуть - читайте списочек. Хотя, если хорошенько закупитесь в храме, то можно хоть собаку поминать, а попку меньше ждать к размене машины на более духовную дорогую.
Кстати, когда РККА и тов. Ленин лично разгоняли эту банду, че ни одного человека не поразил гром? Как и когда в Древнерусском гос-ве, в киеве мечом насаждали это, не поразили "боги" назойливых попов из Византии))
Все эти истории про чудеса и мироточения хорошенько расшифровал Великий Император Петр Первый - попы ходили смирненько и не наглели.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#11 написал: Cottonmouth
Сегодня, 18:26
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Репутация: (73|-1)
Публикаций: 0
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Ну если не считать любовь к выпивке, увлечению женским полом и т.д. ,то да,многих советских актёров можно назвать святыми.
Зарегистрирован: 17.04.2013
  
#12 написал: Alisa293
Сегодня, 19:08
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 184
Цитата: Зонтик
Как раз все с точностью до наоборот - я всегда делаю только то, что хочу, а на мнение окружающих мне до лампочки. Кстати вот и одна из причин конфликта - типа мне никто не указ и не авторитет и я не боюсь ни начальников, ни их гнева. Коллеги этого не понимали Но одно дело - мелкие стычки, а совсем другое - специальное и конкретное выживание путем подлога документов и подкупа проверяющих. Это совершенно другая песня, от которой меня и уберег покойный Олег Николаевич (вернее сказать, Бог по его просьбе).

Пожалуй, соглашусь с Вами, коллектив - коллективу рознь. Сочувствую Вам, работать в такой клоаке - сплошное мученье. Вы правильно сделали, что оставили работу, в таком случае..
Зарегистрирован: 10.02.2015
#13 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 19:27
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Не важно какие фильмы любит человек, какую музыку слушает и во что верит. Суть добра не в том, чтобы люди жалели вас, спрашивали о вашем здоровье, а в том, чтобы, несмотря ни на что, Вы -продолжали жалеть их, и интересовались их здоровьем, здоровьем их близких, и тем, что у них на душе. Удачи вам, терпения и смирения.+
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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